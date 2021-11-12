США обеспокоены присутствием войск РФ у границ Украины
Вашингтон не понимает, зачем войска Российской Федерации находятся у границы Украины.
Об этом заявил глава госдепа США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы крайне озабочены некоторыми необычными передвижениями войск", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
Блинкен объяснил, что не знает, каков нынешний замысел России. Он опасается нынешней ситуации, потому что не хочет повторения того, что было на востоке Украины в 2014 году.
"Я не могу вам сказать, что задумал российский президент. Однако мы опасаемся в связи с нынешней ситуацией, поскольку помним, что было в прошлом", – добавил госсекретарь.
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+11 Вася Шевченко #371210
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наш кумір - ЗЄ-льоний !
ми не віримо розвідці США!
наш кумір - ЗЄ-льоний !
Я думаю, что и у нас это добро есть в наличии....ИМХО
співчуття родинам і побратимам...
"Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", - заявил кандидат.
Вот така х.ня малята, во время войны заменили волка на кота.