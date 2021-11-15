Ситуація з постачанням кисню до лікарень покращується в регіонах України, - Ляшко
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В регіонах України покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень, обладнаних для приймання хворих на коронавірус пацієнтів.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко сьогодні на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Міністр охорони здоров’я зазначив, що в регіонах покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень. Наразі вирішується питання постачання рідкого кисню із Запорізької та Львівської областей до лікувальних закладів Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.
Ляшко також повідомив, що у країнах Західної Європи спостерігається нова хвиля захворюваності – минулого тижня зафіксовано піковий показник на рівні 2 млн хворих. Водночас у країнах Східної Європи, зокрема в Естонії та Румунії, ситуація стабілізується.
Віктор Ляшко попросив голів обласних державних адміністрацій сприяти організації другого етапу вакцинації для людей, які отримали перше щеплення.
Будь ласка, зачекайте...
А за сотни умерших за это время КТО ОТВЕТИТ?!!!
А, подскажи:
Почему у нас вакцина появилась почти на ГОД позже, чем у других стран?
Почему к нам, с начала, пытались завезти кацапские ШМУРДЯК, а потом завозили индийскую подделку, по цене в два раза больше, чем Пфайзер?
Почему количество пунктов вакцинации начали увеличивать только два месяца назад?
И почему половина "Слуг" до сих пор не вакцинировалась и открыто поддерживают антивакцинаторов?
- Раковый корпус (Александр Солженицын),
Я же сказал - кто виноват. Чего бесишься, зебил?
Ты - ЛОХ, зе-тыпил.
Я - вакцинировался. Я - не антиваксер.
Засунь свои измышления обратно в свой НУЖНИК, который ты ошибочно называешь мозгом.
И да, мне НЕ ХВАТАЛО пунктов вакцинации!
Мне их и сейчас НЕ ХВАТАЕТ, раз в них до сих пор есть ОЧЕРЕДИ.
Зато есть много орлов которые говорят что уровень медицины Германии никак не влияет на смертность от ковида...тока мол вакцина благотворящая....и все..
Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой…
Шляшко, займись вакцинацией и лечением в конце концов. Ситуацию за границей и без тебя Кулеба успешно заваливает.