Корнієнко пропонуватиме Шуляк на посаду голови партії "Слуга народу", - пресслужба

Ймовірно, партію "Слуга народу" очолить нардеп Олена Шуляк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"Олександр Корнієнко, який склав повноваження голови партії "Слуга Народу", щоб зосередитися на роботі першого заступника спікера Верховної Ради України, пропонуватиме кандидатуру Олени Шуляк на посаду очільниці партії", - зазначається в повідомленні.

"Одна з найактивніших членів нашої команди. Без перебільшення, Олена – боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона – досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив", – стверджує Корнієнко.

Олена Шуляк є заступницею голови депутатської фракції партії "Слуга Народу", заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

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Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Шуляк найбільш ймовірний кандидат на голову партії "Слуга народу". Чому саме вона, читайте в матеріалі "Ще одна Олена для президента: чому Шуляк очолить партію "Слуга народу".