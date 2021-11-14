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Очільник європейської дипломатії Борель провів перемовини з керівником МЗС Білорусі Макеєм з приводу ситуації на кордоні з Польщею

Очільник європейської дипломатії Борель провів перемовини з керівником МЗС Білорусі Макеєм з приводу ситуації на кордоні з Польщею

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в неділю, 14 листопада, провели телефонну розмову, присвячену ситуації на білорусько-польському кордоні, який намагаються нелегально перетнути тисячі мігрантів з Близького Сходу та Африки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це інформує сайт білоруського МЗС.

Володимир Макей повідомив Борреля про заходи Мінська щодо скорочення потоку мігрантів, гуманітарну допомогу біженцям та співпрацю білоруської влади зі структурами ООН в цьому питанні.

Жозеп Боррель, в свою чергу, назвав поточну ситуацію неприпустимою і закликав допустити до кордону гуманітарні організації. "Людей не можна використовувати як зброю", - написав він у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі знаходиться 16 тис. біженців. Ця ситуація може торкнутися і нас, - Данілов на нараді у Луцьку

кордон (4748) криза (418) мігранти (1105) Польща (8472) Макей (45) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+13
ЕС легетимизировал псевдо-власть в РБ... Худшее что могло случиться...
Импотенты
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14.11.2021 19:05
+7
С таким же успехом Борель мог с московитским телевизором поговорить.
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14.11.2021 20:47
+6
Азаренок, перелогинься.
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14.11.2021 20:46
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ЕС легетимизировал псевдо-власть в РБ... Худшее что могло случиться...
Импотенты
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14.11.2021 19:05 Відповісти
_Худшее ещё впереди... Со сдачи Чехословакии началась и уже шла Вторая Всемирная - но подавляющее большинство этого не понимало в упор...
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14.11.2021 19:41 Відповісти
Или оттянулась на год и не дала совку захватить всю Европу...
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14.11.2021 20:06 Відповісти
_Безответственные уроды не потушили пожар когда он только начался - дождались пока обретёт размах и масштаб... Но речь была не о сём, а о том, что уже шла Вторая Всемирная, но большинство плугов не осозновало что разворачивается перед их глазами. Смотрели - и не видели. Как и ныне же.
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14.11.2021 20:19 Відповісти
А вы уверены что видите ВСЮ картинку тех событий?) С кем у чехов был подписан договор о ВЗАИМОПОМОЩИ? Кто имел самую БОЛЬШУЮ армию на тот момент? Кто НЕ СКРЫВАЛ своих планов по захвату мира с помощью мировой революции?
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14.11.2021 20:41 Відповісти
"Но речь была не о сём, а о том, что уже шла Вторая Всемирная, но большинство плугов не осозновало что разворачивается перед их глазами. Смотрели - и не видели. Как и ныне же." (с)
_Что именно из этого вам непонятно?
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14.11.2021 20:52 Відповісти
борель- верховний слимак у ЄС...
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14.11.2021 19:08 Відповісти
А накуя.... він нічого не вірішує, усе вирішує таракан-лука.
Так.... аби побалакати.... УСІХ ХТО СТАРШЕ 65 РОКІВ ТРЕБА ЗАБОРОНЯТИ ЗАЙМАТИ ПОЛІТИЧНІ ПОСТИ БО МАРАЗМ НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ А НАСЛІДКИ ДІТЯМ НАШИМ!
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14.11.2021 19:09 Відповісти
Выразил очередную озабоченость)))
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14.11.2021 19:22 Відповісти
Гаварілі би есчо,та болить... самі знаєте,що...
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14.11.2021 19:25 Відповісти
Европейские озабоченцы,так и не поняли,как с молью и тараканом себя вести!
просто жестко давить,а не беседы проводить...
идиоты бестолковые
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14.11.2021 19:32 Відповісти
Європейські збоченці геть збожеволіли, заганяють до упора Білорусь в рашу. А навіщо, трубу 2 вже збудували, з пуйлом дружать... А білоруська, навіть, опозиція не хоче в ЄС.
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14.11.2021 19:52 Відповісти
Так они же не признают тамошний режим но ведут переговоры.
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14.11.2021 19:48 Відповісти
Ляди, сэр...
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14.11.2021 20:54 Відповісти
Який великий "прорив" європейської дипломатії! А кордон Польщі нелегали все ж продовжують проривати.
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14.11.2021 20:13 Відповісти
А у них в Германии правящая коалиция накрывается - "зелёные" кричат, что мигранты важнее всего и если на них наплюют, то они не войдут в коалицию.
Вот бабушке Меркель, которой это бардак уже надоел и приходиться этим дерьмом заниматься, а то на пенсию никак не удается уйти.
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14.11.2021 20:15 Відповісти
Азаренок, перелогинься.
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14.11.2021 20:46 Відповісти


Селям алейкум, Максе!

Азарьонок то унікум.
я теж гуманітарій, букви двігаю, але щоб вот так !
ні, ні за що не потягнув би!
у Азарьонка буйна форма фантазії
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14.11.2021 21:05 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, друже. Угу. Пропагандон уровня сливного бачка и соловьиного помета.
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14.11.2021 21:17 Відповісти
не скажи, Максе, Соловьев то угрюмий філін проти пропагандонського соловья Азарьонка.

я час від часу слухаю цього персонажа і дивуюсь як можна через кому перераховувати по декілька десятків слів-мерзоти
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14.11.2021 21:33 Відповісти
но то таке. кожен "соловей-пропагандон" по своєму собі на зернятка-пропітаніє заробляє
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14.11.2021 21:35 Відповісти
Вы так смачно описываете, что захотелось посмотреть, а то Азааренка никогда и не видел. Я, вообще, телевизор почти не смотрю. У Соловьева бывают интересные люди, например, Дмитри Саймс, но и там пропаганды больше, чем я могу вытерпеть.
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14.11.2021 21:42 Відповісти
У Соловьева бывают интересные люди, например, Дмитри Саймс...

без коментарів !!!!

продажний американський єврей російського походження Діма Саймс
за продажність клейма немає де ставити

Дми́трий Саймс ( при рождении - Дми́трий Константи́нович Си́мис; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 29 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1947 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 политолог , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F историк , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9 учёный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советского происхождения.
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14.11.2021 22:11 Відповісти
Так ты ж такой же пропагандон, как Азаренок или соловьиный помет, только звание у тебя пониже и пайка поменьше.
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15.11.2021 03:35 Відповісти
Путлер хочет чтобы страны ЕС признали Лукашеску фюрером Белоруси...,но оба эти барана нелигимны... а посему переодетые хмыри Путлера под видом "беженцев" кричат : Гремания Германия...,типа Меркельша спаси нас убогих...,но Меркель Лукашеске не позвонит...
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14.11.2021 20:20 Відповісти
Пересмотрел кучу видосов из Польши...,поразила одна вещь...у "беженцев" нехилые дивайсы за штуку долларов...,и одеты по сезону нехило...

Туфта это все Цирк Шапито... но не 95 квартала...а кремлевского окурка...
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14.11.2021 20:23 Відповісти
але Лука, скотина випихнув людей у найпаршивіших уік-ендовських наметах - гірше вже не знайдеш.
я так думаю щоб побільше мучились і показувати потім все це світу
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14.11.2021 21:08 Відповісти
Немытых небритых пропахших костром легко вычислит полиция Польши...
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14.11.2021 20:25 Відповісти
С таким же успехом Борель мог с московитским телевизором поговорить.
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14.11.2021 20:47 Відповісти
Боррель часом не врач?Бо с Лукой и его челядью,треба говорить в комнате с мягкими стенами и дипломом психиатра
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14.11.2021 20:59 Відповісти
Шановний Жопезе, а баронесса ФДЛ в курсі Ваших телефонних розмов з мудіщєвьім???
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14.11.2021 21:24 Відповісти
ну вот и все...А так стонали, так стонали...Сейчас поступит команда переобуваться...
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14.11.2021 23:21 Відповісти
Та заберут вонючек конечно. Та и пусть. Как уже стало вылазить---свозить стали с конца лета. Не могли не знать на Западе. И у нас тоже кстати. Что не говори---а подлянка вдалая вышла. Но не учатся пацифисты---значит денег много---заберут!
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14.11.2021 23:25 Відповісти
https://www.mytus.net/index.php/*************/item/97-zhopez-bordel
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15.11.2021 00:59 Відповісти
 
 