Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців, - Кулеба
Правила в'їзду до Чехії для вакцинованих українців збереглися.
Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців за тих самих умов, що і раніше", - йдеться в повідомленні.
Раніше про збереження можливості в'їзду для українців повідомили Кіпр, Хорватія, Естонія та Нідерланди.
Нагадаємо, 9 листопада Рада ЄС ухвалила рішення про виключення України з переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС. Це рішення було ухвалено з урахуванням поточної епідемічної ситуації в Україні.
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Амністія поширюється лише на тих покупців ковід сертифікатів , які добровільно повідомили про це.
На всіх кого здав лікар , щоб зменшити собі термін ув'язнення - амністія не поширюється . Гарна нагода уникнути кримінальної відповідальності.
Все буде Україна!!! Долаємо корупцію разом .
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59230710?at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom2=facebook_page&at_custom4=57FA77E0-4216-11EC-B99D-96E315F31EAE&at_campaign=64&fbclid=IwAR2XmEHqavFkXTpCRZkTttTGb6yAdUPbzgXoBKv8E2nSH6WzSBVK_vzgCiQ