США стурбовані присутністю військ РФ біля кордонів України

Вашингтон не розуміє, навіщо війська Російської Федерації перебувають біля кордону України.

Про це заявив голова держдепу США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вкрай стурбовані деякими незвичайними пересуваннями військ", - сказав він на прес-конференції у Вашингтоні.

Блінкен пояснив, що не знає, яким є теперішній задум Росії. Він побоюється теперішньої ситуації, бо не хоче повторення того, що було на сході України в 2014 році.

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"Я не можу вам сказати, що задумав російський президент. Однак ми побоюємося у зв'язку із нинішньою ситуацією, оскільки пам'ятаємо, що було в минулому", - додав держсекретар.