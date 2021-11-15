До Ради почали пускати за спецперепусткою про COVID-вакцинацію
Новини Цензор.НЕТ Політика України
З сьогоднішнього дня до Верховної Ради можна потрапити лише за спецперепусткою, за сертифікатом про COVID-вакцинацію, з довідкою про одужання від коронавірусної хвороби або негативним ПЛР-тестом.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Журналісти та працівники Апарату Верховної Ради отримують спецперепустки після пред’явлення COVID-сертифікату. Їх зробили для зручності, щоб кожного разу на вході не перевіряти документи про вакцинацію.
Раніше ВР запровадила обмеження на допуск невакцинованих до будівлі парламенту
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vitaliymkua
показати весь коментар15.11.2021 11:26 Відповісти Мені подобається 1
Vlad Stronovckiy
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ледокол С Бандэра
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Alexander Tsvelikh
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