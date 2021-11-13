Білорусь піде на будь-які жорсткі та крайні заходи в разі запровадження нових санкцій, - міністр закордонних справ країни Макей

Мінськ готовий вжити "найжорсткіші і крайні заходи" у разі запровадження нових санкцій ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У разі схвалення подальших рішень з боку Європейського союзу та інших західних партнерів щодо запровадження додаткових санкцій проти Білорусі, Білорусь буде змушена реагувати найжорсткішим чином. Яким? В уряді ці заходи і обговорювалися, і обговорюються. Але сама ситуація змусить нас діяти таким чином" - сказав Макей.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалося можливість перекрити постачання газу до Європи, Макей заявив, що Мінськ буде готовий "піти на будь-які жорсткі та крайні заходи".

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