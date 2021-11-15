Винницкая область с 18 ноября переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов

С 18 ноября Винницкая область переходит в "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области", говорится в сообщении.

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Так, в регионах "красной" зоны карантина запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.