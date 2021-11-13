Україна робить усе, щоб питання деокупації Криму було найактуальнішим у світовому порядку денному, - Зеленський привітав Джемілєва з днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав із 78-річчям національного лідера кримських татар, першого голову Меджлісу кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.

Слова вітання глава держави розмістив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам усім дуже пощастило жити в одну епоху з цією великою людиною, ім'ям якої називають вулиці й парки в турецьких містах! Адже Мустафа-ага – це приклад незламної віри, стійкості духу та невтомної боротьби за відновлення прав кримськотатарського народу", - зазначає президент.

Він нагадує, що за свою правозахисну діяльність Мустафа Джемілєв зазнавав репресій і переслідувань з боку радянської влади. Його кидали до в'язниці, висилали з рідного Криму й довгі роки забороняли повертатися додому. Та весь цей час він не припиняв боротися, аж допоки кримські татари не здобули право повернутися на рідну кримську землю. Попри всі страшні випробування Мустафа-ага не зламався, не втратив людяності, щирості й простоти у спілкуванні. Його беззаперечно шанують і поважають співвітчизники.

"І сьогодні, коли Крим окупувала Російська Федерація, коли кримськотатарський народ знову не може почуватися вільно й безпечно на своїй землі, коли кримчан знову залякують, переслідують, викрадають та безпідставно кидають за ґрати, Мустафа Джемілєв як справжній лідер надихає свій народ, дає йому сили й зміцнює віру в те, що й цього разу ворог буде подоланий і ми повернемо наш Крим. Українська держава зі свого боку робить усе, щоб питання деокупації Кримського півострова звучало на всіх міжнародних майданчиках і було серед найактуальніших тем світового порядку денного", - стверджує Зеленський.

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"Впевнений, разом ми обов'язково переможемо, і один із наступних днів народження Мустафи-аги святкуватимемо в нашому Криму за чашечкою запашної кави під українським і кримськотатарським прапорами. Вірю, це обов'язково станеться. А сьогодні вітаю шановного Мустафу Джемілєва з днем народження, бажаю міцного здоров’я, наснаги, добробуту родині та перемоги!", - резюмував він.