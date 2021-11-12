Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19
Станом на ранок 12 листопада у світі зареєстрували 508 688 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 6 911 оcіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 252 676 206 випадки інфікування, з них 508,688 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 096 433 особи, з них 6 911 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 228,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками - 2-гу позицію у світі і в Європі.
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