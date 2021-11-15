В Раду начали пускать по спецпропуску о COVID-вакцинации

С сегодняшнего дня в Верховную Раду можно попасть только по спецпропуску, по сертификату о COVID-вакцинации, со справкой о выздоровлении от коронавирусной болезни или отрицательным ПЦР-тестом.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Журналисты и работники Аппарата Верховной Рады получают спецпропуска после предъявления COVID-сертификата. Их сделали для удобства, чтобы каждый раз на входе не проверять документы о вакцинации.

Ранее ВР ввела ограничения на допуск невакцинированных в здание парламента.

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