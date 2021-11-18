Петраков стал главным тренером национальной сборной Украины по футболу

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова главным тренером сборной Украины.

Это решение было принято на заседании исполкома УАФ, состоявшемся в столичном Доме футбола, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я вношу предложение о назначении Петракова Александра Васильевича главным тренером национальной сборной команды Украины по футболу на срок до 30 декабря 2022 года (т.е. до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 года (т.е. на цикл отбора и финальной части Евро-2024)", - сказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.

Члены Исполкома УАФ поддержали это предложение единогласно.

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При этом Павелко отметил, что за время работы Петракова сборная завоевала право на выступление в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

Также команда не проиграла ни одного матча, свела в ничью поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции и одержала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами — сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.

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