Естонія готується до зміцнення кордону з Росією через міграційну кризу

В Естонії готуються до зміцнення кордону з Росією для запобігання ситуацій, аналогічних тій, що склалася на білорусько-польському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

Хоча поки що з боку РФ немає жодних приготувань до прийому мігрантів з Білорусі, але влада Естонії вирішила вже убезпечити свої кордони. У Міністерстві внутрішніх справ та Мінестерстві оборони Естонії припускають, що Росія може прийняти білоруських мігрантів, а надалі перенаправляти їх на територію Естонії та Латвії.

На східному кордоні Естонії планують створити 33 кілометри укріплень. До охорони території, крім Департаменту поліції та прикордонної охорони, можуть залучити добровільні воєнізовані формування.

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"На складах зараз зберігається понад 100 кілометрів колючого дроту. Ми домовилися з міністром внутрішніх справ, що відповідно до потреб ми готові доставити ці рулони, куди буде необхідно", - розповів міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

Для охорони кордону також хочуть закупити засоби стеження та матеріали для будівництва огорожі. На це планують виділити 25 млн євро.

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