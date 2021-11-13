Білорусь піде на будь-які жорсткі та крайні заходи в разі запровадження нових санкцій, - міністр закордонних справ країни Макей
Мінськ готовий вжити "найжорсткіші і крайні заходи" у разі запровадження нових санкцій ЄС.
Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У разі схвалення подальших рішень з боку Європейського союзу та інших західних партнерів щодо запровадження додаткових санкцій проти Білорусі, Білорусь буде змушена реагувати найжорсткішим чином. Яким? В уряді ці заходи і обговорювалися, і обговорюються. Але сама ситуація змусить нас діяти таким чином" - сказав Макей.
Відповідаючи на запитання, чи обговорювалося можливість перекрити постачання газу до Європи, Макей заявив, що Мінськ буде готовий "піти на будь-які жорсткі та крайні заходи".
Топ коментарі
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можно потребовать место короля Франции, или амператора ...
бульбенам вскружил гавалу газ от кацапских портянок ...
русские научат ...
если вы про границу, то боюсь вы слишком свысока смотрите на арабов, они вам заплатили за услуги, а вы решили их ещё и припахать ?
не забывайте, что оружие им может не только сралоколька дать,
могут и сами найти ...
а вот кто с ними воевать захочет ?
будете призывников на пулемёты отправлять ?
любите геройизм ?
рецепт ТаняТорасова озвучила ...
тогда не факт, что мусора за колюньку пойдут стеной, придётся
вас, кацапьё на помочь приглашать, и буде Дамбас-на-Минске,
или Апхазия, более ничего вы, московиты, не умеете - только жрать водку и убивать ради удовольствия, вся ваша история - мерзость и говно
Мудаки!!!!Нахрена вас мамки рожали - служить этому шизофренику усатому!!!!
Нахера Вам такая ЖИЗНЬ????? Жизнь ради ЧЕГО?????
Об ЕС жесточайше він може тіки всратися)
С сертификацией Северного потока - 2 не всё так просто. Поэтому, чтобы продавить вопрос, путин во-первых, создал в Европе искусственный дефицит газа путём остановки закачки его в хранилища под предлогом "нам самим надо у себя запасы создать"; во-вторых, из-за этого кризиса Лука перекроет газопровод Ямал - Европа (просто не поставлять, как сейчас, паливно - обвиняют в шантаже, а так "а что я - это неадекватный Лукашенко"); ну и в-третьих, на украинском направлении либо обострение военное либо диверсия - короче тоже блок поставят в режиме "это не мы, это хохлы у себя бузят".
Ну и сделают вывод - ребята, не хотите замёрзнуть, быстрее разрешайте коммерческие поставки по Северному Потоку - 2. Вот такая длинная комбинация, по ходу.
Не признаний ні Европою ні Україною ... тільки РФ ..
Ви дригаєтися як можете , але тільки у такт РФ
Жорсткі дії ... відмінні від вимог РФ
Господи, ну пусть они перекроют газ Европе !!!