Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців, - Кулеба

Правила в'їзду до Чехії для вакцинованих українців збереглися.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців за тих самих умов, що і раніше", - йдеться в повідомленні.

Раніше про збереження можливості в'їзду для українців повідомили Кіпр, Хорватія, Естонія та Нідерланди.

Нагадаємо, 9 листопада Рада ЄС ухвалила рішення про виключення України з переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС. Це рішення було ухвалено з урахуванням поточної епідемічної ситуації в Україні.

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