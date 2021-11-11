Мы фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, - Минэнерго

Из-за блокирования Россией импорта угля из Казахстана, Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с РФ.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис", - заметил Немчинов.

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Чиновник заверил, что в Минэнерго принимают достаточно мер, чтобы помешать России завести Украину в еще большую энергетическую войну.

"Мы их нивелируем на сегодня достаточно успешно", - подчеркнул замминистра.

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