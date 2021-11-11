Ми фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, - Міненерго

Через блокування Росією імпорту вугілля з Казахстану Україна фактично перебуває в стані енергетичної війни з РФ.

Про цев ефірі телеканала "1+1" заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи вагони залізничні з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу. Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - зауважив Немчинов.

Чиновник запевнив, що в Міненерго вживають достаньо заходів, аби завадити Росії завести Україну в ще більшу енергетичну війну.

"Ми їх нівелюємо на сьогодні достатньо успішно", - підкреслив заступник міністра.

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