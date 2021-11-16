Працівника Управління патрульної поліції в Луганській області затримали за вбивство поліцейського в Рубіжному, - прокуратура
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В Луганській області завдяки проведеним невідкладним слідчим та оперативно-розшуковим заходам розкрито умисне вбивство патрульного поліцейського (ч. 1 ст. 115 КК України).
Про це інфорує Цензор.НЕТ з посиланням на обласну прокуратуру.
За даними слідства, до вчинення тяжкого злочину причетний працівник Управління патрульної поліції в Луганській області, який мав неприязні стосунки з потерпілим.
Наразі громадянина затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 листопада 2021 року, за місцем несення служби знайдено тіло 24-річного патрульного поліцейського з вогнепальним пораненням та іншими тілесними ушкодженнями.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває .
Будь ласка, зачекайте...
"Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою
1. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі "
Хотів "серонуть" та забув штани знять?!
на сайте частенько проскакивает УК РФ -так что не все так однозначно может оказаться ,описочки чисто по Фрейду
Какая то статья ну очень МУТНАЯ!