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Новости Политика Украины
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Беларусь (7520) граница (4719) Данилов (1053)

Граждан Беларуси будут пропускать через украинскую границу беспрепятственно, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Граждан Беларуси будут пропускать через украинскую границу беспрепятственно, - Данилов

Граждане Республики Беларусь смогут беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга 14 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет возражений, касающихся простых граждан Беларуси. Мы готовы их пропускать, готовы с ними сотрудничать, как всегда. Но если возникнут ситуации с теми людьми, 16 тысяч которых находятся на территории Беларуси, наша страна должна отвечать на них", - сказал Данилов.

Он отметил, что вопрос с беженцами на белорусской границе также касается биологической безопасности Украины. По словам Данилова, есть информация о состоянии здоровья людей, которые находятся на границе Беларуси, есть данные об умерших. Он подчеркнул, что неизвестно, от чего именно умерли люди.

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В то же время Данилов заверил, что государство будет предпринимать все действия, необходимые для того, чтобы не только защитить границы, но и предотвратить распространение COVID-19.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на совещании в Луцке 14 ноября заявил, что на территорию Беларуси прибыло 16 тысяч беженцев, и эта ситуация может повлиять на наше государство. В ходе совещания он подчеркнул, что дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы были определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года.
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Топ комментарии
+24
Т.е., сейчас, когда бульбофюрер прямо обвиняет Украину в поставках оружия и взрывчатки в лагеря мигрантов, вы открыто приглашаете его агентуру в Украину.
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14.11.2021 21:41
+17
Закрити кордон з Білоруссю! Негайно!
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14.11.2021 21:39
+14
Брєд. Війна нічому не вчить? Завтра бульбофюрер з кацапським ****** прямо на кордоні всім чорненьким роздасть паспорти. І шо?!!!
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14.11.2021 21:44
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Закрити кордон з Білоруссю! Негайно!
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14.11.2021 21:39 Ответить
Т.е., сейчас, когда бульбофюрер прямо обвиняет Украину в поставках оружия и взрывчатки в лагеря мигрантов, вы открыто приглашаете его агентуру в Украину.
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14.11.2021 21:41 Ответить
захлопни хлебало , русская мартышка . Из Беларуси бегут в Украину настоящие беженцы которых преследует холуйский режим лукашенко . агентура кремля , это такие руские офицерики как ты , сидящий в США и несущий откровенную ересь совкового политработника изображая из себя патриота Украины .
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15.11.2021 01:37 Ответить
Лечись, **********.
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15.11.2021 02:18 Ответить
Брєд. Війна нічому не вчить? Завтра бульбофюрер з кацапським ****** прямо на кордоні всім чорненьким роздасть паспорти. І шо?!!!
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14.11.2021 21:44 Ответить
нету больше никаких граждан беларуси. есть подпуйловцы. закрыть границу!
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14.11.2021 21:48 Ответить
а как Данілав атлічіт бєлава русскава ат прастова?...
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14.11.2021 21:51 Ответить
Мигранты и белорусские военные бросают камни в польских пограничников - Минобороны Польши
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14.11.2021 21:54 Ответить
Согласно данным, более 4,3 километра из 66-километровой сети специально спроектированных морских оптоволоконных и электрических кабелей, соединяющих узлы подводных датчиков с контрольными станциями на берегу, перерезаны и исчезли. Кабели располагались на норвежском континентальном шельфе и позволяли осуществлять мониторинг подводной обстановки в Норвежском море. Повреждение системы парализовало ее работу.
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15.11.2021 00:17 Ответить
Так они обезьянам быстро паспорта нарисуюют
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14.11.2021 21:59 Ответить
Цікаво, скільки у Сирії живе громадян Білорусі?
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14.11.2021 22:03 Ответить
Ці виправдовування є фактично загравання з недружнім до України режимом Лукашенка.
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14.11.2021 22:04 Ответить
З ворожим режимом!
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14.11.2021 22:09 Ответить
Тримай отвєтку.
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14.11.2021 22:25 Ответить
Сейчас холодновато, летом думаю приехать.
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14.11.2021 22:09 Ответить
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14.11.2021 22:09 Ответить
Он гитлера забыл упомянуть !
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14.11.2021 22:12 Ответить
вони у часі розминулись
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14.11.2021 22:15 Ответить
В аду встретятся.
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14.11.2021 22:22 Ответить
Скоро він ще ківу до переліку присовокупить.
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14.11.2021 22:38 Ответить
Белоруского диктатора-самозванца пропустить без очереди в Лукяновское СИЗО !
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14.11.2021 22:10 Ответить
У білорасєї майже не має "людей" з ким Україна може співпрацювати, тому ліпше зачинити кордон з цією зоною...
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14.11.2021 22:12 Ответить
ну вот...завтра подгонят передвижной паспортный стол и наштампуют новых белоруцов....
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14.11.2021 22:15 Ответить
Штирлицы Путлера лезут в любые дыры и щели...,в своей книге белоруская журналистка Катерина Андреева нашла на Бульбашии более 200 спецназовцев Лукашеску воевавших за обдроченцев Дамбасса,книжка называется "Белоруский Донбасс"...
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14.11.2021 22:17 Ответить
Меркель їх запрошувала ... то нехай німці ними і опікуються. Вони ж не протестували проти перетворення країни в притулок мусульманських паразитів. ... А у нас війна і своїх внутрішніх біженців 1,5 мільйона. Чужі мусульмани нам і на фіг не потрібні. Я наприклад не готовий дати хоч копійку будь якому "біженцю-транзитеру". Такі "транзитери" нічим крім криміналу на подальший рух в Європу в Україні заробити не можуть - це наркотики, вбивства, крадіжки та проституція. Тому не пускати в країну це найгуманніший спосіб. Якщо вони сюди проникнуть то винні в незаконному перетині кордону і підриві обороноздатності країни. Знищувати разом з тими покидьками хто їм сприяє або заганяти в житомирські гранітні карєри і доки не зароблять долотом на зворотній квиток додому експлуатувати як бельгійці негрів на плантаціях. От так і станемо європейцями...
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14.11.2021 22:17 Ответить
В том числе и шпионы, спецназовцы, диверсанты, террористы и прочая беларусо-расеянская нечисть.
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14.11.2021 22:21 Ответить
запломбировать немедленно все границы с россии и белоруси.... что значит гражданских пропускать....среди них агенты фсб и кгб, сами же говорили что с беженцами в украину с белоруси навалили кгбэшники. не хрен шастать тут, тут война с рашкой и война с короновирусом...ещё эту заразу и болячки новые ввозить... пропускать по визам или справкам там о смерти близких или болезнях.... ни нашим там делать не х.... ни белорусам здесь нехрен шастать...((
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14.11.2021 22:23 Ответить
Данилов, прекращай бухать.... Мелешь всякую хрень....Никакой Белоруси нет , есть "Белорусская Народная Республика (БНР), управляемая местной мафией и террористами под руководством кремля..... Нужна минная широкая полоса вдоль всей границы с БНР и побольше ПВО....
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14.11.2021 22:31 Ответить
Что за бред, большая часть белорусов поддерживает таракана, как это пускать безпрепятственно, вообще запретить торговлю и закрыть границы.
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14.11.2021 22:32 Ответить
3% - это "большая часть"? Чудеса арифметики!
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14.11.2021 23:20 Ответить
а на кацапии у вас сколько плешивого царька поддерживают ?
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15.11.2021 01:39 Ответить
Ветеринар должен заниматься заворотом кишок у коров, а не возглавлять СНБО. А паяц кривляться на сцене развлекая разного рода умственно недоразвитых считающих его кривлянья искусством, а не управлять страной.
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14.11.2021 22:35 Ответить
Ура, удивите Лукашенко, пусть офигеет. Правильное решение.
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14.11.2021 22:38 Ответить
Да да. Також громадяни Макшанії, буряти на танках також можуть без перешкод перетнути український кордон. З усіх сторін.
Данілов просто плагіатить найвеличнішого лідера Гнусявого Віслюка.
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14.11.2021 22:50 Ответить
Что удивительно--так то что за эти 7 лет практически полностью отсутствуют даже на дешёвых тв-каналах темы визового режима с РФ и конечно с Белоруссией теперь! Нет самых простых прояснений от МИДа, Данилова и остальных у власти что в верхах. Да, есть сложности тут, но не жуткие, мировая практика наработана давно. Не сложная процедура это в целом. Это кстати и по деньгам выгодно, при разумных расценках услуг консульских.
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14.11.2021 23:17 Ответить
По-моему эта "Данилка" - опереточный патрийот.
На самом деле - работает не на страну, а на хитрожопых.
А границу нужно запечатаь. Намертво.
И прекратить любой транзит в Бульбашию...
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15.11.2021 08:20 Ответить
Опрометчивое заявление, картофельный фюрер начнет им выдавать белорусские аусвайсы...
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15.11.2021 09:11 Ответить
 
 