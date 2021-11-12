США стурбовані присутністю військ РФ біля кордонів України
Вашингтон не розуміє, навіщо війська Російської Федерації перебувають біля кордону України.
Про це заявив голова держдепу США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми вкрай стурбовані деякими незвичайними пересуваннями військ", - сказав він на прес-конференції у Вашингтоні.
Блінкен пояснив, що не знає, яким є теперішній задум Росії. Він побоюється теперішньої ситуації, бо не хоче повторення того, що було на сході України в 2014 році.
"Я не можу вам сказати, що задумав російський президент. Однак ми побоюємося у зв'язку із нинішньою ситуацією, оскільки пам'ятаємо, що було в минулому", - додав держсекретар.
Топ коментарі
+15 Semen Semenovich #494101
показати весь коментар12.11.2021 17:48
+13 Oljik
показати весь коментар12.11.2021 17:39
+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар12.11.2021 17:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наш кумір - ЗЄ-льоний !
ми не віримо розвідці США!
наш кумір - ЗЄ-льоний !
Я думаю, что и у нас это добро есть в наличии....ИМХО
співчуття родинам і побратимам...
"Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", - заявил кандидат.
Вот така х.ня малята, во время войны заменили волка на кота.