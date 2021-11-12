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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19

Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19

Станом на ранок 12 листопада у світі зареєстрували 508 688 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 6 911 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 252 676 206 випадки інфікування, з них 508,688 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 096 433 особи, з них 6 911 за минулу добу.

Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 228,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками - 2-гу позицію у світі і в Європі.

статистика (2247) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+13
Не мовчить. Гундосить у відосиках, що повечеряв, потім пообідав.
Добре, що звіти із сортиру не викладає.
Але все ще попереду ...
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12.11.2021 09:05
+6
Не ми, а він. Містер-ковідомор.
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12.11.2021 09:06
+6
очень печально..., слишком поздно доходит, что фейки про коронавирус и вакцинацию - это такое же гибридное оружие, как и вражеская пропаганда в воюющей стране..., нет никакого плюрализма мнений, когда есть реальная угроза здоровью нации, независимости и целостности государства...
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12.11.2021 09:12
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https://www.president.gov.ua/ru/news/poltavshina-ye-prikladom-u-vakcinaciyi-proti-covid-19-sho-do-71209
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12.11.2021 11:36 Відповісти
12 любимых книг Билла Гейтса, которые должен прочитать каждый
https://ain.ua/2016/08/21/12-********-knig-billa-gejtsa-kotorye-dolzhen-prochitat-kazhdyj/
...
Дарелл Хафф, «Как лгать при помощи статистики»
Эта книга, впервые изданная в 1954 году, показывает, как можно манипулировать разными типами статистики...
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12.11.2021 11:44 Відповісти
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