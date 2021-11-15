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Вінницька область з 18 листопада переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вінницька область з 18 листопада переходить у

З 18 листопада Вінницька область переходить в "червоний "рівень епідемічної небезпеки.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області", йдеться в повідомленні.

Так, в регіонах "червоної" зони карантину забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Також читайте: З 12 листопада Черкащина переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Конечно у них крыша ехать начинает от мысли а чем детей кормить...одевать и обувать....если они на работу пойти не могут ...денежку заработать....потому что с ребенком сидеть надо....
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15.11.2021 18:11
+3
Дітьми треба займатись змалечку і вчити самоорганізації, а не наплодили аби як і на самотік. В мене діти з 9 річного віку вже самі все робили, тільки домашню роботу перевіряв.
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15.11.2021 18:22
+3
Ну расскажи нам еще как твои самоорганизованные дети в 6..7..8 лет сами оставались дома на целый день...и сами себя кормили...
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15.11.2021 18:31
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Нічого, на Київщині вже відкрили навчальні заклади, тепер діти, що місяць не були в школах (канікули плюс дистанційка) перезаражають один одного в тісних душних класах та понесуть ковід додому. Чекайте нового спалаху. Дякуйте Шмарклі, який це погодив.
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15.11.2021 17:57 Відповісти
Карантин відкрив дуже багато соціальних проблем. Більшість батьків не готові і не мають бажання займатись власними дітьми - вони вважають, що виховати повинна школа і вулиця.
Літом відвозили дітей до бабусь чи в дитячі табори і ділу кінець, а тут сиди і нікуди не дінешся.
Школи відкрили, бо у "відповідальних батьків", яких більшість - дах їхати почав.
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15.11.2021 18:05 Відповісти
Конечно у них крыша ехать начинает от мысли а чем детей кормить...одевать и обувать....если они на работу пойти не могут ...денежку заработать....потому что с ребенком сидеть надо....
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15.11.2021 18:11 Відповісти
Дітьми треба займатись змалечку і вчити самоорганізації, а не наплодили аби як і на самотік. В мене діти з 9 річного віку вже самі все робили, тільки домашню роботу перевіряв.
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15.11.2021 18:22 Відповісти
Ну расскажи нам еще как твои самоорганизованные дети в 6..7..8 лет сами оставались дома на целый день...и сами себя кормили...
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15.11.2021 18:31 Відповісти
В мене була нормальна родина - з бабусями та дідусями, які завжди могли прийти та доглянути дітей. Це раз. По-друге, якщо не можете заплатити за няньку чи приватний садок, то навіщо було заводити стільки дітей. Може спочатку треба заробити, здобути професію, а потім плодитись як кролики ?
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15.11.2021 18:33 Відповісти
так їм це і потрібно. Бо ж якщо захворюваність піде на спад, бажаючих колотись стане менше. А їм це не підходить, обстановку потрібно постійно нагнітати. Ця хвиля так швидко не спаде схоже - не дадуть!
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15.11.2021 20:27 Відповісти
Фаучи главный инфекционист США - вакцины не работают как рекламировались . ...наблюдаем некоторое ослабление иммунитета против инфекций и госпитализацию через несколько месяцев после первой вакцинации . Но решение этого все равно - нужно увеличить количество доз на человека . То есть вакцина эта до задницы и поэтому нужно колоть каждые 3 потом 2 месяца и потом что ? Уколотые ау , начинайте про необходимость колоть каждый месяц .
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15.11.2021 18:23 Відповісти
Все як і проголосив Шмигало - короновірус пішов на спад.
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15.11.2021 18:34 Відповісти
Получается так работа Винницкой облгосадминистрации и ее зеруководителя равна 0
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15.11.2021 18:42 Відповісти
Синефиолетовая,переходящая в черную зону,хде?
...
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15.11.2021 18:47 Відповісти
Дивно, на Вінничині наче все не так погано зі статистикою. Щось не те з цим зонуванням... як і зі всім решта.
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15.11.2021 20:25 Відповісти
Карантины не работают, впрочем как эти "вакцины"
А хоть по двадцать раз уколитесь.
Пока Ее Величество с косой не пройдет туда и обратно и не соберет свой урожай, покоя не будет.
Кому-то повезет, кому-то нет.
Такова жизнь.
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15.11.2021 21:37 Відповісти
 
 