Важливо, щоб злочинця з донецької "Ізоляції" не віддали Путіну, як віддали Цемаха і "беркутів", - Ірина Геращенко

Історія із затриманням у Києві бойовика з донецької катівні "Ізоляція" Дениса Куликовського ("Палича"), який з 2019 року перебував у столиці України, має бути детально розслідувана. Важливо зрозуміти, яким чином він перебрався до України з тимчасово окупованої території і чому СБУ його не затримувала увесь цей час.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це вимагає дуже серйозного розслідування, щоб воно дійшло не тільки до українських, а й до міжнародних судів. Але прозвучало важливе питання – як цей покидьок опинився в Україні?", – зауважила Геращенко.

Вона прокоментувала заяву колишнього в’язня "Ізоляції" журналіста Стаса Асєєва про те, що інформацію про перебування "Палича" у Києві йому повідомив колишній співробітник спецслужб, і з допомогою колег з міжнародного проекту Bellingcat вдалося виявити місце перебування цього злочинця.

"Як покидьок, який катував українців, два роки абсолютно безкарно міг тут знаходитись? А інформацію про це дали не спецслужбі, не СБУ, а дали Стасу Асєєву, будучи переконаним, що він стоїть на сторожі інтересів України набагато більше, ніж наші спецслужби. От як таке може бути?", – дивується Геращенко.

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"Мені здається, що все це – елементи одного ланцюга, коли у нас Цемаха дістали сцецслужби – віддали Путіну, "беркутівців" віддали Путіну. Дуже важливо, щоб цього "товариша" потім не віддали просто так бойовикам. Я переконана, що цього "Палича" "ЛНР" і "ДНР" можуть попросити включити в обмін, тому що їм люди, які володіють чутливою інформацією, вкрай необхідні. І важливо, щоб їх не віддали", – наголосила Геращенко.