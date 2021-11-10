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Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців, - Кулеба

Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців, - Кулеба

Правила в'їзду до Чехії для вакцинованих українців збереглися.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців за тих самих умов, що і раніше", - йдеться в повідомленні.

Раніше про збереження можливості в'їзду для українців повідомили Кіпр, Хорватія, Естонія та Нідерланди.

Нагадаємо, 9 листопада Рада ЄС ухвалила рішення про виключення України з переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС. Це рішення було ухвалено з урахуванням поточної епідемічної ситуації в Україні.

Також читайте: Кулеба доручив посольствам докласти зусиль, щоб зберегти кордони ЄС відкритими для українців

Автор: 

туризм (1560) Чехія (1608) Кулеба Дмитро (3604)


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Бідні антиваксери. І тут їх щимлять
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10.11.2021 13:27 Відповісти
Друзі , влада запровадила ковід - амністію . Хто купив сертифікат , але вирішив вакцинуватись - сміло признавайтесь , здавайте лікаря - хабарника і куплений сертифікат буде анульований . Шлях до вакцинації - відкритий . Лікар , щоб зменшити термін ув'язнення може піти на співпрацю зі слідством і здати решту покупців , що не признались .
Амністія поширюється лише на тих покупців ковід сертифікатів , які добровільно повідомили про це.
На всіх кого здав лікар , щоб зменшити собі термін ув'язнення - амністія не поширюється . Гарна нагода уникнути кримінальної відповідальності.
Все буде Україна!!! Долаємо корупцію разом .
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10.11.2021 13:50 Відповісти
Где то я такое уже слышал. Сдай коррупционеров и получи 10 или 30 процентов
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10.11.2021 14:02 Відповісти
Держслужбовці працюють по цій схемі , коли ви їм хабар пропонуєте. Вас здають , отримують чесно зароблені 30% від хабаря.
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10.11.2021 17:11 Відповісти
супер відкритою :/..

https://www.bbc.com/ukrainian/news-59230710?at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom2=facebook_page&at_custom4=57FA77E0-4216-11EC-B99D-96E315F31EAE&at_campaign=64&fbclid=IwAR2XmEHqavFkXTpCRZkTttTGb6yAdUPbzgXoBKv8E2nSH6WzSBVK_vzgCiQ
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10.11.2021 14:31 Відповісти
 
 