Винницкая область с 18 ноября переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов
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С 18 ноября Винницкая область переходит в "красный" уровень эпидемической опасности.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области", говорится в сообщении.
Так, в регионах "красной" зоны карантина запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.
Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
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Літом відвозили дітей до бабусь чи в дитячі табори і ділу кінець, а тут сиди і нікуди не дінешся.
Школи відкрили, бо у "відповідальних батьків", яких більшість - дах їхати почав.
...
А хоть по двадцать раз уколитесь.
Пока Ее Величество с косой не пройдет туда и обратно и не соберет свой урожай, покоя не будет.
Кому-то повезет, кому-то нет.
Такова жизнь.