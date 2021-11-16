1 407 19
Кількість членів МФО "Розумна політика" зростатиме, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кількість членів міжфракційного депутатського об'єднання (МФО) "Розумна політика" буде зростати, а не зменшуватися.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
Він підтвердив, що на деяких членів МФО "Розумна політика" чинять тиск: "Дійсно, телефонували з різних інституцій народним депутатам, пропонували різні варіанти, в тому числі лунали погрози. Якщо ми говоримо про демократію, то так не повинно працювати".
Разумков зізнався, що вчора зустрічався з колегами з МФО, від яких він не почув заяви про те, що вони мають наміри покинути об’єднання.
Топ коментарі
+4 Иван Иван 31509c93
показати весь коментар16.11.2021 11:32
+3 Сергей Дмитрук
показати весь коментар16.11.2021 11:32
+3 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар16.11.2021 11:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ющенко самознищувався весь свій термін.
Першиий раз коли літак фірташа привіз тешу юща на інаугурацію. Потім той фірташ був "другом сім'ї".
Другий раз коли своїм указом відправив у відставку помаранчевий уряд, який до речі був призначений парламентов у 385 голосів. І за словами самого юща був найкращим в історії України. Але що не зробиш заради улюбленого кума, який вляпався в корупційну історію.
Третій раз коли запросив з москви ригів і почав підписувати з ними "універсали"....
Список досить довгий. Ці три пункти тільки перші пів року його правління.
жодних сумнівів, рада повна лайна з опзж, слугнароду та займайбутнє.
скільки заплатитимуть за перехід