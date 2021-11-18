Петраков стал главным тренером национальной сборной Украины по футболу
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова главным тренером сборной Украины.
Это решение было принято на заседании исполкома УАФ, состоявшемся в столичном Доме футбола, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я вношу предложение о назначении Петракова Александра Васильевича главным тренером национальной сборной команды Украины по футболу на срок до 30 декабря 2022 года (т.е. до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 года (т.е. на цикл отбора и финальной части Евро-2024)", - сказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.
Члены Исполкома УАФ поддержали это предложение единогласно.
При этом Павелко отметил, что за время работы Петракова сборная завоевала право на выступление в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.
Также команда не проиграла ни одного матча, свела в ничью поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции и одержала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами — сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.
Пожалуйста, подождите...
Я не захищаю Шеву, але при Петракові збірна не стала кращою! Ну казахів ми раніше обігрували ЗАВЖДИ! Збірна, у складі якої є гравці чемпіонатів Англії, Італії та Португалії, не має права грати з Казахстаном і нічию - там мало бути 3:0 в обох матчах!
Взагалі, як на мене, Ребров - кращий тренер Динамо з часів Сьоміна... І значно кращий за Луческу, при ньому Динамо грало і краще, і яскравіше.
Он это доказал и в Динамо, завоевав трофеев более, чем Семин и Газаев вместе взятые.
И в СА и в Венгрии команды под его руководством были в лидерах.
Набравшись опыта в различных чемпионатах и командах, очень надеюсь его увидеть в Украине через несколько лет.
А спад у Шеви почався саме в 2021...
Ну це з його слів так. Хоча якби дійсно Шева хотів піти зразу, то мабуть би в Дженоа він би влаштувався працювати ще в серпні, а не аж у листопаді...
Шева вигравав у чинних чемпіонів Європи португальців з їхнім генієм Роналду в складі. Вигравав у чехів і словаків.
Навіть Михайличенко - і той в Англії вигравав
А тут виграли в Боснії (яка 56 місце в рейтингу займає) і вже, блін, герой національний...
Оперативно, ничего не скажешь))