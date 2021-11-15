Вінницька область з 18 листопада переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов
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З 18 листопада Вінницька область переходить в "червоний "рівень епідемічної небезпеки.
Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області", йдеться в повідомленні.
Так, в регіонах "червоної" зони карантину забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.
Будь ласка, зачекайте...
Літом відвозили дітей до бабусь чи в дитячі табори і ділу кінець, а тут сиди і нікуди не дінешся.
Школи відкрили, бо у "відповідальних батьків", яких більшість - дах їхати почав.
...
А хоть по двадцать раз уколитесь.
Пока Ее Величество с косой не пройдет туда и обратно и не соберет свой урожай, покоя не будет.
Кому-то повезет, кому-то нет.
Такова жизнь.