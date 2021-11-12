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Латвія та Греція залишаються відкритими для вакцинованих українців, - Кулеба

Латвія та Греція залишаються відкритими для вакцинованих українців, - Кулеба

Громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, як і раніше зможуть в'їжджати до Латвії та Греції за наявності підтверджувальних документів.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна країна ЄС - Греція - залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть в'їжджати до неї на тих самих умовах, що й раніше", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія з 15 листопада відкрита для вакцинованих громадян України, – Кулеба

Пізніше він додав, що Латвія також залишається відкритою для в'їзду вакцинованих українців.

"Ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами з метою збереження свободи подорожей", - наголосив Кулеба.

Таким чином, наразі кількість країн ЄС, які залишили можливість в'їзду для вакцинованих громадян України, сягнула 15. До них, крім Латвії та Греції, увійшли Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, Нідерланди, Словаччина, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція.

Також читайте: "Зрада скасовується": Бельгія зберегла можливість в’їзду для вакцинованих українців

Греція (599) Латвія (1345) МЗС (4113) туризм (1560) Кулеба Дмитро (3604)


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Кулеба з міністра закордонних справ вже перекваліфікувався на туристичного менеджера ? Заявами так і сипле. А він як спритний жид буде процент брати за те, що українців буде відпускати за кордон ?
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12.11.2021 18:30 Відповісти
Пан Кулеба протирічить сам собі:
з одного боку Греція залишається відкрита для вакцинованих громадян України, а з іншого - громадяни України можуть в'їзжати в Грецію на тих саме умовах, що й раніше.
А раніше - можна було або з вакцинацію, або з негативним тестом
Де істина?
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12.11.2021 18:44 Відповісти
 
 