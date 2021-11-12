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Новини
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Естонія готується до зміцнення кордону з Росією через міграційну кризу

Естонія готується до зміцнення кордону з Росією через міграційну кризу

В Естонії готуються до зміцнення кордону з Росією для запобігання ситуацій, аналогічних тій, що склалася на білорусько-польському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

Хоча поки що з боку РФ немає жодних приготувань до прийому мігрантів з Білорусі, але влада Естонії вирішила вже убезпечити свої кордони. У Міністерстві внутрішніх справ та Мінестерстві оборони Естонії припускають, що Росія може прийняти білоруських мігрантів, а надалі перенаправляти їх на територію Естонії та Латвії.

На східному кордоні Естонії планують створити 33 кілометри укріплень. До охорони території, крім Департаменту поліції та прикордонної охорони, можуть залучити добровільні воєнізовані формування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни ЄС і США в Радбезі ООН готові обговорювати заходи щодо Білорусі через міграційну кризу

"На складах зараз зберігається понад 100 кілометрів колючого дроту. Ми домовилися з міністром внутрішніх справ, що відповідно до потреб ми готові доставити ці рулони, куди буде необхідно", - розповів міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

Для охорони кордону також хочуть закупити засоби стеження та матеріали для будівництва огорожі. На це планують виділити 25 млн євро.

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Білорусь (7926) кордон (4756) криза (418) мігранти (1109) Польща (8489) Естонія (1607)


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Топ коментарі
+3
Какие радостные веселые мордашки у зверушек, жизнь удалась! Впереди беззаботная жизнь в сказочной Европе, пособия, жильё, внимание и опека ООН, вид на жительство, а потом и гражданство! Остаётся только плодится и размножаться, что у них получается лучше всего после торговлинаркотиками.
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12.11.2021 10:34
+2
Решение давно есть - бетонная стена по типу великой китайской! Полумеры в виде колючей проволоки не помогут!
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12.11.2021 10:27
+2
Росія - країна терорист. Німеччина-посібник терористу, яка є економічною основою для укріплення міцності і живучості терориста - його фінансування за рахунок "Північного потоку 2", а також переміщення товарів, які заборонені санкціями цій країні. Країна-терорист Росія, для досягнення своєї мети прикривається посібниками-сателітами Білоруссю, Сірією, Ліваном та іншими відсталими країнами, економіку яких знищила сама росія.
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12.11.2021 10:31
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Решение давно есть - бетонная стена по типу великой китайской! Полумеры в виде колючей проволоки не помогут!
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12.11.2021 10:27 Відповісти
Зе! Президент, Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"
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12.11.2021 10:29 Відповісти
хорошо бы ров с крокодилам
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12.11.2021 10:35 Відповісти
Шота плохо она от кацапов защищает...
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12.11.2021 10:41 Відповісти
Росія - країна терорист. Німеччина-посібник терористу, яка є економічною основою для укріплення міцності і живучості терориста - його фінансування за рахунок "Північного потоку 2", а також переміщення товарів, які заборонені санкціями цій країні. Країна-терорист Росія, для досягнення своєї мети прикривається посібниками-сателітами Білоруссю, Сірією, Ліваном та іншими відсталими країнами, економіку яких знищила сама росія.
показати весь коментар
12.11.2021 10:31 Відповісти
Какие радостные веселые мордашки у зверушек, жизнь удалась! Впереди беззаботная жизнь в сказочной Европе, пособия, жильё, внимание и опека ООН, вид на жительство, а потом и гражданство! Остаётся только плодится и размножаться, что у них получается лучше всего после торговлинаркотиками.
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12.11.2021 10:34 Відповісти
НУ разве ради этого деды воевали?

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12.11.2021 10:37 Відповісти
Рашка, тоже не далеко ушла кстати, боже, как же жалко дидов, которые ваивали...
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12.11.2021 10:38 Відповісти
Что характерно:
1. Нападение на Грузию - озабоченность
2. Захват Крыма - озабоченность
3. Оккупация Донбаса - озабоченность
Никто тогда никакие свои границы не укреплял. Но как только коснулось лично, то начались конкретные действия по укреплению своих границ.

Украине нужно понимать, что так будет всегда и надеяться можно ТОЛЬКО на свои силы и возможности!
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12.11.2021 10:35 Відповісти
Я думаю, что нужно против беженцав применить солдатов НАТА!!!!
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12.11.2021 10:39 Відповісти
ріббентропиха повинна відповісти.Полякам гуманно віднестись до туристів і допомогти їм досягти німеччини -у гансів намічаються великі прибутки від газового бізнесу - прогодують усіх.
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12.11.2021 10:40 Відповісти
 
 