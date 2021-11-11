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Ми фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, - Міненерго

Ми фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, - Міненерго

Через блокування Росією імпорту вугілля з Казахстану Україна фактично перебуває в стані енергетичної війни з РФ.

Про цев ефірі телеканала "1+1" заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи вагони залізничні з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу. Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу", - зауважив Немчинов.

Чиновник запевнив, що в Міненерго вживають достаньо заходів, аби завадити Росії завести Україну в ще більшу енергетичну війну.

"Ми їх нівелюємо на сьогодні достатньо успішно", - підкреслив заступник міністра.

Також читайте: У нас достатньо вугілля на опалювальний сезон, його доставляють морем та залізницею, - Шмигаль

Автор: 

росія (65007) енергетика (2582) вугілля (2472) Міненерго (1402)


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Топ коментарі
+23
Не переводь-тє стрілки .. Кацапи лише скористались ситуацією ,, а кризу в енергетиці створила ЗЕбільна влада . Ви тобто .. Відайте каломойші 100 млрд , може тоді кацапи зжаліються .
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11.11.2021 23:47
+17
Достаточно почитать "доктрину ***** (Герасимова)" чтобы понять - идёт гибридная агрессия по всем фронтам. РФ пытается реализовать концепцию "управляемого хаоса", к которому нас ведут Зеленские, Дерьмаки, Демченки и другие враги и рыги. Один из сценариев - народные волнения (Майдан), воспользовавшись которыми Мордор попытается взять столько сколько сможет...
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11.11.2021 23:52
+16
Споконвіку,як з"явилась Московія ,українці знаходиться в стані війни,в постійній загрозі московської асиміляціі і знищення ,як націі !!)))
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11.11.2021 23:55
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чого залізничні перевезення з мордору не блокуємо?
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11.11.2021 23:45 Відповісти
Не переводь-тє стрілки .. Кацапи лише скористались ситуацією ,, а кризу в енергетиці створила ЗЕбільна влада . Ви тобто .. Відайте каломойші 100 млрд , може тоді кацапи зжаліються .
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11.11.2021 23:47 Відповісти
Ахметка тоже рученки греет на этом
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12.11.2021 00:13 Відповісти
У вас война со своей головой 😢

Чем думали рассчитывая на уголь из Казахстана?
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12.11.2021 00:15 Відповісти
Україна більше у стані війни з ахметкою
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11.11.2021 23:47 Відповісти
Стратегічно
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11.11.2021 23:48 Відповісти
Достаточно почитать "доктрину ***** (Герасимова)" чтобы понять - идёт гибридная агрессия по всем фронтам. РФ пытается реализовать концепцию "управляемого хаоса", к которому нас ведут Зеленские, Дерьмаки, Демченки и другие враги и рыги. Один из сценариев - народные волнения (Майдан), воспользовавшись которыми Мордор попытается взять столько сколько сможет...
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11.11.2021 23:52 Відповісти
Майдана не будет, дорогой,

будет тяжёлая серебряная табакерка от Ахметки.... 👿
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12.11.2021 00:17 Відповісти
Спасибо, успокоил.
Олигархический "импичмент"? А главным станет Колыван?
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12.11.2021 00:33 Відповісти
Подождите... Майдан это же прямое народное волеизъявление. Народ же имеет право...
Или в одном случае он имеет право устраивать революцию, а в другом- нет?
Такого не может быть. Только или да или нет. Никаких двойных стандартов в отношении революций быть НЕ может

Моё личное мнение, при всём уважении к Небесной сотне, это то, что никакую революция допускать нельзя. Любой силовой захват власти под какими бы лозунгами он не делается приводит к ухудшению ситуации.
Что в РИ, что во Франции, что где угодно ещё.
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12.11.2021 14:31 Відповісти
"Майдан это же прямое народное волеизъявление" - бред. Майдан - это народный протест.
"Устраивать революцию" - это как?
Майдан - "силовой захват власти"? И кто это "силой захватил власть" посредством Майдана?
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12.11.2021 14:41 Відповісти
Вы можете называть Майдан как угодно, но по факту это была революция в ходе которой к власти пришли новые люди.
Определение революции: " резкая смена социального строя, или власти, как правило, насильственным способом с участием больших масс людей"

Это на 100% совпадает с тем, что произошло.
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12.11.2021 14:57 Відповісти
Кто эти "новые люди"? Можно конкретику? Кто пришёл к власти силовым путём?
Может Майдан силовыми методами поменял состав парламента в парламентско-президентской республике?
Ваши измышления не сильно воняют кремлёвской пропагандой?
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12.11.2021 15:06 Відповісти
Здрасте... какая кремлепропаганда?

Вы считаете, что после майдана Януковощ так и продолжил руководить страной? По-моему нет.
А 100+ человек погибших на майдане это разве не свидетельство того, что вовсе не мирно всё там проходило?
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12.11.2021 16:04 Відповісти
Здрасте... стандартная.

Мы разве обсуждали "мирно - не мирно"? Какое это имеет отношение до - "к власти пришли новые люди"? Вы на вопрос - "кто эти люди", будете отвечать?
В Украине не монархия. Когда это чмо покинуло свой пост - кто-то силой занял его место?
Януковоща выманили из Киева и выкрали в РФ, чтобы он написал бумажку с просьбой о вводе российских войск в Украину (бумажку которой тряс дохлый Чуркин в ООН). И для того чтобы рассказывать, что "в Украине произошёл силовой захват власти" - именно это Вы сейчас и транслируете.
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12.11.2021 16:20 Відповісти
Конечно обсуждали, что "мирно-не мирно"
Я с чего начал-то? С того, что Майдан - это был именно силовой захват власти.
А про события февраля 2014 года не надо мне рассказывать. Вы прекрасно знаете, что подписал Янукович и с кем. И его тупо кинули.
Я не спорю - такого урода грех не кинуть, трус и предатель, да гореть ему в аду.
Но абстрагируясь от эмоций - произошёл именно силовой переворот. Вот и всё.
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12.11.2021 16:46 Відповісти
Я дождусь ответа на вопрос - кто захватил власть в Украине в результате Майдана?
Кто "кинул" Януковича, кто конкретно? Кто не подписал то что "я прекрасно знаю"? А когда Янукович начал собираться "Камазами" и вертолётами?
Вы на мои вопросы сможете ответить, или просто будете рассказывать, что Вы всё про Майдан знаете не хуже меня?
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12.11.2021 16:56 Відповісти
Споконвіку,як з"явилась Московія ,українці знаходиться в стані війни,в постійній загрозі московської асиміляціі і знищення ,як націі !!)))
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11.11.2021 23:55 Відповісти
Це лише елемент всеосяжної гібридної війни Московіі за Україну !!!)))
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11.11.2021 23:59 Відповісти
Зачем вы нужны, если не можете контролировать состояния запасов угля, газа, а так же состояния энергогенерирующих и транспортирующих сооружений гос и частных компаний? Такое впечатление, что вы просто в сговоре с ахметкой,
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12.11.2021 00:00 Відповісти
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація!!!)))
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12.11.2021 00:04 Відповісти
Ні,на українську державну владу !!!)))
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12.11.2021 00:26 Відповісти
При любых презах это министерство занималась только одним, какую лапшу повесить на украинцев, когда надо поднять цены на газ, тепло, электричество. При Пети повышение цен объяснялось как требование МВФ. Но на самом деле МВФу сама власть предложила поднятие цен, особенно на газ, до европейских как источник возвращения кредитов МВФ.
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12.11.2021 00:30 Відповісти
Жити слід сьогоденням та майбутнім ,зробивши висновки з досвіда минулого !!! Тому згадувати Петю недоречно,це минуле ,з якого слід робити висновки і рухатися далі !!))
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12.11.2021 00:41 Відповісти
Тут лучше вспомнить ещё дальше - Януковича и его "профессионалов", т.е. - причинно следственную связь, до которой Игоковичи добраться не могут (или не хотят).
2012 года - падение ВВП и пром производства (отсюда - уменьшение валютной выручки), прожигание золотовалютного резерва на поддержание курса доллара и выплату пенсий. Отказ МВФ от выдачи кредитов Украине. Попытки овоща выпросить деньги у ЕС. А когда уже стало не хватать денег на выплату пенсий - отказ от ассоциации с ЕС в пользу Мордора за 3 миллиарда от Путина и обещанные 15 миллиардов...
А когда президентом стал Порошенко, к этому пике добавилась оккупация РФ промышленного региона, так или иначе приносившего валютную выручку, и бесцеремонное воровство Коломойского и других мародёров...
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12.11.2021 00:58 Відповісти
"Но на самом деле МВФу сама власть предложила поднятие цен, особенно на газ, до европейских как источник возвращения кредитов МВФ." - ты свечку держал?
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12.11.2021 00:53 Відповісти
Это называется - принцип 60/40, т.е. - смешать правду с ложью и преподать её с выгодой для своих целей.
Да, украинская власть именно сама это предложила... но было это задолго до 2014-го года. Это называется - деньги в обмен на реформы, которые позволят эти деньги эффективно использовать, развивать экономику, поднимать уровень жизни, и в итоге - вернуть кредиторам. За товар нужно платить столько сколько он стоит, иначе придётся платить жизнями, территориями и суверенитетом.
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12.11.2021 01:29 Відповісти
Я в курсе, только игоконь не геббельс, так, зебил криворукий
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12.11.2021 01:55 Відповісти
Зе лучший из всех президентов
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12.11.2021 08:45 Відповісти
міненерго-зброд пдорасів.
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12.11.2021 00:12 Відповісти
как неожиданно.
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12.11.2021 00:24 Відповісти
І не тільки енергетичної. Послухайте сьогоднішній брифінг Порошенка
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12.11.2021 00:37 Відповісти
Це лише елемент всеосяжної гібридної війни Московіі за Україну !!!)))
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12.11.2021 00:42 Відповісти
и не только энергетической
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12.11.2021 00:45 Відповісти
В мене вже стійке переконання що ЗЕ та його слуги воюють з українцями а не з *********** - від українців вони чекають Майдану а від ***** халявного газу. Кумедні ідіоти...
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12.11.2021 00:50 Відповісти
Зачекай. Все у нас завжди відбувається з деяким запізненням. Але невідворотно. Нам важко відірвати дупу від дивану у власній затишній хатці. Але коли ми це врешті робимо то мало ще нікому не здалося...
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12.11.2021 01:05 Відповісти
В Майданах після 2004 особистої участі не приймаю. Є більш дієві методи зміни політичного режиму. Сьогодні ********* і все що з ним повязано переважна більшість українців зневажає і готова знищувати фізично. А лише сім років назад всім було по фіг. Мало хто до війни цікавився історією стосунків - мирно розійшлись і по всьому. Я писав російською а тепер навіть кацапську клавіатуру видалив з компа. Точка неповернення вже пройдена. Далі буде.
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12.11.2021 01:20 Відповісти
І мене ніхто не змушує. Мова дистанціює мене від прокацапленого падла і свідчить про мою національну гідність. Я це усвідомив, до речі, в Ярославській області де служив. Кацапи зовсім не розуміли української мови. І в них був те що зараз називають "когнітивний дисонанс" - вони вважали себе слов'янами але "чомусь" не розуміли жодного слова українською. Це вводило їх в ступор...
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12.11.2021 02:00 Відповісти
У мене друге покоління дітей одного віку з внуками. І всі вони виховані в антисовковій атмосфері. Так що я в курсі чим і як живе молодь України. Якщо Ви зважаєте на малолітніх блогерш з міньєтними губами то ... хто ж Вам лікар...
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12.11.2021 01:35 Відповісти
Я дуже "просунутий дєдушка" - мені 57, маю три вищі гуманітарні освіти і докторську від Лондонської школи економіки (стаціонарно). І за свою викладацьку карєру я встиг "зазомбувати" тисячі студентів. Щодо "вати" то її кількість зменшується тому що "увага" до дебілів збільшується. До війни у нас було 17% кацапів. Зараз 10%. 80% це етнічні українці більшість з яких уже усвідомлює свою національну ідентичність. З точки зору історії 30 років досить малий період. Навіть для мене це було вчора. Маю повне право стверджувати що країна змінились на краще. І переважна більшість цих етнічних кацапів відчувають потроху себе українцями, вчать українську мову і не вихарюються своїм кацапським походженням як це було в 90-ті.
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12.11.2021 01:52 Відповісти
А чом би і не повчити? Ми живемо в країні яка посилає на фуй кацапів, а вони лижуть їм дупу. І за це самі ж і вигрібають. І будуть вигрібати десятиліттями на світовій помийці разом з кацапами. Ну от не розуміємо ми таких багатоклітинних організмів (не амеб) які прагнуть в кацапське ярмо...
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12.11.2021 01:11 Відповісти
Сьогодні ситуація мене особисто не напружує аж настільки щоб вийти і щось вимагати. Якщо я і вийду то з карабіном. І не вимагати (просити "дайте не минайте"), а забирати своє і вершити праведний суд. Що ми і пропонуємо робити білорусам доки вони остаточно не втратили свою країну і не стали тупим "федєральним округом" ********** з мінаретом посеред Мінська. І це їх справа слухати наші поради чи ігнорувати. Врешті всі отримують те на що заслуговують - ми на свободу і відтак на війну за Незалежність, а білоруси на рабство і Лукашенко...
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12.11.2021 01:30 Відповісти
Он хочет сказать что все это не из-за тупого менеджмента, а все подстроили русские.
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12.11.2021 02:38 Відповісти
Рсукие с хрюсскими
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12.11.2021 07:51 Відповісти
Я в шоке с этих дятлов у власти, у нас уже 7 лет война с Россией, и вместо того, чтоб искать обходные пути, другие источники ресурсов, развивать свое, они продолжают торговать с оккупантом, надеясь на снисхождение Кремля.
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12.11.2021 07:17 Відповісти
Давно пора понять, что есть кто воюет, а есть кто торгует, работает там и тд.. страна давно поделена

Что ещё должно произойти, чтобы такие как вы это поняли?
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12.11.2021 07:22 Відповісти
Америка была, ЮАР был, Роттердам +?
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12.11.2021 07:42 Відповісти
Амстердам+ для бензина и дизтоплива.
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12.11.2021 15:02 Відповісти
А кто такой умный у вас, придумал и дал команду купить уголь в Казахстане?
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12.11.2021 07:30 Відповісти
Открою для замминистра страшную тайну, Украина находится в состоянии необьявленной горячей войны с рф уже 8й год
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12.11.2021 07:50 Відповісти
На позапрошлой неделе все считали перевозку углей в Украину из Казахстана напрямую через РФ. На прошлой неделе все считали перевозку углей в Украину с остановкой в Беларуси. На этой неделе ничего не считают.
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12.11.2021 10:10 Відповісти
Народ поступово морально готують до віялових відключень чи холодних батарей. Будуть виправдовувати "енергетичною війною", чи може придумають якусь світову кризу енергоресурсів.
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12.11.2021 13:40 Відповісти
Дужє ціуаво, скіки предоплати загнали в Казахстан за вугілля, і кто ініціював таку закупку не дивлячтсь на карту Мордора?
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12.11.2021 13:42 Відповісти
Тупо вредители у власти, что Петя с Роттердамом+ что Зеленский решивший покупать не в ЮАР через Роттердам, а в Казахстане через росию.
Теперь Пете с чистой совестью надо подавать в суд на Зеленского за схему росия+ чтоб защитить граждан Украины от убытков за переплаченный в этом году газ из-за рукож-пой организации поставки угля на ТЭЦ.
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12.11.2021 14:10 Відповісти
не пускаючи вагони залізничні з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу. Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу

Подождите, но ведь уже второй президент подряд говорят, что у Украины война с РФ... Как же так случилось, что ограничения поставок стали неожиданностью для министра?
Прикольная тема...
1942 год... звонит Гитлер Сталину: "Братан, ты чё там перестал нам уголёк поставлять и нефть? У нас трудности с производством танков и самолётов начались! Мы фактично в состоянии энергетической войны что ли? "
))
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12.11.2021 14:35 Відповісти
Наглые ЮАРовцы отказались заплатить нашим чиновникам откат. Из-за этого пришлось Роттердам+ придумывать, чтобы смело тот плюс в капрман ложить. Типа официально.
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12.11.2021 15:01 Відповісти
На 8й год войни с кацапами зелебобики обнаружили що кацапи не хотят обеспечить украинцев теплом. От жи клята кацапня.
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12.11.2021 17:01 Відповісти
 
 