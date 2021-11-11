Мы фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, - Минэнерго
Из-за блокирования Россией импорта угля из Казахстана, Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с РФ.
Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис", - заметил Немчинов.
Чиновник заверил, что в Минэнерго принимают достаточно мер, чтобы помешать России завести Украину в еще большую энергетическую войну.
"Мы их нивелируем на сегодня достаточно успешно", - подчеркнул замминистра.
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Чем думали рассчитывая на уголь из Казахстана?
будет тяжёлая серебряная табакерка от Ахметки.... 👿
Олигархический "импичмент"? А главным станет Колыван?
Или в одном случае он имеет право устраивать революцию, а в другом- нет?
Такого не может быть. Только или да или нет. Никаких двойных стандартов в отношении революций быть НЕ может
Моё личное мнение, при всём уважении к Небесной сотне, это то, что никакую революция допускать нельзя. Любой силовой захват власти под какими бы лозунгами он не делается приводит к ухудшению ситуации.
Что в РИ, что во Франции, что где угодно ещё.
"Устраивать революцию" - это как?
Майдан - "силовой захват власти"? И кто это "силой захватил власть" посредством Майдана?
Определение революции: " резкая смена социального строя, или власти, как правило, насильственным способом с участием больших масс людей"
Это на 100% совпадает с тем, что произошло.
Может Майдан силовыми методами поменял состав парламента в парламентско-президентской республике?
Ваши измышления не сильно воняют кремлёвской пропагандой?
Вы считаете, что после майдана Януковощ так и продолжил руководить страной? По-моему нет.
А 100+ человек погибших на майдане это разве не свидетельство того, что вовсе не мирно всё там проходило?
Мы разве обсуждали "мирно - не мирно"? Какое это имеет отношение до - "к власти пришли новые люди"? Вы на вопрос - "кто эти люди", будете отвечать?
В Украине не монархия. Когда это чмо покинуло свой пост - кто-то силой занял его место?
Януковоща выманили из Киева и выкрали в РФ, чтобы он написал бумажку с просьбой о вводе российских войск в Украину (бумажку которой тряс дохлый Чуркин в ООН). И для того чтобы рассказывать, что "в Украине произошёл силовой захват власти" - именно это Вы сейчас и транслируете.
Я с чего начал-то? С того, что Майдан - это был именно силовой захват власти.
А про события февраля 2014 года не надо мне рассказывать. Вы прекрасно знаете, что подписал Янукович и с кем. И его тупо кинули.
Я не спорю - такого урода грех не кинуть, трус и предатель, да гореть ему в аду.
Но абстрагируясь от эмоций - произошёл именно силовой переворот. Вот и всё.
Кто "кинул" Януковича, кто конкретно? Кто не подписал то что "я прекрасно знаю"? А когда Янукович начал собираться "Камазами" и вертолётами?
Вы на мои вопросы сможете ответить, или просто будете рассказывать, что Вы всё про Майдан знаете не хуже меня?
2012 года - падение ВВП и пром производства (отсюда - уменьшение валютной выручки), прожигание золотовалютного резерва на поддержание курса доллара и выплату пенсий. Отказ МВФ от выдачи кредитов Украине. Попытки овоща выпросить деньги у ЕС. А когда уже стало не хватать денег на выплату пенсий - отказ от ассоциации с ЕС в пользу Мордора за 3 миллиарда от Путина и обещанные 15 миллиардов...
А когда президентом стал Порошенко, к этому пике добавилась оккупация РФ промышленного региона, так или иначе приносившего валютную выручку, и бесцеремонное воровство Коломойского и других мародёров...
Да, украинская власть именно сама это предложила... но было это задолго до 2014-го года. Это называется - деньги в обмен на реформы, которые позволят эти деньги эффективно использовать, развивать экономику, поднимать уровень жизни, и в итоге - вернуть кредиторам. За товар нужно платить столько сколько он стоит, иначе придётся платить жизнями, территориями и суверенитетом.
Что ещё должно произойти, чтобы такие как вы это поняли?
Теперь Пете с чистой совестью надо подавать в суд на Зеленского за схему росия+ чтоб защитить граждан Украины от убытков за переплаченный в этом году газ из-за рукож-пой организации поставки угля на ТЭЦ.
Подождите, но ведь уже второй президент подряд говорят, что у Украины война с РФ... Как же так случилось, что ограничения поставок стали неожиданностью для министра?
Прикольная тема...
1942 год... звонит Гитлер Сталину: "Братан, ты чё там перестал нам уголёк поставлять и нефть? У нас трудности с производством танков и самолётов начались! Мы фактично в состоянии энергетической войны что ли? "
))