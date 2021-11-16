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Працівника Управління патрульної поліції в Луганській області затримали за вбивство поліцейського в Рубіжному, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Працівника Управління патрульної поліції в Луганській області затримали за вбивство поліцейського в Рубіжному, - прокуратура

В Луганській області завдяки проведеним невідкладним слідчим та оперативно-розшуковим заходам розкрито умисне вбивство патрульного поліцейського (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це інфорує Цензор.НЕТ з посиланням на обласну прокуратуру.

За даними слідства, до вчинення тяжкого злочину причетний працівник Управління патрульної поліції в Луганській області, який мав неприязні стосунки з потерпілим.

Наразі громадянина затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 листопада 2021 року, за місцем несення служби знайдено тіло 24-річного патрульного поліцейського з вогнепальним пораненням та іншими тілесними ушкодженнями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває .

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 24-річного патрульного вбили в Рубіжному, табельну зброю вкрали: В місті введено спецоперацію

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
ст. 208 УПК РФ... Це як?
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16.11.2021 20:07
+10
Цезор, а с каких пор у нас УПК РФ стал работать ?
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16.11.2021 20:03
+9
Да, цензор даёт маху со ссылкой на УК РФ...второй раз за день, первый был о раскрытии персональных данных снайперши.
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16.11.2021 20:40
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пожизненное должно быть
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16.11.2021 19:41 Відповісти
Мусарская баллада!
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16.11.2021 19:43 Відповісти
Бий свій свого, щоб чужий боявся.
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16.11.2021 19:47 Відповісти
Какая неожиданность. Удивляюсь как еще ето тело не повесили на какого то бедолагу.
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16.11.2021 19:49 Відповісти
По ходу у него терки были не только с жервой
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16.11.2021 19:56 Відповісти
наслідки професійної девіації та неналежної організації роботи з особовим складом.
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16.11.2021 20:01 Відповісти
Цезор, а с каких пор у нас УПК РФ стал работать ?
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16.11.2021 20:03 Відповісти
редактор неправильно похмелился
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16.11.2021 20:39 Відповісти
А де ти УПК РФ побачив? Там написано ст 208 КПК України ...
"Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою
1. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі "
Хотів "серонуть" та забув штани знять?!
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17.11.2021 06:14 Відповісти
Кто-то лажает
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17.11.2021 08:09 Відповісти
ст. 208 УПК РФ... Це як?
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16.11.2021 20:07 Відповісти
Оце зашквар.
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16.11.2021 20:34 Відповісти
Штирлиц (Бутусов) еще никогда не был так близок к провалу
на сайте частенько проскакивает УК РФ -так что не все так однозначно может оказаться ,описочки чисто по Фрейду
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16.11.2021 21:17 Відповісти
Кто-то лажает
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17.11.2021 08:10 Відповісти
Уголо́вно-процессуа́льный ко́декс Росси́йской Федера́ции (УПК РФ)
Какая то статья ну очень МУТНАЯ!
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17.11.2021 09:40 Відповісти
настоящее время гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Источник: https://censor.net/ru/n3299860
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16.11.2021 20:11 Відповісти
У нас є свій Кримінальний кодекс. Навіщо нам кодекс РФ? Журналісти не читають те, що пишуть.
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16.11.2021 20:11 Відповісти
"Мєнтовскіє войни", кацапський пропагандонський вплив, кацапська ментальність, і не дивно, що трапилось якраз там, де повно кацапів. Усі зкацаплені це як виразка на тілі України.
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16.11.2021 20:15 Відповісти
Как Рубежанин могу сказать: Это все , что нужно нать о реформе полиции.
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16.11.2021 20:22 Відповісти
Статья УК РФ?? Вы серьезно?!?!????
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16.11.2021 20:25 Відповісти
Может быть это была честная дуэль ?
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16.11.2021 20:26 Відповісти
всегда говорил и говорю - весь беспредел от самих мусоров...они и убивают, и людей похищают и наркотой торгуют....а какие палачи там вырастают в сизо...загляденье...палыч из лугандонской изоляции - бывший мусор кстати например...
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16.11.2021 20:31 Відповісти
Да, цензор даёт маху со ссылкой на УК РФ...второй раз за день, первый был о раскрытии персональных данных снайперши.
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16.11.2021 20:40 Відповісти
кого они там понабирали в полицию...
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16.11.2021 21:22 Відповісти
ст. 208 УПК РФ?????? Елё, гараж!!!!!!!
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17.11.2021 07:39 Відповісти
 
 