"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту "Буковель"
АТ "Укрзалізниця" починає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Також у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, компанія запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"Реновація станції Татарів пов’язана з тим, що станція є географічно найближчою — 15 км або від 20 хвилин у дорозі — до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту", - повідомили в "Укрзалізниці".
Крім того, відповідно до нового графіку руху поїздів через Буковель прямуватимуть сім поїздів:
- №5/6 Маріуполь — Рахів;
- №15/16 Харків — Рахів;
- №55/56 Київ — Рахів;
- №95/96 Київ — Рахів;
- №25/26 Одеса — Рахів;
- №125/126 Миколаїв — Рахів;
- №130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).
Продаж квитків на поїзди №55/56 Київ — Рахів, №95/96 Київ — Рахів, №25/26 Одеса — Рахів, №125/126 Миколаїв — Рахів уже відкрито, решта надійде у продаж до кінця тижня.
Також для зручності пасажирів з 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
все поем,
все поем....! "