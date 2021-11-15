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Ситуація з постачанням кисню до лікарень покращується в регіонах України, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ситуація з постачанням кисню до лікарень покращується в регіонах України, - Ляшко

В регіонах України покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень, обладнаних для приймання хворих на коронавірус пацієнтів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко сьогодні на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Міністр охорони здоров’я зазначив, що в регіонах покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень. Наразі вирішується питання постачання рідкого кисню із Запорізької та Львівської областей до лікувальних закладів Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.

Ляшко також повідомив, що у країнах Західної Європи спостерігається нова хвиля захворюваності – минулого тижня зафіксовано піковий показник на рівні 2 млн хворих. Водночас у країнах Східної Європи, зокрема в Естонії та Румунії, ситуація стабілізується.

Віктор Ляшко попросив голів обласних державних адміністрацій сприяти організації другого етапу вакцинації для людей, які отримали перше щеплення.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
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15.11.2021 17:40
+3
Кто нить может себе представить ...что бы подобное заявлял министр здравоохранения Германии?? Не?.
Зато есть много орлов которые говорят что уровень медицины Германии никак не влияет на смертность от ковида...тока мол вакцина благотворящая....и все..
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15.11.2021 17:37
+2
"Все хорошо", "никаких проблем" и... в третий раз еще больше улучшается?
А за сотни умерших за это время КТО ОТВЕТИТ?!!!
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15.11.2021 17:33
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А хто раніше казав, що кисню вистачає, мабуть, зовсім не вистачало.
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15.11.2021 17:31 Відповісти
Половині клієнтів у лікарні кисню вистачає...
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15.11.2021 17:32 Відповісти
клиентов?
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15.11.2021 19:50 Відповісти
"Все хорошо", "никаких проблем" и... в третий раз еще больше улучшается?
А за сотни умерших за это время КТО ОТВЕТИТ?!!!
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15.11.2021 17:33 Відповісти
Наверное Зеленский. Он же их не пускал на вакцинацию?
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15.11.2021 17:59 Відповісти
Хотел "блеснуть сарказмом", зе-тыпил?
А, подскажи:
Почему у нас вакцина появилась почти на ГОД позже, чем у других стран?
Почему к нам, с начала, пытались завезти кацапские ШМУРДЯК, а потом завозили индийскую подделку, по цене в два раза больше, чем Пфайзер?
Почему количество пунктов вакцинации начали увеличивать только два месяца назад?
И почему половина "Слуг" до сих пор не вакцинировалась и открыто поддерживают антивакцинаторов?
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15.11.2021 18:47 Відповісти
Один дурак столько задаст вопросов, что сто умных не справятся ответить.
- Раковый корпус (Александр Солженицын),

Я же сказал - кто виноват. Чего бесишься, зебил?
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15.11.2021 18:49 Відповісти
Не причислял себя к умным.
Ты - ЛОХ, зе-тыпил.
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15.11.2021 18:52 Відповісти
Тебе летом не хватало пунктов вакцинации, антиваксер? Даже те, которые были, стояли пустыми. Надо было раньше о себе подумать, а не искать виноватых, когда петух в жопу клюнул. Тормоз.
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15.11.2021 18:55 Відповісти
Тыпил.
Я - вакцинировался. Я - не антиваксер.
Засунь свои измышления обратно в свой НУЖНИК, который ты ошибочно называешь мозгом.
И да, мне НЕ ХВАТАЛО пунктов вакцинации!
Мне их и сейчас НЕ ХВАТАЕТ, раз в них до сих пор есть ОЧЕРЕДИ.
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15.11.2021 19:15 Відповісти
Вакцинировался? А чего злой такой?
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15.11.2021 19:23 Відповісти
Тыпилов слишком много вокруг - даже в коментах на Цензоре от них покоя нет.
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15.11.2021 19:32 Відповісти
Так не реагируй, а то инфаркт подхватишь.
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15.11.2021 19:42 Відповісти
Я поздравляю кислородных "королей". Настал ваш час, воспользуйтесь и вы глупостью и тупостью масс.Другого такого случая не будет ещё долго после этого угара.😎
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15.11.2021 17:36 Відповісти
Кто нить может себе представить ...что бы подобное заявлял министр здравоохранения Германии?? Не?.
Зато есть много орлов которые говорят что уровень медицины Германии никак не влияет на смертность от ковида...тока мол вакцина благотворящая....и все..
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15.11.2021 17:37 Відповісти
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15.11.2021 17:40 Відповісти
Ситуація з ковідом в Україні вийшла на плато і прямує до спаду...Вірус в черговий раз зібрав свій смертельний урожай і затаїться десь до наступної хвилі...Хтось помер,хтось виздоровів,хворіти стали менше і відповідно менше стали потребувати кисню...Цим моментально скористався Ляшко і оголосив нам про це...
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15.11.2021 17:45 Відповісти
Ляшко также сообщил, что в странах Западной Европы наблюдается новая волна заболеваемости - на прошлой неделе зафиксирован пиковый показатель на уровне 2 млн больных.

Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой…

Шляшко, займись вакцинацией и лечением в конце концов. Ситуацию за границей и без тебя Кулеба успешно заваливает.
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15.11.2021 18:01 Відповісти
Продавец воздуха.
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15.11.2021 18:23 Відповісти
за 15 дней ноября 15-20 тысяч человек отправилось в иной мир, теперь криворогим ослам стало чуть легче пиз...ить деньги-СИТУАЦИЯ УЛУЧШАЕТСЯ. через 2-3 месяца и совсем будет ОК.
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15.11.2021 18:24 Відповісти
Он с луны свалился. Этой проблеме уже год.. дебилы
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16.11.2021 08:02 Відповісти
 
 