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Новини Політика України
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ВР (11722) Разумков Дмитро (1449)

Кількість членів МФО "Розумна політика" зростатиме, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кількість членів МФО

Кількість членів міжфракційного депутатського об'єднання (МФО) "Розумна політика" буде зростати, а не зменшуватися.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він підтвердив, що на деяких членів МФО "Розумна політика" чинять тиск: "Дійсно, телефонували з різних інституцій народним депутатам, пропонували різні варіанти, в тому числі лунали погрози. Якщо ми говоримо про демократію, то так не повинно працювати".

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Разумков зізнався, що вчора зустрічався з колегами з МФО, від яких він не почув заяви про те, що вони мають наміри покинути об’єднання.

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Топ коментарі
+4
найдутся) дураки всегда найдутся)
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16.11.2021 11:32
+3
Кількість членів міжфракційного депутатського об'єднання (МФО) "Розумна політика" буде зростати Джерело: https://censor.net/ua/n3299728
жодних сумнівів, рада повна лайна з опзж, слугнароду та займайбутнє.
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16.11.2021 11:32
+3
нелох сам себя знищить... за него всю жизнь думали - тексты писали, бухгалтерию вели, подхалимничали.. сам ничего не делал
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16.11.2021 11:47
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Неужели найдутся дебилы, которые за этого слугународа-2 проголосуют?
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16.11.2021 11:32 Відповісти
найдутся) дураки всегда найдутся)
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16.11.2021 11:32 Відповісти
Згадайте як Юля знищувала Ющенко, що завів в Україну мільярдні інвестиції, у всіх була робота, коли форувалась нація? Так і зараз Ахметов знищить Зеленського, і Беня буде не проти, а ***** щиро підтримає.
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16.11.2021 11:35 Відповісти
нелох сам себя знищить... за него всю жизнь думали - тексты писали, бухгалтерию вели, подхалимничали.. сам ничего не делал
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16.11.2021 11:47 Відповісти
Про Юльку тупа брехня пропагандона. В спам.

Ющенко самознищувався весь свій термін.

Першиий раз коли літак фірташа привіз тешу юща на інаугурацію. Потім той фірташ був "другом сім'ї".

Другий раз коли своїм указом відправив у відставку помаранчевий уряд, який до речі був призначений парламентов у 385 голосів. І за словами самого юща був найкращим в історії України. Але що не зробиш заради улюбленого кума, який вляпався в корупційну історію.

Третій раз коли запросив з москви ригів і почав підписувати з ними "універсали"....

Список досить довгий. Ці три пункти тільки перші пів року його правління.
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16.11.2021 13:12 Відповісти
найдутся ибо в той политматрице которую строит олигархат выбор без выбора. А за кого на следующих выборах среднестатестическому гражданину голосовать??? Тут смоделируют по уму, как с зеленью на пустом месте уже не будут делать ставку (второй раз врядли пройдет), дима пойдет в обьединение со многими прошлыми фигурами и..... мудрый нарИд в который раз поверит в светлого и не запятноного мальчика
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16.11.2021 11:52 Відповісти
Кількість членів міжфракційного депутатського об'єднання (МФО) "Розумна політика" буде зростати Джерело: https://censor.net/ua/n3299728
жодних сумнівів, рада повна лайна з опзж, слугнароду та займайбутнє.
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16.11.2021 11:32 Відповісти
Просто хочет отобрать голоса у Президента Зеленского но понятно что ничего не получится
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16.11.2021 11:35 Відповісти
Там вже майже немає що відбирати. До Нового року взагалі буде триндець.
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16.11.2021 11:51 Відповісти
Думаєте не буде що відбирати?
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16.11.2021 11:51 Відповісти
как настойчиво владельцы ЗАО "Украина" начали разгонять проект "димасик разумков - народный **********", просто загляденье.
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16.11.2021 11:37 Відповісти
далеко-далеко не всі розганяють
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16.11.2021 11:42 Відповісти
само собой не все, часть держателей акций ЗАО "Украина" сами метят в ***********, а часть находятся в одной лодке с кивой.
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16.11.2021 12:00 Відповісти
Ну относительно Димасика сильно потрудиться нужно будет чтобы что-то президентоподобное вылепить. Ибо на следующих выборах ИМХО "президент из народа" уже вряд ли в тренде будет. Один вот уже есть. Получили те же яйца только вид сбоку. Надо что-то новое посвежее придумать.
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16.11.2021 11:55 Відповісти
піліядь, а так і буде - дурненьке любить червоненьке
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16.11.2021 11:38 Відповісти
гадаю шо все буде залежити від того
скільки заплатитимуть за перехід
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16.11.2021 11:47 Відповісти
Очередная оллигархическая замануха .
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16.11.2021 11:48 Відповісти
Наверное нашлась хорошая, финансовая помощь.
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16.11.2021 11:57 Відповісти
Таваріщь Дебілков, краще б твій папік, комсомольський функціонер, тієї глупої зимової ночі скористався протизаплідним виробом №2 виробництва Баковського комбінату гумотехнічних виробів. Не додалось би ще однієї проблеми для України.
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16.11.2021 12:16 Відповісти
 
 