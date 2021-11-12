В режиму Лукашенка зрештою закінчаться гроші: Прем'єр Естонії закликала продовжити санкційний тиск на Білорусь

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликає ЄС продовжувати посилювати санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

За її словами, згідно з данними розвідки санкції завдають шкоди режиму Лукашенка.

"З наших розвідувальних даних ми бачимо, що санкції справді працюють. Санкції, які завдають шкоди режиму, матимуть значення, тому що в нього зрештою закінчаться гроші, які йому знадобляться для виплати зарплати людям на кордоні. Наприклад, поліції чи силам безпеки", - зазначила Каллас.

Прем'єр Естонії додала, що поведінка Білорусі є нападом на весь ЄС, "тому що це зовнішній кордон Європейського Союзу".

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