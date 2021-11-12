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Новини
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Головред "Фактів" Швець заявив про масове "вбивство" друкованих видань: "Укрпошта" пропонує реалізувати їх уроздріб зі 100%-вим списанням. Абсурд

Головред

"Укрпошта" пропонує реалізувати вроздріб періодичні друковані українські видання на умовах 100-відсоткового списання.

Про це повідомив у листі до редакторів низки українських видань головний редактор газети "Факти" Олександр Швець, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернутися до вас мене змушують обставини... Я цілком усвідомлюю, що мій голос волаючого в пустелі не зупинить ситуації з масовим вбивством друкованих видань в Україні. І все-таки маю намір боротися далі", - зазначає він.

"Спробуйте уявити таку ситуацію. Керівництво найбільшої мережі продовольчих супермаркетів розсилає всім виробникам ковбасних виробів проєкт договору на наступний рік із пропозицією постачати свою продукцію до цих супермаркетів зі 100-відсотковим списанням. Що це означає? А ось що. Ви робите ковбасу, сплачуючи при цьому за все, що з цим виробництвом пов'язане (сировина, доставка, переробка, оренда приміщень, комунальні платежі, зарплата персоналу та податки на зарплату), а потім укладаєте договір на реалізацію своєї продукції в супермаркетах, які отримують 100-відсоткову безпрограшну гарантію від продажу ваших ковбас. Продадуть 30, 40 або 50 відсотків від обсягу поставки - покладуть усю виручку собі в кишеню. А не продадуть – теж не страшно. Можна буде безкоштовно роздати знайомим чи просто списати. Адже ніяких зобов'язань перед партнером, який усю цю продукцію виготовив!", - підклеслює журналіст. 

"Ви скажете: абсурд такого не може бути ніколи і ніде. Не поспішайте з висновками. Таке може бути тут і зараз. В Україні. Де й не таке ще може бути. Пункт 2 проєкту Договору на роздрібний продаж періодичних друкованих видань, запропонований днями Київською міською дирекцією АТ "Укрпошта" колективам українських газет та журналів, саме так і говорить: "Реалізація періодичних друкованих видань уроздріб на умовах 100-відсоткового списання", - додає Швець. 

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"І це, зауважте, відбувається вже після того, як "Укрпошта" практично розвалила в країні систему доставки передплатникам друкованих видань, після того, як у більшості населених пунктів позакривалися відділення зв'язку, а ті, що залишилися живими, буквально на ладан дихають. Це в умовах інформаційної війни, що загострилася останніми роками, "успішно" програної Україною на всіх фронтах. Війни за розум та душі громадян, які опинилися не з власної волі по різні боки лінії розмежування, яка фактично розрубала могутнім агресором Україну на частини. Це в умовах економічної, політичної, а тепер ще й пандемічної кризи, що затягнулась на роки в нашій країні…На кого працюєте, панове?" - резюмував він. 

Автор: 

журналістика (1754) ЗМІ (1357) Укрпошта (1080)


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Топ коментарі
+7
Спробуйте торгівлю вівсом та підковами або відкрийте сервіс карет та тарантасів)
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12.11.2021 13:36
+5
Укрпочта вправе сама решать, что ей делать, исходя из экономической целесообразности и своих интересов. И другая коммерческая структура, под названием газета "Факты" ей не должна указывать что делать.
Нет спроса на печатку - это проблема газет, а не Укрпочты
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12.11.2021 14:01
+3
Нема чого папір переводити
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12.11.2021 13:34
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Нема чого папір переводити
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12.11.2021 13:34 Відповісти
Спробуйте торгівлю вівсом та підковами або відкрийте сервіс карет та тарантасів)
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12.11.2021 13:36 Відповісти
Боже , яка дичина . Невже досі існують динозаври , які купують паперові газети .
Ви ще касетні магнітофони почніть продавати і в супермаркетах роздайте касирам рахівниці .
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12.11.2021 13:44 Відповісти
Представь себе что есть люди читающие , только вчера буквально обратил внимание стоя в отделении Укрпочты ,за 5 минут человека 4 спрашивали какие-то издания; уже новый номер пришел или нет
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12.11.2021 13:51 Відповісти
Да и насчёт кассетных, посмотри сколько Акайи кассетный стоит или Шарп и какие битвы за них на аукционе
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12.11.2021 13:54 Відповісти
У мене є двокасетник Sony.
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12.11.2021 14:00 Відповісти
И Сони, и Шарп. И еще автомагнитола кассетная в гараже доживает. Там и кассеты все
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12.11.2021 14:26 Відповісти
А у мене працює . Стоїть на кухні як брехунець і слухаю радіо.
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12.11.2021 14:43 Відповісти
Викинув це все барахло 20 років тому . А вчора сусід по гаражу робив уборку , то 4 мішки тих акаїв висипання на смітник . Бомжі прибігли з молотками , бити пластмаси і досягати мідь 🍺🐸👍
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12.11.2021 14:43 Відповісти
Вы все таки далеки от понимания , если у вас случайно найдется ещё сосед который выкидает по 4 мешка магнитофонов ценой от 10 000 до 30 000 гривен у нас и примерно столько же в долларах но уже на **** вы сообщите я сам заберу
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12.11.2021 16:19 Відповісти
прикинь Європа має газeти! в Украiни свiй особливий шлях розвитку?
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12.11.2021 14:11 Відповісти
Я газети читаю в телефоні . Безкоштовно . Нема чого ліс на гімно переводити .
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12.11.2021 14:46 Відповісти
А оселедця ви теж в телефон загортаєте?
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12.11.2021 14:55 Відповісти
так то ж ти. ти що для всiх приклад чи закон? люди можe хочуть потримати газeту класичну. а лiси нe iзза газeт рубають а на eкспорт
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12.11.2021 15:22 Відповісти
газети зараз нікому не потрібні... хіба що чудовий матеріал для розпалювання камінів... але воплі Швеця мені зрозумілі, за спекуляцією про читачів схована ніша колосального заробітку в періоди виборів коли вони гребуть лопатою... і всі вулиці встелені тою макулатурою.
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12.11.2021 13:51 Відповісти
Факти- українська газета? Точно?
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12.11.2021 13:51 Відповісти
брехливі "факти", скоріше так буде правильно.
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12.11.2021 13:53 Відповісти
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12.11.2021 13:57 Відповісти
Все от того что живем как в "диком лесу" Тут скорее вопрос не к бумажному как токовому изданию. (практически неважно какому, за редким исключением специф. изданий, там законов, бух, актов и т.д.) Чтение стало предметом торговли с "большой буквы" Народ читает заголовки статеек на новостных порталах, и думает что он в курсе всех событий!! А по факту любая газета уже на момент выхода из печати в наше время опоздала с новостями как минимум на сутки.!!! Легче открыть трулюфон и прочитать заголовки и усе!!!
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12.11.2021 13:57 Відповісти
Легче открыть трулюфон и ....
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12.11.2021 14:22 Відповісти
Ой, а кто это сделал?))) За кого там Факты топили в 2019?
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12.11.2021 13:58 Відповісти
Здача в аренду недвижимости покроет все расходы! И на старуху бывает проруха.
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12.11.2021 13:59 Відповісти
Дрянная ватная газетенка и главред такой же. Не о чем печалиться. Тем более в век интернета.
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12.11.2021 14:00 Відповісти
так там частково за всiх говорить. нe тiльки за факти. схожe так договори у всiх
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12.11.2021 14:13 Відповісти
Это тот Швец, который вырастил Гордона.
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12.11.2021 14:01 Відповісти
Укрпочта вправе сама решать, что ей делать, исходя из экономической целесообразности и своих интересов. И другая коммерческая структура, под названием газета "Факты" ей не должна указывать что делать.
Нет спроса на печатку - это проблема газет, а не Укрпочты
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12.11.2021 14:01 Відповісти
Вы хоть знаете о закрытии отделений Укрпочты, о сокращении почтальонов, или ваш мир заканчивается на окраине вашего города ?
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12.11.2021 17:38 Відповісти
Я что писал о достижениях Укрпочты? Какое отношение закрытие отделений имеет к спросу на печатную прессу?
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12.11.2021 19:15 Відповісти
В сёлах есть спрос на газеты, но кто будет доставлять подписанные издания если нет почты ? Это надо разжёвывать ?
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13.11.2021 04:21 Відповісти
Укрпочта - это не социальная служба и не газетный ларёк. Это структура, которая должна приносить прибыль и быть конкурентоспособной на рынке. Вы видели, чтобы Новая почта продавала у себя в отделениях газеты, шампунь, туалетную бумагу? Это все советские представления о функции Укрпочты. Не путайте инфраструктуные проблемы сел с бизнесом.
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13.11.2021 12:27 Відповісти
Укрпочта доставляет пенсии и социальные выплаты инвалидам, а значит выполняет социально значимую работу. Хотите раздать старикам банковские карточки и предложить добираться за десятки километров к ближайшему банкомату ? А знаете ли вы, что не во всех сёлах есть магазины, там кроме автолавки и почты товары взять негде. Социальное обеспечение и бизнес понятия не совместимые, все государственные коммунальные предприятия убыточны, но никто их не закрывает, потому, что есть социальные гарантии закреплённые в Конституции
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13.11.2021 19:14 Відповісти
Вопрос был в том, может ли газета "Факты" навязывать свои условия Укрпочте? Если Укрпочте невыгодно это сотрудничество, считаю, что газета (а это коммерческая структура!) должна сама искать пути для своего выживания: искать новых дистрибьюторов, курьеров, пересматривать ценовую политику и т.д. А ныть с их стороны и сидеть на шее у государства (Укрпочты) это наглость и паразитизм.
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13.11.2021 22:01 Відповісти
Вопрос не в одном издании, а в политике государства на сокращении отделений Укрпочты или Ощадбанка, обслуживающих население в сёлах. Тут можно накинуть ещё сокращение больниц и пунктов скорой помощи. Такая политика убивает село, а в последствии приведёт к его вымиранию. Можно забыть о развитии фермерских хозяйств, не будет рабочей силы, землю скупят иностранные агрохолдинги и прощай украинское село. Вот такие глобальные проблемы стоят за банальным выдавливанием печатных изданий из Укрпочты
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14.11.2021 19:01 Відповісти
а смілянський вів деструктивну діяльність на користь ворогів з першого дня призначення на цю посаду...а звідкіля він узявся треба спитати у товариша гройсмана
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12.11.2021 14:08 Відповісти
Швець - це рідкісна ватна гнида. Він ще при пізньому совку писав пасквілі про Народний Рух, а в 90-х продовжив цю традицію. Трохи перефарбувся в 2000-х.
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12.11.2021 14:10 Відповісти
укрпошта розповсюджує русскакающєє говно. на полицях oкрiм цього у вiддiлeннях нiчого нeмає
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12.11.2021 14:15 Відповісти
Кому не подобається той має можливість надсилати свій товар покупцям не укрпоштою а наприклад новою поштою
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12.11.2021 14:15 Відповісти
неожиданно, оказывается есть еще печатные издания. я даже не подозревал о данном аргументе и факте
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12.11.2021 15:02 Відповісти
Швец по ходу не понимает что люди отвыкли получать информацию на бумажных носителях. Стопроцентное списание говорит о том что никто ее не покупает, уверен и покупать не будет. Я даже не знаю где сейчас можно купить эти газеты.
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12.11.2021 16:44 Відповісти
Потрібні інші, нові принципи роботи з друкованими ЗМІ. Паперові видання є одним з символів статусу людини. А не анахронізмом, як хтось вважає.
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12.11.2021 17:19 Відповісти
В сёлах нет почтальонов, даже при моём желании подписаться, мне предлагают забирать газеты на почте в другом селе за 6 км. Ну и кто тут будет подписываться? Хотя я люблю по старинке почитать печатное издание
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12.11.2021 17:34 Відповісти
К сожалению, читать газеты и книги стало непопулярно. Колоссальные проблемы с реализацией книг на украинском, их производство в большинстве случаев нерентабельно. Украинская национальная сеть Буква была вынуждена начать продавать книги и на русском языке, чтобы не разориться. Почему так? Видимо потому, что старое поколение интеллигенции и городские жители среднего возраста это основные покупатели книг. И те и другие в основном русскоязычные. Когда-нибудь, лет через тридцать, уже новые поколения интеллигенции и жителей городов начнут покупать книги на украинском, это естественный процесс, который невозможно ни ускорить ни затормозить.
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12.11.2021 17:47 Відповісти
Газету Факты основал Пинчук для продвижения Кучмы на второй срок.
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13.11.2021 06:45 Відповісти
 
 