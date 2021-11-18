Петраков став головним тренером національної збірної України з футболу

Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України.

Це рішення було прийняте на засіданні виконкому УАФ, що відбулося у столичному Будинку футболу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вношу пропозицію про призначення Петракова Олександра Васильовича головним тренером національної збірної команди України з футболу терміном до 30 грудня 2022 року (тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі) з можливістю пролонгації за згодою сторін до 30 липня 2024 року (тобто. на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024)", - сказав президент Української асоціації футболу (УАФ), член Виконкому УЄФА Андрій Павелко.

Члени Виконкому УАФ підтримали цю пропозицію одноголосно.

При цьому Павелко зазначив, що за час роботи Петракова збірна виборола право на виступ у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

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Також команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції та здобула дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами — збірними Фінляндії та Боснії та Герцеговини.