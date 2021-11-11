Волынская таможня почти вдвое увеличила объем платежей в госбюджет: озвучены цифры

Волынская таможня в 2021-м почти вдвое увеличила среднесуточный объем платежей в госбюджет. Среднедневной показатель поступлений в январе-сентябре текущего года составляет 52,6 млн грн. Для сравнения, в аналогичный период 2020-го было всего 28 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на OBOZREVATEL.

"На динамику таможенных платежей оказали значительное влияние волны пандемии и изменение подчинения некоторых пунктов пропуска. Также следует отметить, что пункт пропуска "Устилуг" через карантин стоял закрытым почти весь 2020 год и половину 2021 года", – рассказал начальник Волынской таможни Артем Гузь.

Он отметил, что таможенные посты "Дольск" и "Пеща" на украино-белорусском участке не работают до сих пор. При этом важную роль для позитивной динамики сыграли реформы, которые проходят на таможне.

"Это кадровая перезагрузка, автоматизация процессов, борьба с коррупцией и сотрудничество с европейскими коллегами. Это способствует тому, что все больше компаний предпочитают растаможку своих грузов именно на Волыни", – сказал начальник таможни.

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Напомним, Артем Гузь был назначен начальником Волынской таможни в июле 2021 года. За 10 месяцев этого года план доходов выполнен таможней на 107%, дополнительно к плану аккумулировано 741 млн грн, а всего в госбюджет перечислили 11 млрд 335 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Украине в период с января по июль 2021-го Государственная таможенная служба выявила более 10 тыс. нарушений правил на сумму почти 1,76 млрд грн. Судами наложено взысканий (конфискация товара и штраф) на почти 935 млн грн (вдвое больше, чем за такой же период минувшего года).

Один из самых резонансных случаев нарушения таможенных правил – попытка вывезти 1 т героина в Евросоюз. Кроме того, из ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) хотели ввезти в Украину 13 т сигарет.

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