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"Зрада скасовується": Бельгія зберегла можливість в’їзду для вакцинованих українців

Бельгія зберегла право повноцінного в'їзду до країни для громадян України, які повністю вакцинувалися проти COVID-19.

Про це в Twitter повідомляє голова МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше у ЗМІ були суперечливі повідомлення щодо подорожей українців до Бельгії. Зрада відміняється. Бельгія зберегла можливість в’їзду для українців, які повністю вакцинувалися", - йдеться в повідомленні. 

Раніше ЗМІ повідомляли, що Бельгія закрила в’їзд навіть для вакцинованих громадян України.

Про збереження можливості в'їзду для українців повідомили Кіпр, Хорватія, Естонія, Нідерланди та Чехія.

Нагадаємо, 9 листопада Рада ЄС ухвалила рішення про виключення України з переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС. Це рішення було ухвалено з урахуванням поточної епідемічної ситуації в Україні.

Також читайте: Кулеба доручив посольствам докласти зусиль, щоб зберегти кордони ЄС відкритими для українців

Зрада скасовується: Бельгія зберегла можливість в’їзду для вакцинованих українців 01

Автор: 

Бельгія (409) туризм (1560) Кулеба Дмитро (3604)


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ура! вперед за Leffe!
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10.11.2021 16:23 Відповісти
Ох, якби ж то зрада була лише у праві в'їзду до Бельгії






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10.11.2021 16:25 Відповісти
а з коронаваком пускають?
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10.11.2021 16:56 Відповісти
Сьогодні співробітник скористався ковід-амністією . Пішов здав фальшивий сертифікат , злочинця лікаря і вакцинувався . Каже - як камінь з душі . Вже не переживаю , що лікар здасть мене , співпрацюючи зі слідством .
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10.11.2021 17:02 Відповісти
 
 