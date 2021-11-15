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Новини Політика України
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Слуга народу (2544) Корнієнко (649) Шуляк Олена (104)

Корнієнко пропонуватиме Шуляк на посаду голови партії "Слуга народу", - пресслужба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко пропонуватиме Шуляк на посаду голови партії

Ймовірно, партію "Слуга народу" очолить нардеп Олена Шуляк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"Олександр Корнієнко, який склав повноваження голови партії "Слуга Народу", щоб зосередитися на роботі першого заступника спікера Верховної Ради України, пропонуватиме кандидатуру Олени Шуляк на посаду очільниці партії", - зазначається в повідомленні.

"Одна з найактивніших членів нашої команди. Без перебільшення, Олена – боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона – досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив", – стверджує Корнієнко.

Олена Шуляк є заступницею голови депутатської фракції партії "Слуга Народу", заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є п'ять претендентів на посаду голови партії "Слуга народу", - Камельчук

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Шуляк найбільш ймовірний кандидат  на голову партії "Слуга народу". Чому саме вона, читайте в матеріалі "Ще одна Олена для президента: чому Шуляк очолить партію "Слуга народу".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Баба да
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15.11.2021 08:51
+6
Що коля-катлєта, що безугла, що анал-табу ярьомєнко, що гвалтівник іванісов, що наркєт юрченко, що дтпшник трухін, що раптовий мільйонер клочко, що баба сосна корабєльна, що...інші ватники слуг наріда
Лайно лайном не зіпсуєш...
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15.11.2021 09:02
+5
Какая разніца....
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15.11.2021 08:50
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Кльова сосна. Анал - табу?
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15.11.2021 08:48 Відповісти
Зміна декорацій в зеленому цирку, а суть залишається.
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15.11.2021 08:48 Відповісти
Найголовнішим з мистецтв,для нас е кіно,и цірк. Ульянов.В.
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15.11.2021 08:50 Відповісти
Какая разніца....
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15.11.2021 08:50 Відповісти
Баба да
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15.11.2021 08:51 Відповісти
Любиш мужиків ? Пратівний....
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15.11.2021 08:54 Відповісти
Подожжі-подожжі...
Коли Зелінський потрапить до в'язниці, прийде свято і у той сумний куточок. Тамтешні аж підпригнуть: «баба да!»
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15.11.2021 09:00 Відповісти
Та катлєту ставьте че ж не вагнергейт якийсь, чого соромитесь?
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15.11.2021 08:55 Відповісти
Що коля-катлєта, що безугла, що анал-табу ярьомєнко, що гвалтівник іванісов, що наркєт юрченко, що дтпшник трухін, що раптовий мільйонер клочко, що баба сосна корабєльна, що...інші ватники слуг наріда
Лайно лайном не зіпсуєш...
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15.11.2021 09:02 Відповісти
Шуляками в народі називають капусту, в якої не сформувалася "голова".
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15.11.2021 09:05 Відповісти
Шуляк хижий птах.
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15.11.2021 09:13 Відповісти
Цього птаха називають шулікою, шуляк - то вже говірка.
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15.11.2021 09:26 Відповісти
Героса на царство!!!
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15.11.2021 09:14 Відповісти
Корабельная очень старалась...
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15.11.2021 09:14 Відповісти
А чому не дружбана, соліста группи 2Саша, депутата Верховної Ради Олександра Санченко?
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15.11.2021 09:25 Відповісти
Вот на счет реформ улыбнуло. Шо они там такое курТ? И себе хочу)))
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15.11.2021 09:57 Відповісти
 
 