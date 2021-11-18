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Петраков став головним тренером національної збірної України з футболу

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Петраков став головним тренером національної збірної України з футболу

Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України.

Це рішення було прийняте на засіданні виконкому УАФ, що відбулося у столичному Будинку футболу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вношу пропозицію про призначення Петракова Олександра Васильовича головним тренером національної збірної команди України з футболу терміном до 30 грудня 2022 року (тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі) з можливістю пролонгації за згодою сторін до 30 липня 2024 року (тобто. на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024)", - сказав президент Української асоціації футболу (УАФ), член Виконкому УЄФА Андрій Павелко.

Члени Виконкому УАФ підтримали цю пропозицію одноголосно.

При цьому Павелко зазначив, що за час роботи Петракова збірна виборола право на виступ у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

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Також команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції та здобула дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами — збірними Фінляндії та Боснії та Герцеговини.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
При Шеві, Україна майже просрала відбір на мундіаль, коли зіграла внічию з Казахами та Фінами. Петраков зробив майже неможливе- вивів Україну в плей офф, та подарував шанси потрапити на ЧС 2022 року
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17.11.2021 23:08
+3
Петраков теж зіграв з казахами в нічию, якщо що! А ще першу гру з боснійцями в Україні зіграв у нічию. Якби ми виграли ці два матчі з відстійними командами, то за вчорашню гру можна було б уже не переживати! Мало того, ми б тоді потрапили до групи сіяних, а отже нам у плей-офф би точно не випали сильні команди на кшталт Італії!

Я не захищаю Шеву, але при Петракові збірна не стала кращою! Ну казахів ми раніше обігрували ЗАВЖДИ! Збірна, у складі якої є гравці чемпіонатів Англії, Італії та Португалії, не має права грати з Казахстаном і нічию - там мало бути 3:0 в обох матчах!
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17.11.2021 23:45
+3
От лажа. Треба було тебе призначити.
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17.11.2021 23:47
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Навіщо? При Петракові ми умудрилися з казахами і болгарами в нічию зіграти! Хай би був в.о. тренера поки не виведе збірну на чемпіонат світу. Бо з такою грою ми можем легко пролетіть у стикових матчах...
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17.11.2021 23:04 Відповісти
При Шеві, Україна майже просрала відбір на мундіаль, коли зіграла внічию з Казахами та Фінами. Петраков зробив майже неможливе- вивів Україну в плей офф, та подарував шанси потрапити на ЧС 2022 року
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17.11.2021 23:08 Відповісти
Петраков теж зіграв з казахами в нічию, якщо що! А ще першу гру з боснійцями в Україні зіграв у нічию. Якби ми виграли ці два матчі з відстійними командами, то за вчорашню гру можна було б уже не переживати! Мало того, ми б тоді потрапили до групи сіяних, а отже нам у плей-офф би точно не випали сильні команди на кшталт Італії!

Я не захищаю Шеву, але при Петракові збірна не стала кращою! Ну казахів ми раніше обігрували ЗАВЖДИ! Збірна, у складі якої є гравці чемпіонатів Англії, Італії та Португалії, не має права грати з Казахстаном і нічию - там мало бути 3:0 в обох матчах!
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17.11.2021 23:45 Відповісти
От лажа. Треба було тебе призначити.
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17.11.2021 23:47 Відповісти
Треба було лишити Петракова в.о. і призначати його лише тоді, якщо збірна вийде на чемпіонат. А якщо ні - то призначати весною Реброва, бо в нього тоді контракт закінчиться з арабами.
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17.11.2021 23:49 Відповісти
Чим один краще іншого, поки незрозуміло. Хіба що Ребров був непоганим футболістом.
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17.11.2021 23:51 Відповісти
Ну так порівняйте досягнення тренерів Петракова і Реброва... Ребров - двічі приводив Динамо до чемпіонства, тричі ставав чемпіоном Угорщини з Ференцварошем і пробився навіть у Лігу чемпіонів з цією слабенькою командою. Зараз його клуб лідирує в чемпіонаті ОАЕ. Куди не приходить тренувати Ребров - всюди добивається чемпіонства)
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17.11.2021 23:57 Відповісти
А з Динамо чого поперли?
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18.11.2021 00:02 Відповісти
А ви не знаєте цю історію? Суркіс тоді розпродав лідерів команди - Ярмоленка, Віду, Драговіча, Мбокані. Ребров попросив купити гравців їм на зміну, бо команда була ослаблена. Суркіс відмовився (бо у Суркісів тоді бабки в Приваті ж забрали), тоді Ребров пішов із команди.

Взагалі, як на мене, Ребров - кращий тренер Динамо з часів Сьоміна... І значно кращий за Луческу, при ньому Динамо грало і краще, і яскравіше.
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18.11.2021 00:06 Відповісти
Ну і ще - нормальний тренер не виганятиме зі збірної її найбільшу зірку. Я про Малиновського...
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18.11.2021 00:00 Відповісти
Шева, как тренер, оказался нулевым. Ни харизмы, ни опыта, ни амбиций.
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18.11.2021 07:36 Відповісти
ну че нулевым, не сказал бы. с учетом того что это первый большой опыт Шевы то за 5 лет нормально, а если брать предыдущих типа Фоменка то прям отлично
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18.11.2021 09:19 Відповісти
Конец - всему делу венец. А венец такой, что бросил Шева сборную при первом же серьезном шухере. Андрюша никогда не был настоящим мужиком. По прихоти своей жены, поменял Милан, где его на руках носили, на лавочку запасных в Челси. Потом мячики в команде Натахи Королевской подавал. И совсем непристойный рекламный ролик, где Шева колу как пацан из "Glovo" рысачит
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18.11.2021 09:31 Відповісти
Видимо вы не в курсе, что Ребров достаточно успешен и как тренер.
Он это доказал и в Динамо, завоевав трофеев более, чем Семин и Газаев вместе взятые.
И в СА и в Венгрии команды под его руководством были в лидерах.
Набравшись опыта в различных чемпионатах и командах, очень надеюсь его увидеть в Украине через несколько лет.
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18.11.2021 10:56 Відповісти
А команда готовится за день? Неделю? Месяц? Принять команду цейтноте и разгар отбора, надо иметь мужество. А вот Шева, как тренер, ничего не показал. Мы еще увидим, как команда с Ромой сыграет и как его Дженоа улетит в нижний эшелон
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18.11.2021 07:44 Відповісти
Мені Шева, як тренер, не дуже, але його команда свого часу вигравала 2:1 у португальців з геніальним Кріштіану Роналду в складі, вигравала в чехів, вигравала у шведів, виносила 5:0 сербську вату...
А спад у Шеви почався саме в 2021...
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18.11.2021 08:34 Відповісти
Да. "Масса" достижений за 5 лет. Хотя, безусловно, были и отличные матчи. Но сборную в разгар отборочного турнира не бросают, а про игру сборной на ЧЕ лучше не вспоминать 4-0 в пользу Англии, Сказочке про класс пришел конец. Без вариантов
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18.11.2021 08:43 Відповісти
Так зі слів Шеви, це не він кинув збірну, а йому просто контракт не продовжили... Просто мабуть Павелко не захотів великі бабки платити Шеві, а взяв дешевшого Петракова - не секрет, що його зарплата в рази менша.
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18.11.2021 09:16 Відповісти
так то со слов Шевы. И Павелко прав. Нет результата - нет денег. А результат на табло Франция - Украина 7-1
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18.11.2021 09:38 Відповісти
Ну так чому про звільнення Шеви не оголосили заздалегідь? Усі знали, що Ребров у збірну хоче, якби він знав, що Шеву звільнять, то не підписував би контракт з арабами! Ребров 100% кращий тренер за Петракова...
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18.11.2021 09:40 Відповісти
Встречный вопрос. А почему Шева о своем уходе из сборной сам не сообщил? Даже прощальную конференцию не организовал. Ушел как партизан. Или еще хуже, как обиженная девочка.
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18.11.2021 09:46 Відповісти
Так була ж прес-конференція, але вже після того, як його звільнили. Шева сказав, що чекав до останнього, що з ним контракт продовжать, бо йому це пообіцяли. Але його ігнорували і навіть не сказали йому, що його завльнено...
Ну це з його слів так. Хоча якби дійсно Шева хотів піти зразу, то мабуть би в Дженоа він би влаштувався працювати ще в серпні, а не аж у листопаді...
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18.11.2021 13:38 Відповісти
Шева не топ-тренер, как к примеру Клопп, чтобы клубами перебирать. И одного его желания мало, чтобы на работу устроится. Хозяева клуба берут а работу. Посмотрим как Дженоа против Ромы отыграет. Только про дефицит времени рассказывать не надо.
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18.11.2021 15:42 Відповісти
Я про те, що якби у Шеви був дійсно намір піти зі збірної, то він би не шукав би потім 3 місяці роботу...
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18.11.2021 16:35 Відповісти
Я думаю, в плей-оф ми вилетимо (як це часто було раніше), а тому чекатиму призначення Реброва! Він себе чудово зарекомендував у Динамо, коли добув два чемпіонства поспіль, витягнув нулячий Ференцварош (команду рівня Ворскли за складом) у Лігу чемпіонів, а зараз от уже третій місяць поспіль стає тренером місяця в Еміратах...
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17.11.2021 23:48 Відповісти
а що це міняє крім того що надає впевненності і підбадьорює?
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17.11.2021 23:54 Відповісти
Міняє те, що у разі невиходу збірної на чемпіонат світу, Петракова варто виганяти... Сенс тоді його назначати зараз?
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17.11.2021 23:58 Відповісти
сенс є. навіть невихід до ЧМ. Далі Ліга націй. Группа Б. Поки Ребров в Еміратах то Петраков буде грати там свої 6-8 матчів. А от через рік я почнеться відбір на Евро можливо саме воно змінити на більш досвідченого Реброва)
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18.11.2021 09:23 Відповісти
Може франзуців зробити головним тренером?
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17.11.2021 23:14 Відповісти
Если честно то мне кажется немного рановато от приставки "и.о." избавились. Так у человека был стимул к успешной работе, а теперь получается, что уже можно даже и расслабиться: даже если (не дай Бог) не выйдем на ЧМ, то личная задача уже выполнена, а там "хоть трава не расти". Вот если бы точно уже вышли на ЧМ, тогда без вопросов Петраков - главный тренер.
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17.11.2021 23:45 Відповісти
Від неї треба було позбутися лише у випадку виходу на чемпіонат світу!
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17.11.2021 23:50 Відповісти
Стимул к успешной работе-это не на крючок подвешивать,а дать свободу действий.
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17.11.2021 23:50 Відповісти
Йому і так дали свободу дій, тільки він нею скористався якось дивно - взяв і вигнав зі збірної її кращого гравця Малиновського!
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18.11.2021 00:02 Відповісти
Логично.
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17.11.2021 23:48 Відповісти
Йолкі-палкі, Петраков виграв у нещасної Боснії і з нього вже героя ліплять! Блін, Блохін вигравав у чинних (на той час) чемпіонів Європи греків, виносив турків.
Шева вигравав у чинних чемпіонів Європи португальців з їхнім генієм Роналду в складі. Вигравав у чехів і словаків.
Навіть Михайличенко - і той в Англії вигравав

А тут виграли в Боснії (яка 56 місце в рейтингу займає) і вже, блін, герой національний...
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17.11.2021 23:55 Відповісти
от тут згоден. Боснія не топ. І навіть не в кращому стані виходила на гру. І якщо честно то ця гра інфарктна біла. Особлива коли Бущан перед свистком на перерву врятував. Тож ранувато. Але це не заважає його призначити головним. Хоча за гру під його керівництвом хвалити зарано. Його 3-4-3 заважка під нашу команду. А попередню 4-3-3 у що звикли грати при Шеві він нібито не даже розуміє як шанувальник вертикального футболу. Тож ну призначили на рік то призначили, щоб була якась визначенніть. Та я теж мабудь буду чекати зміни на тренерському містку перед відбором на евро
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18.11.2021 09:29 Відповісти
Этой "новости" уже сутки.
Оперативно, ничего не скажешь))
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18.11.2021 00:21 Відповісти
Та вже скільки тих тренерів було... і все ніяк не навчать полєна грати у футбол
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18.11.2021 08:37 Відповісти
Шановна, дозволю собі виправити вас трохи) Тренер збірної і не вчить грати полєна) Він вибирає на ігри найкращих (на його домку)
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18.11.2021 09:33 Відповісти
Вболівальники повинні співчувати і підтримувати Петракова, який намагається працювати з наявними українськими футболістами. Скільки треба поміняти тренерів, щоб почав бігати і бити Яремчук, щоб Циганков повернувся до свого найкращого рівня? Будь-який тренер буде успішним, коли у нього хоч один H.Cane.
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18.11.2021 11:00 Відповісти
 
 