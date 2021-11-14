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Громадян Білорусі пропускатимуть через український кордон без перешкод, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Громадян Білорусі пропускатимуть через український кордон без перешкод, - Данілов

Громадяни Республіки Білорусь зможуть без перешкод перетинати державний кордон України.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу 14 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не маємо заперечень, які стосуються простих громадян Білорусі. Ми готові їх пропускати, готові з ними співпрацювати, як було завжди. Але якщо виникнуть ситуації з тими людьми, 16 тисяч яких перебувають на території Білорусі, наша країна має на них відповідати", - сказав Данілов.

Він зазначив, що питання з біженцями на білоруському кордоні також стосується біологічної безпеки України. За словами Данілова, є інформація щодо стану здоров’я людей, які нині знаходяться на кордоні Білорусі, є дані про померлих. Він підкреслив, що невідомо, від чого саме померли люди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський за результатами засідання РНБО: Стратегічна мета на наступні два роки - будівництво державного кордону з Білоруссю

Водночас Данілов запевнив, що держава вдаватимуться до всіх дій, необхідних для того, щоб не тільки захисти кордони, а й запобігти поширеною COVID-19.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов на нараді у Луцьку 14 листопада заявив, що на територію Білорусі прибуло 16 тисяч біженців і ця ситуація може вплинути на нашу державу. Під час наради він наголосив, що додаткові заходи із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону були визначені за результатами засідання РНБО України 10 листопада 2021 року.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+24
Т.е., сейчас, когда бульбофюрер прямо обвиняет Украину в поставках оружия и взрывчатки в лагеря мигрантов, вы открыто приглашаете его агентуру в Украину.
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14.11.2021 21:41
+17
Закрити кордон з Білоруссю! Негайно!
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14.11.2021 21:39
+14
Брєд. Війна нічому не вчить? Завтра бульбофюрер з кацапським ****** прямо на кордоні всім чорненьким роздасть паспорти. І шо?!!!
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14.11.2021 21:44
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Закрити кордон з Білоруссю! Негайно!
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14.11.2021 21:39 Відповісти
Т.е., сейчас, когда бульбофюрер прямо обвиняет Украину в поставках оружия и взрывчатки в лагеря мигрантов, вы открыто приглашаете его агентуру в Украину.
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14.11.2021 21:41 Відповісти
захлопни хлебало , русская мартышка . Из Беларуси бегут в Украину настоящие беженцы которых преследует холуйский режим лукашенко . агентура кремля , это такие руские офицерики как ты , сидящий в США и несущий откровенную ересь совкового политработника изображая из себя патриота Украины .
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15.11.2021 01:37 Відповісти
Лечись, **********.
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15.11.2021 02:18 Відповісти
Брєд. Війна нічому не вчить? Завтра бульбофюрер з кацапським ****** прямо на кордоні всім чорненьким роздасть паспорти. І шо?!!!
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14.11.2021 21:44 Відповісти
нету больше никаких граждан беларуси. есть подпуйловцы. закрыть границу!
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14.11.2021 21:48 Відповісти
а как Данілав атлічіт бєлава русскава ат прастова?...
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14.11.2021 21:51 Відповісти
Мигранты и белорусские военные бросают камни в польских пограничников - Минобороны Польши
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14.11.2021 21:54 Відповісти
Согласно данным, более 4,3 километра из 66-километровой сети специально спроектированных морских оптоволоконных и электрических кабелей, соединяющих узлы подводных датчиков с контрольными станциями на берегу, перерезаны и исчезли. Кабели располагались на норвежском континентальном шельфе и позволяли осуществлять мониторинг подводной обстановки в Норвежском море. Повреждение системы парализовало ее работу.
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15.11.2021 00:17 Відповісти
Так они обезьянам быстро паспорта нарисуюют
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14.11.2021 21:59 Відповісти
Цікаво, скільки у Сирії живе громадян Білорусі?
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14.11.2021 22:03 Відповісти
Ці виправдовування є фактично загравання з недружнім до України режимом Лукашенка.
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14.11.2021 22:04 Відповісти
З ворожим режимом!
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14.11.2021 22:09 Відповісти
Тримай отвєтку.
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14.11.2021 22:25 Відповісти
Сейчас холодновато, летом думаю приехать.
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14.11.2021 22:09 Відповісти
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14.11.2021 22:09 Відповісти
Он гитлера забыл упомянуть !
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14.11.2021 22:12 Відповісти
вони у часі розминулись
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14.11.2021 22:15 Відповісти
В аду встретятся.
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14.11.2021 22:22 Відповісти
Скоро він ще ківу до переліку присовокупить.
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14.11.2021 22:38 Відповісти
Белоруского диктатора-самозванца пропустить без очереди в Лукяновское СИЗО !
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14.11.2021 22:10 Відповісти
У білорасєї майже не має "людей" з ким Україна може співпрацювати, тому ліпше зачинити кордон з цією зоною...
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14.11.2021 22:12 Відповісти
ну вот...завтра подгонят передвижной паспортный стол и наштампуют новых белоруцов....
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14.11.2021 22:15 Відповісти
Штирлицы Путлера лезут в любые дыры и щели...,в своей книге белоруская журналистка Катерина Андреева нашла на Бульбашии более 200 спецназовцев Лукашеску воевавших за обдроченцев Дамбасса,книжка называется "Белоруский Донбасс"...
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14.11.2021 22:17 Відповісти
Меркель їх запрошувала ... то нехай німці ними і опікуються. Вони ж не протестували проти перетворення країни в притулок мусульманських паразитів. ... А у нас війна і своїх внутрішніх біженців 1,5 мільйона. Чужі мусульмани нам і на фіг не потрібні. Я наприклад не готовий дати хоч копійку будь якому "біженцю-транзитеру". Такі "транзитери" нічим крім криміналу на подальший рух в Європу в Україні заробити не можуть - це наркотики, вбивства, крадіжки та проституція. Тому не пускати в країну це найгуманніший спосіб. Якщо вони сюди проникнуть то винні в незаконному перетині кордону і підриві обороноздатності країни. Знищувати разом з тими покидьками хто їм сприяє або заганяти в житомирські гранітні карєри і доки не зароблять долотом на зворотній квиток додому експлуатувати як бельгійці негрів на плантаціях. От так і станемо європейцями...
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14.11.2021 22:17 Відповісти
В том числе и шпионы, спецназовцы, диверсанты, террористы и прочая беларусо-расеянская нечисть.
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14.11.2021 22:21 Відповісти
запломбировать немедленно все границы с россии и белоруси.... что значит гражданских пропускать....среди них агенты фсб и кгб, сами же говорили что с беженцами в украину с белоруси навалили кгбэшники. не хрен шастать тут, тут война с рашкой и война с короновирусом...ещё эту заразу и болячки новые ввозить... пропускать по визам или справкам там о смерти близких или болезнях.... ни нашим там делать не х.... ни белорусам здесь нехрен шастать...((
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14.11.2021 22:23 Відповісти
Данилов, прекращай бухать.... Мелешь всякую хрень....Никакой Белоруси нет , есть "Белорусская Народная Республика (БНР), управляемая местной мафией и террористами под руководством кремля..... Нужна минная широкая полоса вдоль всей границы с БНР и побольше ПВО....
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14.11.2021 22:31 Відповісти
Что за бред, большая часть белорусов поддерживает таракана, как это пускать безпрепятственно, вообще запретить торговлю и закрыть границы.
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14.11.2021 22:32 Відповісти
3% - это "большая часть"? Чудеса арифметики!
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14.11.2021 23:20 Відповісти
а на кацапии у вас сколько плешивого царька поддерживают ?
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15.11.2021 01:39 Відповісти
Ветеринар должен заниматься заворотом кишок у коров, а не возглавлять СНБО. А паяц кривляться на сцене развлекая разного рода умственно недоразвитых считающих его кривлянья искусством, а не управлять страной.
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14.11.2021 22:35 Відповісти
Ура, удивите Лукашенко, пусть офигеет. Правильное решение.
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14.11.2021 22:38 Відповісти
Да да. Також громадяни Макшанії, буряти на танках також можуть без перешкод перетнути український кордон. З усіх сторін.
Данілов просто плагіатить найвеличнішого лідера Гнусявого Віслюка.
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14.11.2021 22:50 Відповісти
Что удивительно--так то что за эти 7 лет практически полностью отсутствуют даже на дешёвых тв-каналах темы визового режима с РФ и конечно с Белоруссией теперь! Нет самых простых прояснений от МИДа, Данилова и остальных у власти что в верхах. Да, есть сложности тут, но не жуткие, мировая практика наработана давно. Не сложная процедура это в целом. Это кстати и по деньгам выгодно, при разумных расценках услуг консульских.
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14.11.2021 23:17 Відповісти
По-моему эта "Данилка" - опереточный патрийот.
На самом деле - работает не на страну, а на хитрожопых.
А границу нужно запечатаь. Намертво.
И прекратить любой транзит в Бульбашию...
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15.11.2021 08:20 Відповісти
Опрометчивое заявление, картофельный фюрер начнет им выдавать белорусские аусвайсы...
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15.11.2021 09:11 Відповісти
 
 