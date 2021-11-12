ЦВК зареєструвала Козиря, Войцехівського і Кострійчука народними депутатами від "Слуги народу"
Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала народними депутатами Сергія Козиря й Віталія Войцехівського, які були обрані до Верховної Ради на проміжних виборах 31 жовтня в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).
Рішення ухвалене на засіданні ЦВК у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Також народним депутатом зареєстровано Сергія Кострійчука, яких пройшов до парламенту за виборчим списком партії "Слуга народу" на позачергових виборах 2019 року у зв’язку зі складенням депутатського мандату Іриною Верещук.
"Зареєстровані народні депутати після складення присяги на засіданні Верховної Ради зможуть отримати постійні посвідчення народних депутатів", - зазначив голова ЦВК Олег Діденко.
Нагадаємо, 31 жовтня в Україні пройшли проміжні вибори до Верховної Ради у двох виборчих округах - №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).
9 листопада ЦВК встановила офіційні результати виборів, згідно з якими в ОВО № 184 переміг кандидат від "Слуги народу", ексголова Херсонської ОДА Сергій Козир (62,6%), в ОВО № 197 - також кандидат від "Слуги народу", мер міста Золотоноша Віталій Войцехівський (46,1%).
Крім того, 9 листопада ЦВК визнала обраним народним депутатом за списком партії "Слуга народу" Сергія Кострійчука, який проходить до парламенту у зв’язку з призначенням Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та достроковим припиненням її депутатських повноважень.
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12 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d0%b7%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%8f%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%ba-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82.html#respond Комментарии: 0
Появилось документальное подтверждение того, что «слуги народа» относятся к народу, как к скотине. В частности, известный в Украине фельдшер Радуцкий, волею судьбы и монобольшинства возглавляющий парламентский комитет по вопросам здравоохранения, поехал повышать свою квалификацию - куда бы вы думали? - в Министерство сельского хозяйства в США.
Об этом диком случае https://news.obozrevatel.com/politics/slugi-otnosyatsya-k-narodu-kak-k-skotine-i-uzhe-ne-skryivayut-etogo.htm?_gl=1*hwqbko*_ga*NjgxNzA5NzkwLjE2MjE0MDEzNjg.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNjcyNzMyOS4yMzMuMS4xNjM2NzI3Mzc0LjA.&_ga=2.69569936.1484032327.1636727330-681709790.1621401368 рассказал сегодня Глеб Иванов в статье для «Обозревателя».
Что же конкретно делал человек, который прямо ответственен за нынешнее состояние украинской медицины и коронавирусную катастрофу, в которой сегодня оказалась наша страна, в США?
Быть может, Радуцкий отправился договариваться о поставках в Украину какого-либо дорогостоящего, но жизненно необходимого оборудования? Или обсудить возможность организации лечения в США детей с тяжелыми формами онкологии, которые в Украине - обречены?
Или, по крайней, мере, он полетел за океан, чтобы изучить опыт США в коммуникации государства с гражданами в вопросе донесения до них важности вакцинации от коронавируса в нынешнее время?
- https://www.economics-prorok.com/2020/03/%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83.html О мародерах: Радуцкий - это «Свинарчук» Зеленского, - эксперт
Нет. Как объяснил сам Радуцкий, американский «викэнд» себе он организовал, отправившись «в составе украинской делегации по приглашению Министерства сельского хозяйства США и Аграрного Совещательного Центра БРИДЖЕС».
И вместе с коллегами из аграрного и экологического комитетов ВРУ «провел серию встреч с представителями министерства и ведущими экспертами».
Говорил же Радуцкий с представителями американского правительства о биотехнологиях в производстве продуктов, изменении климата и эффективном использовании водных ресурсов.
Еще раз: в украинских больницах - армагеддон, за сутки умирает по 3 тысячи человек (в два раза больше, чем в эти же дни в предыдущие годы), ковид отнимает уже почти по тысяче жизней украинцев в день, люди отказываются вакцинироваться из-за проваленной информационной кампании, соцсети превратились в смесь некрологов с постами о сборах денег на лечение взрослых и детей от рака…
А парламентарий, возглавляющий профильный комитет по вопросам здравоохранения - едет в США посмотреть Белый дом и послушать, что там в США с сельским хозяйством и водными ресурсами.
- https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86.html Господин президент, защитите украинцев от «фельдшеров радуцких»! - обращение журналистов
Хотелось бы напомнить господину Радуцкому: то, что происходит с украинской медициной сейчас - и ваша вина. То, как рвет Украину коронавирус из-за вашего бездействия и походов по эфирам вместо реальной работы - это ваша вина. И вам бы следовало ее искуплять и хотя бы попробовать сделать за два года в кресле главы комитета хоть что-то хорошее.
А биотехнологии, изменения климата и американское сельское хозяйство - пусть уж как-то без вас. Тем более, если экскурсию в США вам оплачивают украинские налогоплательщики.
И самое главное: вы уж, пожалуйста, не начинайте заниматься сельским хозяйством в Украине. Оно у нас пока еще существует. В отличие от медицины, которой вы уже занялись.