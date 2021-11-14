Громадян Білорусі пропускатимуть через український кордон без перешкод, - Данілов

Громадяни Республіки Білорусь зможуть без перешкод перетинати державний кордон України.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу 14 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не маємо заперечень, які стосуються простих громадян Білорусі. Ми готові їх пропускати, готові з ними співпрацювати, як було завжди. Але якщо виникнуть ситуації з тими людьми, 16 тисяч яких перебувають на території Білорусі, наша країна має на них відповідати", - сказав Данілов.

Він зазначив, що питання з біженцями на білоруському кордоні також стосується біологічної безпеки України. За словами Данілова, є інформація щодо стану здоров’я людей, які нині знаходяться на кордоні Білорусі, є дані про померлих. Він підкреслив, що невідомо, від чого саме померли люди.

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Водночас Данілов запевнив, що держава вдаватимуться до всіх дій, необхідних для того, щоб не тільки захисти кордони, а й запобігти поширеною COVID-19.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов на нараді у Луцьку 14 листопада заявив, що на територію Білорусі прибуло 16 тисяч біженців і ця ситуація може вплинути на нашу державу. Під час наради він наголосив, що додаткові заходи із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону були визначені за результатами засідання РНБО України 10 листопада 2021 року.