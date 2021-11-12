"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту "Буковель"

АТ "Укрзалізниця" починає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Також у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, компанія запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Реновація станції Татарів пов’язана з тим, що станція є географічно найближчою — 15 км або від 20 хвилин у дорозі — до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту", - повідомили в "Укрзалізниці".

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Крім того, відповідно до нового графіку руху поїздів через Буковель прямуватимуть сім поїздів:

№5/6 Маріуполь — Рахів;

№15/16 Харків — Рахів;

№55/56 Київ — Рахів;

№95/96 Київ — Рахів;

№25/26 Одеса — Рахів;

№125/126 Миколаїв — Рахів;

№130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

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Продаж квитків на поїзди №55/56 Київ — Рахів, №95/96 Київ — Рахів, №25/26 Одеса — Рахів, №125/126 Миколаїв — Рахів уже відкрито, решта надійде у продаж до кінця тижня.

Також для зручності пасажирів з 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.