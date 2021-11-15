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Винницкая область с 18 ноября переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Винницкая область с 18 ноября переходит в

С 18 ноября Винницкая область переходит в "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области", говорится в сообщении.

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Так, в регионах "красной" зоны карантина запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
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Топ комментарии
+4
Конечно у них крыша ехать начинает от мысли а чем детей кормить...одевать и обувать....если они на работу пойти не могут ...денежку заработать....потому что с ребенком сидеть надо....
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15.11.2021 18:11
+3
Дітьми треба займатись змалечку і вчити самоорганізації, а не наплодили аби як і на самотік. В мене діти з 9 річного віку вже самі все робили, тільки домашню роботу перевіряв.
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15.11.2021 18:22
+3
Ну расскажи нам еще как твои самоорганизованные дети в 6..7..8 лет сами оставались дома на целый день...и сами себя кормили...
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15.11.2021 18:31
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Нічого, на Київщині вже відкрили навчальні заклади, тепер діти, що місяць не були в школах (канікули плюс дистанційка) перезаражають один одного в тісних душних класах та понесуть ковід додому. Чекайте нового спалаху. Дякуйте Шмарклі, який це погодив.
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15.11.2021 17:57 Ответить
Карантин відкрив дуже багато соціальних проблем. Більшість батьків не готові і не мають бажання займатись власними дітьми - вони вважають, що виховати повинна школа і вулиця.
Літом відвозили дітей до бабусь чи в дитячі табори і ділу кінець, а тут сиди і нікуди не дінешся.
Школи відкрили, бо у "відповідальних батьків", яких більшість - дах їхати почав.
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15.11.2021 18:05 Ответить
Конечно у них крыша ехать начинает от мысли а чем детей кормить...одевать и обувать....если они на работу пойти не могут ...денежку заработать....потому что с ребенком сидеть надо....
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15.11.2021 18:11 Ответить
Дітьми треба займатись змалечку і вчити самоорганізації, а не наплодили аби як і на самотік. В мене діти з 9 річного віку вже самі все робили, тільки домашню роботу перевіряв.
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15.11.2021 18:22 Ответить
Ну расскажи нам еще как твои самоорганизованные дети в 6..7..8 лет сами оставались дома на целый день...и сами себя кормили...
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15.11.2021 18:31 Ответить
В мене була нормальна родина - з бабусями та дідусями, які завжди могли прийти та доглянути дітей. Це раз. По-друге, якщо не можете заплатити за няньку чи приватний садок, то навіщо було заводити стільки дітей. Може спочатку треба заробити, здобути професію, а потім плодитись як кролики ?
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15.11.2021 18:33 Ответить
так їм це і потрібно. Бо ж якщо захворюваність піде на спад, бажаючих колотись стане менше. А їм це не підходить, обстановку потрібно постійно нагнітати. Ця хвиля так швидко не спаде схоже - не дадуть!
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15.11.2021 20:27 Ответить
Фаучи главный инфекционист США - вакцины не работают как рекламировались . ...наблюдаем некоторое ослабление иммунитета против инфекций и госпитализацию через несколько месяцев после первой вакцинации . Но решение этого все равно - нужно увеличить количество доз на человека . То есть вакцина эта до задницы и поэтому нужно колоть каждые 3 потом 2 месяца и потом что ? Уколотые ау , начинайте про необходимость колоть каждый месяц .
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15.11.2021 18:23 Ответить
Все як і проголосив Шмигало - короновірус пішов на спад.
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15.11.2021 18:34 Ответить
Получается так работа Винницкой облгосадминистрации и ее зеруководителя равна 0
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15.11.2021 18:42 Ответить
Синефиолетовая,переходящая в черную зону,хде?
...
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15.11.2021 18:47 Ответить
Дивно, на Вінничині наче все не так погано зі статистикою. Щось не те з цим зонуванням... як і зі всім решта.
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15.11.2021 20:25 Ответить
Карантины не работают, впрочем как эти "вакцины"
А хоть по двадцать раз уколитесь.
Пока Ее Величество с косой не пройдет туда и обратно и не соберет свой урожай, покоя не будет.
Кому-то повезет, кому-то нет.
Такова жизнь.
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15.11.2021 21:37 Ответить
 
 