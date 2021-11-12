В режиму Лукашенка зрештою закінчаться гроші: Прем'єр Естонії закликала продовжити санкційний тиск на Білорусь
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликає ЄС продовжувати посилювати санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.
За її словами, згідно з данними розвідки санкції завдають шкоди режиму Лукашенка.
"З наших розвідувальних даних ми бачимо, що санкції справді працюють. Санкції, які завдають шкоди режиму, матимуть значення, тому що в нього зрештою закінчаться гроші, які йому знадобляться для виплати зарплати людям на кордоні. Наприклад, поліції чи силам безпеки", - зазначила Каллас.
Прем'єр Естонії додала, що поведінка Білорусі є нападом на весь ЄС, "тому що це зовнішній кордон Європейського Союзу".
Топ коментарі
+15 Мистер Икс #492862
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+15 Verter_98
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+9 Привет
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уф...
попустило !
А потом, в зависимости от результатов, будут рассматривать вариант уже военного вторжения.
А в самой Украине к этому времени де-факто уже не будет президента. И начало этого процесса мы можем наблюдать прямо сейчас. Теперь Зеленского будут мочить вообще все, кому не лень, даже Гордон - этот в первых рядах побежит, вот увидите.
Собственно, уже побежал.
И истерика будет накручиваться теперь по всем фронтам. Мигрантская. Газовая. Угольная. Энергетическая. Экономическая. Вся. Какая угодно.
Основной её целью будет - вывести людей на улицы.
Да-да, Третий Майдан в Украине будет пытаться устроить Росссия. В этом её тактические задачи совпадут со значительной частью украинского общества.
Потому что в такой ситуации лучшего подарка для агрессора, чем новая революция и очередной виток противостояния и безвластия в захватываемой стране - даже сложно придумать.
Для России это будет просто праздник.
А ставку на Зеленского они уже перестали делать.
Здесь можно было бы завести мою любимую шарманку про семьдесят три процента и "ну, что, поржали хоть?" - да что-то уже не хочется.
Можно было бы написать пафосную глупость про "Зберігати спокій та чистіть кулемет", але…
Пулемета у меня нет.
И я нервничаю.
https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/rosiya-gotue-vtorgnennya-spochatku-do-bilorusi-a-pislya-do-ukraini.htm Ваш Дед.
обедает и ужинает, тот его и танцует тот и за весь спектакль платит.
так шо анализ поверхностный, хотя санции безусловно нужно продолжать и усиливать...
Такие слова подкрепляются исками в Гаагу.Ведь именно так и есть.Гибридная атака на Евросоюз.И если не решить проблему сейчас,с небольшим кол-вом мигрантов,то почуяв слабину,москали завезут вам под миллион
коли Зенелох за електрику платить??