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Новини
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"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту "Буковель"

АТ "Укрзалізниця" починає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Також у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, компанія запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Реновація станції Татарів пов’язана з тим, що станція є географічно найближчою — 15 км або від 20 хвилин у дорозі — до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту", - повідомили в "Укрзалізниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гірськолижний курорт "Буковель" відновив роботу. ВIДЕО

Крім того, відповідно до нового графіку руху поїздів через Буковель прямуватимуть сім поїздів:

  • №5/6 Маріуполь — Рахів;
  • №15/16 Харків — Рахів;
  • №55/56 Київ — Рахів;
  • №95/96 Київ — Рахів;
  • №25/26 Одеса — Рахів;
  • №125/126 Миколаїв — Рахів;
  • №130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Також читайте: "ЄС" вимагає закрити курорт "Буковель": Саме він є причиною "червоної" зони карантину та зростання кількості хворих

Продаж квитків на поїзди №55/56 Київ — Рахів, №95/96 Київ — Рахів, №25/26 Одеса — Рахів, №125/126 Миколаїв — Рахів уже відкрито, решта надійде у продаж до кінця тижня.

Також для зручності пасажирів з 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.

Буковель (73) залізниця (1502) потяг (1966) Укрзалізниця (6835)


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Топ коментарі
+5
Все, через 1-2 недели от ковида не будет и следа. Бене надо деньги зарабатывать)
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12.11.2021 11:51
+1
..це операціія ФСБ під дахом Зєлі-Бєні?
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12.11.2021 12:00
+1
Проверяйте сертификаты и тесты, 95% будет липа.
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12.11.2021 12:00
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Все, через 1-2 недели от ковида не будет и следа. Бене надо деньги зарабатывать)
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12.11.2021 11:51 Відповісти
Они унесут его с собой в ........
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12.11.2021 12:01 Відповісти
"А мы все поем,
все поем,
все поем....! "
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12.11.2021 13:13 Відповісти
..це операціія ФСБ під дахом Зєлі-Бєні?
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12.11.2021 12:00 Відповісти
Проверяйте сертификаты и тесты, 95% будет липа.
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12.11.2021 12:00 Відповісти
Нормальные люди для того и прививались, чтобы жить нормальной жизнью, а не сидеть под кроватью на карантине.
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12.11.2021 12:01 Відповісти
А кто сказал что всё уже? Нее, будем сидеть под кроватью и дальше
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12.11.2021 12:20 Відповісти
и обязательно в масочках
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12.11.2021 13:42 Відповісти
Тепер вся держава заводільняє бажання Бені, але як інакше, якщо його пітомець **********.
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12.11.2021 13:41 Відповісти
А на чому краще пересуватись уже на місці?
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27.12.2023 17:08 Відповісти
Можна взяти машину уже на місці. Наприклад, в Alin є доступна https://alin.ua/rent/bukovel оренда авто в Буковелі , тут можна навіть завчасно машини бронювати на сайті компанії. Таким чином зробити навіть краще. Тоді як тільки доїдете, в місті на вас уже автомобіль чекатиме. Можна орендувати з водієм.
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28.12.2023 11:33 Відповісти
 
 