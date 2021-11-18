Петраков став головним тренером національної збірної України з футболу
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України.
Це рішення було прийняте на засіданні виконкому УАФ, що відбулося у столичному Будинку футболу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я вношу пропозицію про призначення Петракова Олександра Васильовича головним тренером національної збірної команди України з футболу терміном до 30 грудня 2022 року (тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі) з можливістю пролонгації за згодою сторін до 30 липня 2024 року (тобто. на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024)", - сказав президент Української асоціації футболу (УАФ), член Виконкому УЄФА Андрій Павелко.
Члени Виконкому УАФ підтримали цю пропозицію одноголосно.
При цьому Павелко зазначив, що за час роботи Петракова збірна виборола право на виступ у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.
Також команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції та здобула дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами — збірними Фінляндії та Боснії та Герцеговини.
Будь ласка, зачекайте...
Я не захищаю Шеву, але при Петракові збірна не стала кращою! Ну казахів ми раніше обігрували ЗАВЖДИ! Збірна, у складі якої є гравці чемпіонатів Англії, Італії та Португалії, не має права грати з Казахстаном і нічию - там мало бути 3:0 в обох матчах!
Взагалі, як на мене, Ребров - кращий тренер Динамо з часів Сьоміна... І значно кращий за Луческу, при ньому Динамо грало і краще, і яскравіше.
Он это доказал и в Динамо, завоевав трофеев более, чем Семин и Газаев вместе взятые.
И в СА и в Венгрии команды под его руководством были в лидерах.
Набравшись опыта в различных чемпионатах и командах, очень надеюсь его увидеть в Украине через несколько лет.
А спад у Шеви почався саме в 2021...
Ну це з його слів так. Хоча якби дійсно Шева хотів піти зразу, то мабуть би в Дженоа він би влаштувався працювати ще в серпні, а не аж у листопаді...
Шева вигравав у чинних чемпіонів Європи португальців з їхнім генієм Роналду в складі. Вигравав у чехів і словаків.
Навіть Михайличенко - і той в Англії вигравав
А тут виграли в Боснії (яка 56 місце в рейтингу займає) і вже, блін, герой національний...
Оперативно, ничего не скажешь))