Турагентство на Харківщині виготовляло фейкові ПЛР-тести, як "бонус" до путівки, - СБУ
Служба безпеки України викрила чергову схему підробки результатів ПЛР-тестів на Харківщині. Зловмисники підробляли результати досліджень, у тому числі й QR-коди.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБ України, інформує Цензор.НЕТ.
За матеріалами слідства, організували оборудку власники туристичних агентств, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. "Бонусною" пропозицією ділків були готові ПЛР-тести з "негативним" результатом. За такою "популярною" послугою до них звертались навіть клієнти з інших турагенцій.
Фальсифіковані документи використовувались для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну.
Наразі відомо, що протиправна схема існувала з початку 2021 року. Довідку ділки виготовляли впродовж доби, а її вартість становила 500 гривень. Щомісяця видавалось по декілька сотень таких підробок без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування.
У ході проведених слідчих дій правоохоронці виявили підготовлені до видачі сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.
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