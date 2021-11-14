Очільник європейської дипломатії Борель провів перемовини з керівником МЗС Білорусі Макеєм з приводу ситуації на кордоні з Польщею
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в неділю, 14 листопада, провели телефонну розмову, присвячену ситуації на білорусько-польському кордоні, який намагаються нелегально перетнути тисячі мігрантів з Близького Сходу та Африки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це інформує сайт білоруського МЗС.
Володимир Макей повідомив Борреля про заходи Мінська щодо скорочення потоку мігрантів, гуманітарну допомогу біженцям та співпрацю білоруської влади зі структурами ООН в цьому питанні.
Жозеп Боррель, в свою чергу, назвав поточну ситуацію неприпустимою і закликав допустити до кордону гуманітарні організації. "Людей не можна використовувати як зброю", - написав він у Twitter.
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Импотенты
_Что именно из этого вам непонятно?
Так.... аби побалакати.... УСІХ ХТО СТАРШЕ 65 РОКІВ ТРЕБА ЗАБОРОНЯТИ ЗАЙМАТИ ПОЛІТИЧНІ ПОСТИ БО МАРАЗМ НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ А НАСЛІДКИ ДІТЯМ НАШИМ!
просто жестко давить,а не беседы проводить...
идиоты бестолковые
Вот бабушке Меркель, которой это бардак уже надоел и приходиться этим дерьмом заниматься, а то на пенсию никак не удается уйти.
Селям алейкум, Максе!
Азарьонок то унікум.
я теж гуманітарій, букви двігаю, але щоб вот так !
ні, ні за що не потягнув би!
у Азарьонка буйна форма фантазії
я час від часу слухаю цього персонажа і дивуюсь як можна через кому перераховувати по декілька десятків слів-мерзоти
без коментарів !!!!
продажний американський єврей російського походження Діма Саймс
за продажність клейма немає де ставити
Дми́трий Саймс ( при рождении - Дми́трий Константи́нович Си́мис; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 29 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1947 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 политолог , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F историк , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9 учёный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советского происхождения.
Туфта это все Цирк Шапито... но не 95 квартала...а кремлевского окурка...
я так думаю щоб побільше мучились і показувати потім все це світу