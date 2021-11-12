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Важливо, щоб злочинця з донецької "Ізоляції" не віддали Путіну, як віддали Цемаха і "беркутів", - Ірина Геращенко

Важливо, щоб злочинця з донецької

Історія із затриманням у Києві бойовика з донецької катівні "Ізоляція" Дениса Куликовського ("Палича"), який з 2019 року перебував у столиці України, має бути детально розслідувана. Важливо зрозуміти, яким чином він перебрався до України з тимчасово окупованої території і чому СБУ його не затримувала увесь цей час.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це вимагає дуже серйозного розслідування, щоб воно дійшло не тільки до українських, а й до міжнародних судів. Але прозвучало важливе питання – як цей покидьок опинився в Україні?", – зауважила Геращенко.

Вона прокоментувала заяву колишнього в’язня "Ізоляції" журналіста Стаса Асєєва про те, що інформацію про перебування "Палича" у Києві йому повідомив колишній співробітник спецслужб, і з допомогою колег з міжнародного проекту Bellingcat вдалося виявити місце перебування цього злочинця.

"Як покидьок, який катував українців, два роки абсолютно безкарно міг тут знаходитись? А інформацію про це дали не спецслужбі, не СБУ, а дали Стасу Асєєву, будучи переконаним, що він стоїть на сторожі інтересів України набагато більше, ніж наші спецслужби. От як таке може бути?", – дивується Геращенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Асєєв про "очільника" "Ізоляції" Куликовського: Абсолютний садист і психопат, щодня катував та ґвалтував полонених, змушував співати, щоб заглушити крики. ВIДЕО

"Мені здається, що все це – елементи одного ланцюга, коли у нас Цемаха дістали сцецслужби – віддали Путіну, "беркутівців" віддали Путіну. Дуже важливо, щоб цього "товариша" потім не віддали просто так бойовикам. Я переконана, що цього "Палича" "ЛНР" і "ДНР" можуть попросити включити в обмін, тому що їм люди, які володіють чутливою інформацією, вкрай необхідні. І важливо, щоб їх не віддали", – наголосила Геращенко.

Автор: 

Геращенко Ірина (1147) Європейська Солідарність (1081) Куликовський Денис (22)


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Топ коментарі
+13
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12.11.2021 22:54
+11
"Андрій Єрмак колись мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з Беркута в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії",- заявила вhttps://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html інтерв'ю НВ депутатка Європарламенту Віола фон Крамон https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html
Джерело:
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12.11.2021 22:54
+11
Скільки і яких?
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12.11.2021 22:55
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Всё что вылезло вдруг так резко и удивительно до идиотизма по части этого изувера---шито белыми нитками. Убогое враньё. Да знали где и многие знали. Это приговор спецухам нашим---окончательный.
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12.11.2021 22:49 Відповісти
"Это приговор спецухам нашим---окончательный."

который по счёту?
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12.11.2021 22:54 Відповісти
Та ясно что не пересчитать. Мы все как в дурачка играем много лет. Месяц или меньше как считали дырки от пуль в мерсе и сомневались как в шофёра так мало попало. Та забыли уже темку. Сколько нового привалило. Завтра к вечеру привалит что очередное. Пропасть между властью и остальными огромна. Классика жанра---власть не хочет править по закону---мы не хотим жить так. Но каждый остаётся на своём месте. А ведь пора уже к арсеналам--и тоже по жанру момента. Смешно? Может и смешно. Но те кого беззаконие убивает и калечит ведь плачут. Завтра чья то очередь наступит плакать. Ну вот весело в эти дни тем маме и папе, чьи дети влетели под эту машину и в неотложке в хирургии лежат???
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12.11.2021 23:09 Відповісти
Як Цемаха, беркутів і Тумгоєва !
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12.11.2021 22:50 Відповісти
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12.11.2021 22:54 Відповісти
Ну взагалі то при Порошенко беркутня до московії з'їхала.
Пам'ятаєте як суд відпустив командира "чорної роти" беркуту, якого звинувачували у розтрілу майдана.
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13.11.2021 03:42 Відповісти
А прямо на днях скільки їх відпустили! І всі два роки панування ЗЕ?
А Портнов, а Татаров, а Демченко яких ЗЕ зробив чиновниками знову!
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13.11.2021 10:20 Відповісти
А сколько Порох отдал!!!! И каких!!!
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12.11.2021 22:53 Відповісти
Скільки і яких?
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12.11.2021 22:55 Відповісти
Генпрокурор Луценко повинен звільнити Єніна за видачу ФСБ Росії добровольця - Корчинська
Так само по екстрадиції йдуть білоруси, які служать в батальйоні «Донбас»
https://www.radiosvoboda.org/a/29494764.html
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12.11.2021 23:18 Відповісти
За Гадю Савченко російських ГРУшніків, Александрова і Дорофєєва, які при затриманні вбили українського воїна, віддали
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13.11.2021 03:45 Відповісти
Повторюю питання: скільки і яких?? Відповідай за слова!
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12.11.2021 22:59 Відповісти
Типичная зебильная отмазка. В любую тему (энергетика, погода, извержение вулкана, пятна на солнце и пр.) вставлять "а вот ваш Порох...".
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13.11.2021 08:55 Відповісти
"Андрій Єрмак колись мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з Беркута в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії",- заявила вhttps://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html інтерв'ю НВ депутатка Європарламенту Віола фон Крамон https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/amerikanci-skazali-zelenskomu-ne-dilitisya-z-yermakom-danimi-pro-kanali-medvedchuka-interv-yu-50195138.html
Джерело:
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12.11.2021 22:54 Відповісти
- як цей покидьок опинився в Україні?-
Терорист куликовскій їхав по запрошеню....сивох і шефірів з єрмаками....

ще раз повторюсь:
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
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12.11.2021 22:54 Відповісти
Ирина, зря надеетесь, ***** только заикнётся, как язЕлох на блюдечке с золотой каёмочкой...
Одна надежда: что ***** сейчас и на пу#ин не нужно!
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12.11.2021 22:59 Відповісти
кацапня умнішае, ще трохі і челюху зламае, але мову вивчіть..
що самe по собі і зрозуміло...
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12.11.2021 23:33 Відповісти
зелені віддадуть - нашо воно їм?
3 таксіста з ордли? - і воно на кацапляндіі...
а в Україні по всіх зелених каналах - буба визволив одноґо за трьех!
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12.11.2021 23:27 Відповісти
Oтдача Цемаха, саботаж "дела вагнеровцев" - всё это госизмена в чистом виде.
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12.11.2021 23:43 Відповісти
Так он же украинец, зачем его выдавать? Если только, чтобы из той же изоляции-парней освободить.
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13.11.2021 13:07 Відповісти
 
 