В Раду начали пускать по спецпропуску о COVID-вакцинации
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С сегодняшнего дня в Верховную Раду можно попасть только по спецпропуску, по сертификату о COVID-вакцинации, со справкой о выздоровлении от коронавирусной болезни или отрицательным ПЦР-тестом.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Журналисты и работники Аппарата Верховной Рады получают спецпропуска после предъявления COVID-сертификата. Их сделали для удобства, чтобы каждый раз на входе не проверять документы о вакцинации.
Ранее ВР ввела ограничения на допуск невакцинированных в здание парламента.
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vitaliymkua
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Vlad Stronovckiy
показать весь комментарий15.11.2021 11:26 Ответить Мне нравится 0
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ледокол С Бандэра
показать весь комментарий15.11.2021 12:13 Ответить Мне нравится 0
Alexander Tsvelikh
показать весь комментарий15.11.2021 12:58 Ответить Мне нравится 0
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