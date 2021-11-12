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США стурбовані присутністю військ РФ біля кордонів України

США стурбовані присутністю військ РФ біля кордонів України

Вашингтон не розуміє, навіщо війська Російської Федерації перебувають біля кордону України.

Про це заявив голова держдепу США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вкрай стурбовані деякими незвичайними пересуваннями військ", - сказав він на прес-конференції у Вашингтоні.

Блінкен пояснив, що не знає, яким є теперішній задум Росії. Він побоюється теперішньої ситуації, бо не хоче повторення того, що було на сході України в 2014 році.

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"Я не можу вам сказати, що задумав російський президент. Однак ми побоюємося у зв'язку із нинішньою ситуацією, оскільки пам'ятаємо, що було в минулому", - додав держсекретар.

Автор: 

армія рф (17291) Держдепартамент США (1619) росія (65035) США (22665) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+15
США и Великобритания, как ответственные подписанты Будапештского меморандума, просто обязаны разместить на территории Украины ракетную военную базу, для сдерживания непомерных амбиций ******** бункерного деда Вовы Путина.
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12.11.2021 17:48
+13
А зелені кажуть, шо все норм.
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12.11.2021 17:39
+11
два сина України... загинули сьогодні... підірвавшись...
співчуття родинам і побратимам...

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12.11.2021 17:51
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А зелені кажуть, шо все норм.
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12.11.2021 17:39 Відповісти
ну дык не врут - у них все отлично
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12.11.2021 19:01 Відповісти
ми не віримо розвідці США!
наш кумір - ЗЄ-льоний !
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12.11.2021 17:40 Відповісти


ми не віримо розвідці США!
наш кумір - ЗЄ-льоний !


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12.11.2021 17:49 Відповісти
головне, що зелення не стурбоване.
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12.11.2021 17:40 Відповісти
Стурбовані! Ще й як! Спати не може! Рейтинг упав, а тут ще фак від Лєроса, "барига" Порошенко телеканалів позбувся... ТТу не до розвідки США. Тут сценарій відосиків міняти треба.
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12.11.2021 17:57 Відповісти
може почати зі сценарістів та головних героїв?
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12.11.2021 18:08 Відповісти
Аж посивів клован..
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12.11.2021 18:08 Відповісти
Ага, от передоза наркоты...
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12.11.2021 21:59 Відповісти
План РФ о "вторжении" в Украину: ЕС выразил обеспокоенность.
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12.11.2021 17:44 Відповісти
Та ти шоооо...
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12.11.2021 17:44 Відповісти
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12.11.2021 18:05 Відповісти
Им то чего беспокоится.
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12.11.2021 17:44 Відповісти
Засците на Аляску рипнутися.
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12.11.2021 17:48 Відповісти
Более идиотского вопроса трудно придумать.
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12.11.2021 18:16 Відповісти
А Зеленський ні. Звання Героя РФ все ближче й ближче.
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12.11.2021 17:47 Відповісти
Украину интересуют знаменитые американские ЗРК Patriot, которые закупают многие партнеры и союзники США по всему миру.
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12.11.2021 17:48 Відповісти

Я думаю, что и у нас это добро есть в наличии....ИМХО
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12.11.2021 17:52 Відповісти
Як думаєте, яка нам потрібна зброя?
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12.11.2021 18:02 Відповісти
Ну то ж США стурбовані, а Україна - ні.
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12.11.2021 17:48 Відповісти
США и Великобритания, как ответственные подписанты Будапештского меморандума, просто обязаны разместить на территории Украины ракетную военную базу, для сдерживания непомерных амбиций ******** бункерного деда Вовы Путина.
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12.11.2021 17:48 Відповісти
Лугандонию разграбили полностью, теперьвынашивают планы дальнейшего продвижения. Скоро зеля выступит с инициативой о разведении войск еще на 20 км.
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12.11.2021 17:49 Відповісти
путя предложит на 20, но зеля согласится на 40 или 60...
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12.11.2021 17:52 Відповісти
два сина України... загинули сьогодні... підірвавшись...
співчуття родинам і побратимам...

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12.11.2021 17:51 Відповісти
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12.11.2021 17:52 Відповісти
А Зєлєнскому, Єрмаку, Данілову і іншим акторам, які грають роль вщиз чиновників держави - по*уй! Вони ж лише грають ролі, а не є справжніми керівниками воюючої держави.
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12.11.2021 17:55 Відповісти
Во время дебатов на "Олимпийском" Владимир Зеленский ответил Петру Порошенко на его известную претензию, что шоумен - это кот в мешке.

"Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", - заявил кандидат.

Вот така х.ня малята, во время войны заменили волка на кота.
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12.11.2021 18:04 Відповісти
Тьфу,блеать. Хочется надеяться что это лишь заявления на публику. А по телефону кремлядям из США объясняют иначе.
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12.11.2021 18:08 Відповісти
А миша подоляк говорит,что ему ермак,демченко и татаров сказали,что Блинкен всёврёть
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12.11.2021 18:08 Відповісти
срочно самые суровые санкции-эмбарго на матрешки и балалайки!
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12.11.2021 18:35 Відповісти
Треба щоб США відправили ЗРАЗОК підтримки Україні ВСІМ країнам. Так мовити гарантії в дії. ЗМАСТУРБОВАНІСТЬ ну дуже допоможе.
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12.11.2021 22:24 Відповісти
А ермак-Козырь, уже приготовил кокошник, хлеб и соль и скоро будет встречать своих, и приказал некоторым "генералам" АнтиВСУ, нести чушь про то, что нету роSSийсуих войск у границ Украины! и они эти "генералы" АнтиВСУ, которых наверное половина во всей армии, послушно врут, может роSSийское гражданство хотят получить, по упрощенной процедуре, как предатели Украины? Позор!
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13.11.2021 06:35 Відповісти
 
 