Латвія та Греція залишаються відкритими для вакцинованих українців, - Кулеба

Громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, як і раніше зможуть в'їжджати до Латвії та Греції за наявності підтверджувальних документів.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна країна ЄС - Греція - залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть в'їжджати до неї на тих самих умовах, що й раніше", - написав Кулеба.

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Пізніше він додав, що Латвія також залишається відкритою для в'їзду вакцинованих українців.

"Ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами з метою збереження свободи подорожей", - наголосив Кулеба.

Таким чином, наразі кількість країн ЄС, які залишили можливість в'їзду для вакцинованих громадян України, сягнула 15. До них, крім Латвії та Греції, увійшли Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, Нідерланди, Словаччина, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція.

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