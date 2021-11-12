Головред "Фактів" Швець заявив про масове "вбивство" друкованих видань: "Укрпошта" пропонує реалізувати їх уроздріб зі 100%-вим списанням. Абсурд

"Укрпошта" пропонує реалізувати вроздріб періодичні друковані українські видання на умовах 100-відсоткового списання.

Про це повідомив у листі до редакторів низки українських видань головний редактор газети "Факти" Олександр Швець, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернутися до вас мене змушують обставини... Я цілком усвідомлюю, що мій голос волаючого в пустелі не зупинить ситуації з масовим вбивством друкованих видань в Україні. І все-таки маю намір боротися далі", - зазначає він.

"Спробуйте уявити таку ситуацію. Керівництво найбільшої мережі продовольчих супермаркетів розсилає всім виробникам ковбасних виробів проєкт договору на наступний рік із пропозицією постачати свою продукцію до цих супермаркетів зі 100-відсотковим списанням. Що це означає? А ось що. Ви робите ковбасу, сплачуючи при цьому за все, що з цим виробництвом пов'язане (сировина, доставка, переробка, оренда приміщень, комунальні платежі, зарплата персоналу та податки на зарплату), а потім укладаєте договір на реалізацію своєї продукції в супермаркетах, які отримують 100-відсоткову безпрограшну гарантію від продажу ваших ковбас. Продадуть 30, 40 або 50 відсотків від обсягу поставки - покладуть усю виручку собі в кишеню. А не продадуть – теж не страшно. Можна буде безкоштовно роздати знайомим чи просто списати. Адже ніяких зобов'язань перед партнером, який усю цю продукцію виготовив!", - підклеслює журналіст.

"Ви скажете: абсурд такого не може бути ніколи і ніде. Не поспішайте з висновками. Таке може бути тут і зараз. В Україні. Де й не таке ще може бути. Пункт 2 проєкту Договору на роздрібний продаж періодичних друкованих видань, запропонований днями Київською міською дирекцією АТ "Укрпошта" колективам українських газет та журналів, саме так і говорить: "Реалізація періодичних друкованих видань уроздріб на умовах 100-відсоткового списання", - додає Швець.

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"І це, зауважте, відбувається вже після того, як "Укрпошта" практично розвалила в країні систему доставки передплатникам друкованих видань, після того, як у більшості населених пунктів позакривалися відділення зв'язку, а ті, що залишилися живими, буквально на ладан дихають. Це в умовах інформаційної війни, що загострилася останніми роками, "успішно" програної Україною на всіх фронтах. Війни за розум та душі громадян, які опинилися не з власної волі по різні боки лінії розмежування, яка фактично розрубала могутнім агресором Україну на частини. Це в умовах економічної, політичної, а тепер ще й пандемічної кризи, що затягнулась на роки в нашій країні…На кого працюєте, панове?" - резюмував він.