"Зрада скасовується": Бельгія зберегла можливість в’їзду для вакцинованих українців

Бельгія зберегла право повноцінного в'їзду до країни для громадян України, які повністю вакцинувалися проти COVID-19.

Про це в Twitter повідомляє голова МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше у ЗМІ були суперечливі повідомлення щодо подорожей українців до Бельгії. Зрада відміняється. Бельгія зберегла можливість в’їзду для українців, які повністю вакцинувалися", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Бельгія закрила в’їзд навіть для вакцинованих громадян України.

Про збереження можливості в'їзду для українців повідомили Кіпр, Хорватія, Естонія, Нідерланди та Чехія.

Нагадаємо, 9 листопада Рада ЄС ухвалила рішення про виключення України з переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС. Це рішення було ухвалено з урахуванням поточної епідемічної ситуації в Україні.

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