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Початок виходу регіонів із "червоної" зони карантину очікується наступного тижня, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Початок виходу регіонів із

З наступного тижня очікується початок виходу регіонів України з "червоної зони" епідемічної небезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Початку виходу регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки можна очікувати з наступного тижня. Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем", - зазначив голова МОЗ.

"Від початку встановлення "червоного" рівня епіднебезпеки у першому регіоні - Херсонській області - минуло 30 днів. Це фактично такий самий час, як у минулій хвилі, тобто вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами", - додав Ляшко.

Також читайте: Ситуація з постачанням кисню до лікарень покращується в регіонах України, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
подготовка к черной пятнице и рождеству в полном разгаре, никто бабки терять не хочет.Потом новый год, букавель, а с 20х чисел января потихонечку можно нагонять новую волну.В аккурат к весне..
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16.11.2021 11:55
+5
Арестовать Ляшка !
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16.11.2021 11:46
+3
И еще раз для тупых. Почему фарма мафия не создала лекарство от дураковируса? Потому что реально болеют не так уж и много и это лекарство не будет востребовано. Зато, при правильно поставленной панике и истерике ширяться вакциной будут миллиарды, а это настоящий бизнес. Просто деньги. И еще, кое что еще есть в их планах, но это видят к сожалению не многие ...
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16.11.2021 12:43
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Арестовать Ляшка !
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16.11.2021 11:46 Відповісти
Ляха добре знає,як лікарі на місцях замість діагнозу Ковід .пишуть при виписці з лікарні": Двохстороння не госпітальна пневмонія"... Знаю точно бо сам це пройшов.
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16.11.2021 11:46 Відповісти
А хіба то була не пневмонія?
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16.11.2021 11:47 Відповісти
Була.А причина пневмонії не вказана. Це щоби, перехворівших загнати під вакцинацію...
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16.11.2021 11:56 Відповісти
Так а тести що, не робили?
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16.11.2021 11:56 Відповісти
Это которые по 800-1000 грн ?
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16.11.2021 12:16 Відповісти
Мені безкоштовно ПЛР сьогодні зробили за призначенням сімейного лікаря. Вчора так само безкоштовно експрес тест.
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16.11.2021 12:19 Відповісти
Мені цікаво, а які позитивні передумови призвели до таких оптимістичних висновків?
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16.11.2021 11:50 Відповісти
подготовка к черной пятнице и рождеству в полном разгаре, никто бабки терять не хочет.Потом новый год, букавель, а с 20х чисел января потихонечку можно нагонять новую волну.В аккурат к весне..
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16.11.2021 11:55 Відповісти
умерли те, кто должен..., а в целом все хорошо, больные болеют, врачи врачуют...
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16.11.2021 11:56 Відповісти
Мда. Тогда к чему весь этот трэшак нагонять если все так хорошо контролируемо.
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16.11.2021 11:58 Відповісти
так в сценарии написано
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16.11.2021 12:04 Відповісти
Осень заканчивается....
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16.11.2021 12:06 Відповісти
Так а зима еще и не начиналась. Обычно конец осени - начало зимы первая волна ОРВИ.
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16.11.2021 12:25 Відповісти
Починаються морози. Вірус за графіком йде у відпустку до весни.
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16.11.2021 12:10 Відповісти
Вирус так мутировал, а тут не смог вымутить себе зимний кожух.
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16.11.2021 12:14 Відповісти
Та то ви його зарано на выдпочинок відправдяєте. Ще зима не почалася навіть. Завжди кінець листопада - середина-кінець грудня перша хвиля ГРВІ була. Потім трохи менша кінець лютого і майже до початку квітня.
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16.11.2021 12:22 Відповісти
Наступного тижня? Ще зарано.
Адже в найближчий понеділок (22.11) - річниці двох Революцій. А в наступну суботу (27.11) - вшанування жертв Голодоморів. Обидві ці події супроводжуватиметься масовими зібрання людей, які можуть перерости у самі знаєте що...
Так що, статистику будуть покращувати після 28.11. Щоб через 2-3 тижні вийти на рівень цифр, що дозволятиме новорічні корпоративи та дитячі ялинки
А після 10.01.2022 - закриваємося по новому колу
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16.11.2021 12:00 Відповісти
эпидемия кончится когда зежлобам перестанут вакцины присылать бесплатно, платить за них у них денег не будет, и все замнут
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16.11.2021 12:06 Відповісти
838 человек умерло от короны за день. Новый рекорд, нарідного Президента. Вчера оно сказало, что пишається, как улучшается ситуация с короной!
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16.11.2021 12:12 Відповісти
"Шош ты фраер сдал назад... "(С)
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16.11.2021 12:14 Відповісти
И еще раз для тупых. Почему фарма мафия не создала лекарство от дураковируса? Потому что реально болеют не так уж и много и это лекарство не будет востребовано. Зато, при правильно поставленной панике и истерике ширяться вакциной будут миллиарды, а это настоящий бизнес. Просто деньги. И еще, кое что еще есть в их планах, но это видят к сожалению не многие ...
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16.11.2021 12:43 Відповісти
я в сотый раз повторю - это не вирус !!! вирусы так себя не ведут !!! "зеленый вирус" это да - присутствует во всех ветвях власти, и тут нужно только дустом !!!
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16.11.2021 12:50 Відповісти
Верьте дальше власти
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16.11.2021 12:52 Відповісти
"С начала установления "красного" уровня эпидопасности в первом регионе - Херсонской области - прошло 30 дней. Это фактически такое же время, как в прошлой волне, то есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам"

То й що, синку, допомогла тобi та вакцинацiя?
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16.11.2021 12:53 Відповісти
 
 