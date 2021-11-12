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В режиму Лукашенка зрештою закінчаться гроші: Прем'єр Естонії закликала продовжити санкційний тиск на Білорусь

В режиму Лукашенка зрештою закінчаться гроші: Прем'єр Естонії закликала продовжити санкційний тиск на Білорусь

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликає ЄС продовжувати посилювати санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

За її словами, згідно з данними розвідки санкції завдають шкоди режиму Лукашенка.

"З наших розвідувальних даних ми бачимо, що санкції справді працюють. Санкції, які завдають шкоди режиму, матимуть значення, тому що в нього зрештою закінчаться гроші, які йому знадобляться для виплати зарплати людям на кордоні. Наприклад, поліції чи силам безпеки", - зазначила Каллас.

Прем'єр Естонії додала, що поведінка Білорусі є нападом на весь ЄС, "тому що це зовнішній кордон Європейського Союзу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко мститься Європі за санкції, а Путін обіцяє "розрулити" міграційну кризу в обмін на поступки з боку ЄС, - нардеп "Голосу" Рахманін

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) санкції (11794) Естонія (1608) Каллас Кая (257)


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Топ коментарі
+15
Не закончатся ,ему есть где взять ,поэтому санкции надо против ********* вводить ,чтобы там закончились .
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12.11.2021 17:09
+15
Для того чтоб у луки кончились деньги нужно перестать покупать нефть и газ у х-ла. Всё остальное то мелочи.
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12.11.2021 17:10
+9
А там ...в *********...они никогда не закончатся...потому как какие бы санкции они не вводили...а газ и нефть покупают..
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12.11.2021 17:17
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Не закончатся ,ему есть где взять ,поэтому санкции надо против ********* вводить ,чтобы там закончились .
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12.11.2021 17:09 Відповісти
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12.11.2021 17:15 Відповісти
а я уж думал, что Хлу денег на аквадискотеку не хватит.

уф...
попустило !
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12.11.2021 17:17 Відповісти
у режима лукашенко российские рубли не закончатся.....
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12.11.2021 19:20 Відповісти
пока путлер жив....
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12.11.2021 19:20 Відповісти
А там ...в *********...они никогда не закончатся...потому как какие бы санкции они не вводили...а газ и нефть покупают..
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12.11.2021 17:17 Відповісти
Да ,поэтому надо вводить эмбарго ,но так как его никто не введёт ,то надо ждать пока другие виды энергии не заменят нефть и газ .
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12.11.2021 17:21 Відповісти
урежут на раше пенсии и будут батьку кормить
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12.11.2021 17:09 Відповісти
Зачем, если ЗЕ готов платить Луке за то, что прое...ал энергосистему Украины?
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12.11.2021 17:21 Відповісти
Для того чтоб у луки кончились деньги нужно перестать покупать нефть и газ у х-ла. Всё остальное то мелочи.
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12.11.2021 17:10 Відповісти
Коли у нього закінчяться гроші, ***** йому ще підкине. Невже в Європі не розуміють хто стоїть за усім що зараз відбувається на кордоні з Польщею?? Чи вони параша тудей надивилися??
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12.11.2021 17:11 Відповісти
***** будет продолжать давать таракану деньги на поддержание репрессивной машины.
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12.11.2021 17:11 Відповісти
треба тиснути на кацапію Луці їх санкції до ду_и
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12.11.2021 17:14 Відповісти
Та вже бачили як від "санкцій" до РФ там так "закінчилися" гроші що аж "Північний потік-2" змогли побудувати
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12.11.2021 17:16 Відповісти
у Лукашенко закончатся деньги/ Путин и Лукашенко - в "одной кровати". Эксперт назвала президента Беларуси мастером шантажа . - Белорусский лидер шантажирует РФ и Евросоюз. Москва продолжает субсидировать Беларусь, 9-10 миллиардов долларов в год.

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12.11.2021 17:17 Відповісти
В країнах з авторитарним режимом спочатку закінчуються люди,потім гроші...А в Білорусі на відміну від України (і до речі від Естоніі) позитивний приріст населення.Вона навіть,як бачимо,готова поділитись населенням з ЄС...
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12.11.2021 17:17 Відповісти
ЗЕляди Луке заплатят, если шо.
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12.11.2021 17:20 Відповісти
"Россия фактически объявила Украине энергетическую войну. Об этом заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов. Немчинов убежден, что РФ умышленно срывает поставки угля в Украину, чтобы спровоцировать масштабный энергетический кризис. Москва не только прекратила продажу ископаемого топлива, которое необходимо для наших тепловых электростанций, но и блокирует транзит из Казахстана. Вагоны с сырьем, которые должны поступить в Украину, оккупант не пропускает по своей железной дороге. Украинские компании планировали в ноябре импортировать более полумиллиона тонн угля. На конец октября они накопили вчетверо меньше угля от плана. Напомним, Олег Синютка заявил, что у Украины на декабрь и январь фактически нет газа".

А потом, в зависимости от результатов, будут рассматривать вариант уже военного вторжения.

А в самой Украине к этому времени де-факто уже не будет президента. И начало этого процесса мы можем наблюдать прямо сейчас. Теперь Зеленского будут мочить вообще все, кому не лень, даже Гордон - этот в первых рядах побежит, вот увидите.

Собственно, уже побежал.

И истерика будет накручиваться теперь по всем фронтам. Мигрантская. Газовая. Угольная. Энергетическая. Экономическая. Вся. Какая угодно.

Основной её целью будет - вывести людей на улицы.

Да-да, Третий Майдан в Украине будет пытаться устроить Росссия. В этом её тактические задачи совпадут со значительной частью украинского общества.

Потому что в такой ситуации лучшего подарка для агрессора, чем новая революция и очередной виток противостояния и безвластия в захватываемой стране - даже сложно придумать.

Для России это будет просто праздник.

А ставку на Зеленского они уже перестали делать.

Здесь можно было бы завести мою любимую шарманку про семьдесят три процента и "ну, что, поржали хоть?" - да что-то уже не хочется.

Можно было бы написать пафосную глупость про "Зберігати спокій та чистіть кулемет", але…

Пулемета у меня нет.

И я нервничаю.

https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/rosiya-gotue-vtorgnennya-spochatku-do-bilorusi-a-pislya-do-ukraini.htm Ваш Дед.
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12.11.2021 18:01 Відповісти
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12.11.2021 17:20 Відповісти
принимай Хаймат потоки с Востока !
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12.11.2021 18:04 Відповісти
там ***** за ниточки дергает - кто бульбофюрера завтракает,
обедает и ужинает, тот его и танцует тот и за весь спектакль платит.
так шо анализ поверхностный, хотя санции безусловно нужно продолжать и усиливать...
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12.11.2021 17:22 Відповісти
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!))
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12.11.2021 17:28 Відповісти
Зате гроші має пуйло. Він добряче заробить на газові.
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12.11.2021 17:23 Відповісти
І не забуде Белорусской губернии РФ допомогти !!!)))
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12.11.2021 17:26 Відповісти
Зважте, що бюджет московії від цього не встигне поповнитися швидко. До нього, здебільшого, надходять гроші за довготривалими контрактами. На більшість з яких ціна майже не встигла зрости. А гроші з поточних високомаржинальних біржових продажів ідуть в кишені правильних трейдерів, і осідають у тій самій Європі.
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12.11.2021 18:27 Відповісти
Москалів притиснуть - вони задля рашки потерплять
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12.11.2021 18:41 Відповісти
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12.11.2021 17:26 Відповісти
Бункерный дед Вова Путин в роли смешного старика Хоттабыча.
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12.11.2021 17:45 Відповісти
Він то смішний, але робить страшні речі.
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12.11.2021 17:54 Відповісти
При такой стоимости газа - деньги не закончатся у *****, а он и таракану подкинет.
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12.11.2021 17:33 Відповісти
Европа сама заплатить силовикам на кордонах.
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12.11.2021 17:36 Відповісти
Хаха.. Вся ********* будет в лаптях ходить и лебеду жрать, но деньги не закончатся...
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12.11.2021 17:58 Відповісти
Давно пора ввести пошлины на товары из этой банановой республики.
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12.11.2021 18:05 Відповісти
Премьер Эстонии добавила, что поведение Беларуси является нападением на весь ЕС, "так как это внешняя граница Европейского Союза".
Такие слова подкрепляются исками в Гаагу.Ведь именно так и есть.Гибридная атака на Евросоюз.И если не решить проблему сейчас,с небольшим кол-вом мигрантов,то почуяв слабину,москали завезут вам под миллион
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12.11.2021 19:17 Відповісти
УмнО. Но как тут учитывается помощь рашки?
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12.11.2021 19:43 Відповісти
Пока останется хоть один мешок картохи Батька не капитулирует.
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12.11.2021 20:02 Відповісти
як вони можуть скінчиться
коли Зенелох за електрику платить??
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12.11.2021 20:45 Відповісти
 
 