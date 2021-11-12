ЦВК зареєструвала Козиря, Войцехівського і Кострійчука народними депутатами від "Слуги народу"

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала народними депутатами Сергія Козиря й Віталія Войцехівського, які були обрані до Верховної Ради на проміжних виборах 31 жовтня в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Рішення ухвалене на засіданні ЦВК у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Також народним депутатом зареєстровано Сергія Кострійчука, яких пройшов до парламенту за виборчим списком партії "Слуга народу" на позачергових виборах 2019 року у зв’язку зі складенням депутатського мандату Іриною Верещук.

"Зареєстровані народні депутати після складення присяги на засіданні Верховної Ради зможуть отримати постійні посвідчення народних депутатів", - зазначив голова ЦВК Олег Діденко.

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Нагадаємо, 31 жовтня в Україні пройшли проміжні вибори до Верховної Ради у двох виборчих округах - №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

9 листопада ЦВК встановила офіційні результати виборів, згідно з якими в ОВО № 184 переміг кандидат від "Слуги народу", ексголова Херсонської ОДА Сергій Козир (62,6%), в ОВО № 197 - також кандидат від "Слуги народу", мер міста Золотоноша Віталій Войцехівський (46,1%).

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Крім того, 9 листопада ЦВК визнала обраним народним депутатом за списком партії "Слуга народу" Сергія Кострійчука, який проходить до парламенту у зв’язку з призначенням Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та достроковим припиненням її депутатських повноважень.