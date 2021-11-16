Початок виходу регіонів із "червоної" зони карантину очікується наступного тижня, - Ляшко
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З наступного тижня очікується початок виходу регіонів України з "червоної зони" епідемічної небезпеки.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Початку виходу регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки можна очікувати з наступного тижня. Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем", - зазначив голова МОЗ.
"Від початку встановлення "червоного" рівня епіднебезпеки у першому регіоні - Херсонській області - минуло 30 днів. Це фактично такий самий час, як у минулій хвилі, тобто вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами", - додав Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Адже в найближчий понеділок (22.11) - річниці двох Революцій. А в наступну суботу (27.11) - вшанування жертв Голодоморів. Обидві ці події супроводжуватиметься масовими зібрання людей, які можуть перерости у самі знаєте що...
Так що, статистику будуть покращувати після 28.11. Щоб через 2-3 тижні вийти на рівень цифр, що дозволятиме новорічні корпоративи та дитячі ялинки
А після 10.01.2022 - закриваємося по новому колу
То й що, синку, допомогла тобi та вакцинацiя?