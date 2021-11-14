Очільник європейської дипломатії Борель провів перемовини з керівником МЗС Білорусі Макеєм з приводу ситуації на кордоні з Польщею

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в неділю, 14 листопада, провели телефонну розмову, присвячену ситуації на білорусько-польському кордоні, який намагаються нелегально перетнути тисячі мігрантів з Близького Сходу та Африки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це інформує сайт білоруського МЗС.

Володимир Макей повідомив Борреля про заходи Мінська щодо скорочення потоку мігрантів, гуманітарну допомогу біженцям та співпрацю білоруської влади зі структурами ООН в цьому питанні.

Жозеп Боррель, в свою чергу, назвав поточну ситуацію неприпустимою і закликав допустити до кордону гуманітарні організації. "Людей не можна використовувати як зброю", - написав він у Twitter.

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