США обеспокоены присутствием войск РФ у границ Украины

Вашингтон не понимает, зачем войска Российской Федерации находятся у границы Украины.

Об этом заявил глава госдепа США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы крайне озабочены некоторыми необычными передвижениями войск", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Блинкен объяснил, что не знает, каков нынешний замысел России. Он опасается нынешней ситуации, потому что не хочет повторения того, что было на востоке Украины в 2014 году.

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"Я не могу вам сказать, что задумал российский президент. Однако мы опасаемся в связи с нынешней ситуацией, поскольку помним, что было в прошлом", – добавил госсекретарь.

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