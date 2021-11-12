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США обеспокоены присутствием войск РФ у границ Украины

США обеспокоены присутствием войск РФ у границ Украины

Вашингтон не понимает, зачем войска Российской Федерации находятся у границы Украины.

Об этом заявил глава госдепа США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы крайне озабочены некоторыми необычными передвижениями войск", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен объяснил, что не знает, каков нынешний замысел России. Он опасается нынешней ситуации, потому что не хочет повторения того, что было на востоке Украины в 2014 году.

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"Я не могу вам сказать, что задумал российский президент. Однако мы опасаемся в связи с нынешней ситуацией, поскольку помним, что было в прошлом", – добавил госсекретарь.

Читайте также: РФ ищет возможность продвинуться дальше на украинскую территорию, - Кулеба

Автор: 

армия РФ (19129) Госдепартамент США (1824) россия (95441) США (26513) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+15
США и Великобритания, как ответственные подписанты Будапештского меморандума, просто обязаны разместить на территории Украины ракетную военную базу, для сдерживания непомерных амбиций ******** бункерного деда Вовы Путина.
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12.11.2021 17:48
+13
А зелені кажуть, шо все норм.
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12.11.2021 17:39
+11
два сина України... загинули сьогодні... підірвавшись...
співчуття родинам і побратимам...

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12.11.2021 17:51
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А зелені кажуть, шо все норм.
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12.11.2021 17:39 Ответить
ну дык не врут - у них все отлично
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12.11.2021 19:01 Ответить
ми не віримо розвідці США!
наш кумір - ЗЄ-льоний !
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12.11.2021 17:40 Ответить


ми не віримо розвідці США!
наш кумір - ЗЄ-льоний !


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12.11.2021 17:49 Ответить
головне, що зелення не стурбоване.
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12.11.2021 17:40 Ответить
Стурбовані! Ще й як! Спати не може! Рейтинг упав, а тут ще фак від Лєроса, "барига" Порошенко телеканалів позбувся... ТТу не до розвідки США. Тут сценарій відосиків міняти треба.
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12.11.2021 17:57 Ответить
може почати зі сценарістів та головних героїв?
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12.11.2021 18:08 Ответить
Аж посивів клован..
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12.11.2021 18:08 Ответить
Ага, от передоза наркоты...
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12.11.2021 21:59 Ответить
План РФ о "вторжении" в Украину: ЕС выразил обеспокоенность.
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12.11.2021 17:44 Ответить
Та ти шоооо...
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12.11.2021 17:44 Ответить
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12.11.2021 18:05 Ответить
Им то чего беспокоится.
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12.11.2021 17:44 Ответить
Засците на Аляску рипнутися.
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12.11.2021 17:48 Ответить
Более идиотского вопроса трудно придумать.
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12.11.2021 18:16 Ответить
А Зеленський ні. Звання Героя РФ все ближче й ближче.
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12.11.2021 17:47 Ответить
Украину интересуют знаменитые американские ЗРК Patriot, которые закупают многие партнеры и союзники США по всему миру.
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12.11.2021 17:48 Ответить

Я думаю, что и у нас это добро есть в наличии....ИМХО
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12.11.2021 17:52 Ответить
Як думаєте, яка нам потрібна зброя?
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12.11.2021 18:02 Ответить
Ну то ж США стурбовані, а Україна - ні.
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12.11.2021 17:48 Ответить
США и Великобритания, как ответственные подписанты Будапештского меморандума, просто обязаны разместить на территории Украины ракетную военную базу, для сдерживания непомерных амбиций ******** бункерного деда Вовы Путина.
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12.11.2021 17:48 Ответить
Лугандонию разграбили полностью, теперьвынашивают планы дальнейшего продвижения. Скоро зеля выступит с инициативой о разведении войск еще на 20 км.
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12.11.2021 17:49 Ответить
путя предложит на 20, но зеля согласится на 40 или 60...
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12.11.2021 17:52 Ответить
два сина України... загинули сьогодні... підірвавшись...
співчуття родинам і побратимам...

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12.11.2021 17:51 Ответить
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12.11.2021 17:52 Ответить
А Зєлєнскому, Єрмаку, Данілову і іншим акторам, які грають роль вщиз чиновників держави - по*уй! Вони ж лише грають ролі, а не є справжніми керівниками воюючої держави.
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12.11.2021 17:55 Ответить
Во время дебатов на "Олимпийском" Владимир Зеленский ответил Петру Порошенко на его известную претензию, что шоумен - это кот в мешке.

"Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", - заявил кандидат.

Вот така х.ня малята, во время войны заменили волка на кота.
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12.11.2021 18:04 Ответить
Тьфу,блеать. Хочется надеяться что это лишь заявления на публику. А по телефону кремлядям из США объясняют иначе.
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12.11.2021 18:08 Ответить
А миша подоляк говорит,что ему ермак,демченко и татаров сказали,что Блинкен всёврёть
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12.11.2021 18:08 Ответить
срочно самые суровые санкции-эмбарго на матрешки и балалайки!
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12.11.2021 18:35 Ответить
Треба щоб США відправили ЗРАЗОК підтримки Україні ВСІМ країнам. Так мовити гарантії в дії. ЗМАСТУРБОВАНІСТЬ ну дуже допоможе.
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12.11.2021 22:24 Ответить
А ермак-Козырь, уже приготовил кокошник, хлеб и соль и скоро будет встречать своих, и приказал некоторым "генералам" АнтиВСУ, нести чушь про то, что нету роSSийсуих войск у границ Украины! и они эти "генералы" АнтиВСУ, которых наверное половина во всей армии, послушно врут, может роSSийское гражданство хотят получить, по упрощенной процедуре, как предатели Украины? Позор!
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13.11.2021 06:35 Ответить
 
 