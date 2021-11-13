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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Україна робить усе, щоб питання деокупації Криму було найактуальнішим у світовому порядку денному, - Зеленський привітав Джемілєва з днем народження

Україна робить усе, щоб питання деокупації Криму було найактуальнішим у світовому порядку денному, - Зеленський привітав Джемілєва з днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав із 78-річчям національного лідера кримських татар, першого голову Меджлісу кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.

Слова вітання глава держави розмістив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам усім дуже пощастило жити в одну епоху з цією великою людиною, ім'ям якої називають вулиці й парки в турецьких містах! Адже Мустафа-ага – це приклад незламної віри, стійкості духу та невтомної боротьби за відновлення прав кримськотатарського народу", - зазначає президент.

Він нагадує, що за свою правозахисну діяльність Мустафа Джемілєв зазнавав репресій і переслідувань з боку радянської влади. Його кидали до в'язниці, висилали з рідного Криму й довгі роки забороняли повертатися додому. Та весь цей час він не припиняв боротися, аж допоки кримські татари не здобули право повернутися на рідну кримську землю. Попри всі страшні випробування Мустафа-ага не зламався, не втратив людяності, щирості й простоти у спілкуванні. Його беззаперечно шанують і поважають співвітчизники.

"І сьогодні, коли Крим окупувала Російська Федерація, коли кримськотатарський народ знову не може почуватися вільно й безпечно на своїй землі, коли кримчан знову залякують, переслідують, викрадають та безпідставно кидають за ґрати, Мустафа Джемілєв як справжній лідер надихає свій народ, дає йому сили й зміцнює віру в те, що й цього разу ворог буде подоланий і ми повернемо наш Крим. Українська держава зі свого боку робить усе, щоб питання деокупації Кримського півострова звучало на всіх міжнародних майданчиках і було серед найактуальніших тем світового порядку денного", - стверджує Зеленський.

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"Впевнений, разом ми обов'язково переможемо, і один із наступних днів народження Мустафи-аги святкуватимемо в нашому Криму за чашечкою запашної кави під українським і кримськотатарським прапорами. Вірю, це обов'язково станеться. А сьогодні вітаю шановного Мустафу Джемілєва з днем народження, бажаю міцного здоров’я, наснаги, добробуту родині та перемоги!", - резюмував він.

Автор: 

день народження (119) Джемілєв (283) Зеленський (23642) Крим (14122) Меджліс (329) окупація (6652) кримські татари (2002) деокупація (950)


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Топ коментарі
+5
Такого уважаемого человека и борца за крымскотатарский народ надо лично поздравлять, а не фейсбучить. Попробуй каломойшу просто в фейсбуке поздравить, клован.
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13.11.2021 12:06
+4
Я знаю все это изнутри. Кроме того что родом из Симферополя, так еще и воинскую службу проходил с 1993 по 2014 в Севастополе. На украинские цены слеталась куча рабссеян, рабссейские вояки ЧФ получали как заграничный контингент. К примеру мичман ЧФ получал почти в три раза больше чем я, майор ПС ЗСУ.
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13.11.2021 13:04
+3
дунька, сжала скрепой швабру и в тундру, по ягель и олений навоз
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13.11.2021 12:10
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недовольные жители идут в рашку по мосту. у них нет права распоряжаться украинской землей
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13.11.2021 12:07 Відповісти
👍👏👏👏
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13.11.2021 12:13 Відповісти
Мустафа, "Туган көнең котлы булсын!
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13.11.2021 15:54 Відповісти
дуня, це вірішила констітуція України, а твої кремлівські мантри про то що хтось щось взяв та пішов тундропітекам своїм розскажеш. Окупація, зрозуміло, портянка нахабна?
в бан пора, опудало
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13.11.2021 12:18 Відповісти
Что произошло в Крыму в 2014 году? Независимое государство Украина имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
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13.11.2021 12:43 Відповісти
Такого уважаемого человека и борца за крымскотатарский народ надо лично поздравлять, а не фейсбучить. Попробуй каломойшу просто в фейсбуке поздравить, клован.
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13.11.2021 12:06 Відповісти
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
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13.11.2021 12:44 Відповісти
Я знаю все это изнутри. Кроме того что родом из Симферополя, так еще и воинскую службу проходил с 1993 по 2014 в Севастополе. На украинские цены слеталась куча рабссеян, рабссейские вояки ЧФ получали как заграничный контингент. К примеру мичман ЧФ получал почти в три раза больше чем я, майор ПС ЗСУ.
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13.11.2021 13:04 Відповісти
клоун с ермаком отказывали в финансировании АТР и шантажировали этим Джемилева, требуя его выхода из ЕС
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13.11.2021 12:09 Відповісти
дунька, сжала скрепой швабру и в тундру, по ягель и олений навоз
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13.11.2021 12:10 Відповісти
Поэтому преЗЕдент честно платит за коммунальные услуги своей квартирки в Ялте...
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13.11.2021 12:11 Відповісти
К сожалению,Украина так и не сформировалась как единая страна. Слишком много разногласий. Как в политике,так и в целом.Экономика слишком слабая. И тормозится олигархатом. Коррупция сводит на нет все старания того меньшинства,которое действительно хочет перемен. Если реально посмотреть на вещи,то не украинцы являются стимулятором.А татары. У них одна нация. Они дружные.И точно понимают чего хотят. Если спросить меня,что нужно для скорейшего развития страны,то ответил бы - чтобы татары взяли власть в свои руки.Вот тогда и США уже были бы здесь. И НАТО с ЕС. - Просто уже нет сил смотреть как один ставленник олигарха соперничает с другим.Сами наживаются,а народ водят по замкнутому кругу...
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13.11.2021 12:18 Відповісти
Зеленский уверен: если о Крыме много говорить-проблема рассосётся сама собой.
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13.11.2021 12:24 Відповісти
Да РАССОСАЛСЯ ну прям не остановить.У кого -ясно,кто -догадайтесь.
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13.11.2021 17:20 Відповісти
Мустафі Джемілєву - бажаю тільки здроввя і натхнення в розбудові зе-влади щодо Криму - землі що народила волелюбних кримських татар
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13.11.2021 12:31 Відповісти
Шановний пане Мустафа, з Днем народження !!! Многая літа !!!
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13.11.2021 12:38 Відповісти
Надо придумать, что ещё им отключить
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13.11.2021 12:48 Відповісти
ВІТАЄМО !
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13.11.2021 13:22 Відповісти
хтось чув про роботу ОБ зі звільнення Криму окрім нікчемних презентацій?
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13.11.2021 13:33 Відповісти
Дуже влучно зараз викласти відео від Стерненка.Дуже цікаве.

Кримчани нас ненавидять! - росіянки ниють, що мешканці Криму їх не *******
крімчани мріють повернутися в Україну

https://www.youtube.com/watch?v=szhjcDGgbi4&ab_channel=STERNENKO
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13.11.2021 15:07 Відповісти
 
 