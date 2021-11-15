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До Ради почали пускати за спецперепусткою про COVID-вакцинацію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До Ради почали пускати за спецперепусткою про COVID-вакцинацію

З сьогоднішнього дня до Верховної Ради можна потрапити лише за спецперепусткою, за сертифікатом про COVID-вакцинацію, з довідкою про одужання від коронавірусної хвороби або негативним ПЛР-тестом.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Журналісти та працівники Апарату Верховної Ради отримують спецперепустки після пред’явлення COVID-сертифікату. Їх зробили для зручності, щоб кожного разу на вході не перевіряти документи про вакцинацію.

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До Ради почали пускати за спецперепусткою про COVID-вакцинацію 01

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А депутати? Вони ставлять себе вище за вакцинованих?!
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15.11.2021 11:26 Відповісти
Можна подумати, що для депутатів проблема "вакцинуватись".
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15.11.2021 11:26 Відповісти
Скольких "слуг" не пустили?
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15.11.2021 12:13 Відповісти
Эквивалентно государственному перевороту.
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15.11.2021 12:58 Відповісти
 
 