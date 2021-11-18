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Новини Політика України
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ПВК "Вагнер" (1476) Бурба (82) Таран Андрій (260) Яніна Соколова (24)

Опубліковано документи спецоперації щодо "вагнерівців": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення. ДОКУМЕНТ+ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер".

Документи вона опублікувала на своїй сторінці в фейсбуку та розповіла про них у відеоролику, передає Цензор.НЕТ.

Соколова опублікувала два документи.

Перший, доповідь від 22 червня 2020 року начальника ГУР Міноборони генерал-полковника Василя Бурби міністру оборони Андрію Тарану про те, що розвідка отримала документи та інші дані щодо 151 громадянина РФ стосовно їх участі у бойових діях проти України. Також в доповіді Бурба пропонує і детально описує проведеня спецоперації "АВЕНЮ", яка мала на меті захоплення та вивезення на територію України громадян РФ, які скоїли воєнні злочини проти України. Крім того, Бурба просить Тарана санкціонувати проведення данної операції.

Другий документ, звіт від 4 серпня 2020 року про проведення спецоперації "АВЕНЮ" на ім'я начальника ГУР Міноборони генерал-полковника Василя Бурби від начальника спеціального резерву ГУР МО полковника Юрія Семенюка. У звіті детально описується проведення спецоперації, та повідомляється, що вона вцілому коштувала 719,3 тис. грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський може дати свідчення у справі "вагнерівців". Якщо хтось "злив" - має понести відповідальність, - Разумков

"Внутрішні документи. Зрада "воєнно-політичного керівництва". #Вагнергейт Рік брехні. З вуст перших осіб держави в очі суспільству з екранів ТБ. Плівки вербування. Повна картина зриву. Зрештою визнання Президентом, мол "ну да била, але нас обманув Олександр". Далі торги з журналістами Белінгкет, як на базарі. Коли випускати, може не треба зараз, давайте "після свят". Паралелельно тиск з боку опозиції щодо вагнеру у стінах ВР. Збір ТСК під головуванням провладної Безуглої. Смішні, процензуровані висновки ТСК, мовляв "ніхто нє віноват", від яких соромно навіть самій головуючій Безуглій. Ховалася днями в туалеті ВР, а потім тікала від нашої знімальної групи Соромно. Покажемо у випуску сьогодні цей марафон. Паніка в Офісі Президента. Тиск на ексголову ГУР і учасників спецоперації з боку СБУ. Ніч придумавання версій кого ж зробити цапом відбувайлом аби відвернути увагу від Єрмака. Який так, версія оп щодо того що не мав повноважень, цілком логічна. Не мав. Як і не мав і не має повноважень щодо інших напрямків його "смотріння". Якби ця спецоперація була зірвана в США, то ті, хто в цьому винний позбулися б посад, а верховне головнокомандування в образі Президента вже сиділо на он-лайн слуханнях щодо імпичменту. Нижче документи, які мені підкинули на флешці біля робочого офісу кілька днів тому. Ми ретельно вивчили їхні вміст. І хочемо поділитися ними із вами. Вважаємо їх оригінальними. Тому наважилися опублікувати. На документах ми затерли позивні учасників спецоперації з боку України. Не знаємо хто ці люди. Але зробили це в цілях їхньої подальшої безпеки. Опублікованих нижче документів ви не бачили ніде. Вони публікуються вперше. Сподіваюся - стануть ще одним аргументом в бік організації чесного розслідування, яке можете каталізувати тільки ВИ. Ви - громадянське суспільство.#Вагнергейт - одна із найскладніших і найпрофесійніших спецоперацій в історії Європи. Наші спецслужби круті. А ще "Вагнер" - лакмус того, хто саме сидить на Банковій. І чому ми це допустили...", - розповіла про документи Соколова.

Опубліковано документи спецоперації щодо вагнерівців: Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення 01
Опубліковано документи спецоперації щодо вагнерівців: Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення 02
Опубліковано документи спецоперації щодо вагнерівців: Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення 03
Опубліковано документи спецоперації щодо вагнерівців: Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення 04
Опубліковано документи спецоперації щодо вагнерівців: Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення 05
Опубліковано документи спецоперації щодо вагнерівців: Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення 06
Опубліковано документи спецоперації щодо вагнерівців: Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення 07
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Топ коментарі
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18.11.2021 14:56
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18.11.2021 15:10
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Возможно, но, учитывая, что это фото документов из оперативного дела ГУР МО, значит "крот" находится в ГУР МО
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19.11.2021 06:26 Відповісти
А какой смысл продолжать сохранять тайну, если истина уже всплыла?

Ну например. Построили ракетную базу и легенда у неё, например, большая база ГСМ. Но когда все жители окрестных сёл знают, что там баллистические ракеты, то уместнее поставить биг-борд - "Стій. Проход, проїзд заборонено. Ракетна база ЗСУ". И запрет понятен и народу гордость.

Так что не крот, а скорее патриот, который знает, что высшее руководство предаёт интересы страны. У нас же по закону как - если ты стал свидетелем преступления, то ОБЯЗАН пойти к правоохранителям и написать заяву. А если преступник власть? То тогда обращаешься с заявой к самой большой власти в Украине, по Конституции Украины, к украинскому народу.
Так что состава преступления не имеется, а наличествует попытка наказания предателей не вполне обычными средствами.
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19.11.2021 11:29 Відповісти
Чисто с юридической точки зрения, тот, из-за кого стало возможным разглашение совсекретной информации является преступником, и любой суд его осудит за это. Чисто по формальным признакам, и будет прав. Сотрудник ГУР МО сфотографировал документы с грифом "совершенно секретно" и допустил передачу их фотокопий постороннему лицу
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19.11.2021 20:28 Відповісти
Чисто с юридической точки зрения, во-первых, передача данных нанесла или не нанесла ущерба государству. Там даже срока разные.
Во-вторых, если информация уже попала в СМИ, то она уже секрет или всё таки уже не секрет?
В-третьих, согласно украинского законодательства, озвучивание информации о преступлении через СМИ является основанием для правоохранительных органов В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке возбудить уголовное дело. Тот, кто передал документы, передал их не просто постороннему лицу, а журналисту, в ситуации, когда подозрение в государственной измене у сотрудника ГУР есть в отношении самого Президента Украины. Против Ермака уголовное дело за ст. 111 возбуждено?
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19.11.2021 20:56 Відповісти
Мой вам совет - чтите уголовный кодекс, а также закон "Про державну таємницю", и будет вам счастье)))
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19.11.2021 21:26 Відповісти
Это вы Зеленскому расскажите. Выяснилось, КОГО он допускал на совещания, когда Начальник ГУР докладывал по проведению этой, совершенно секретной операции.
Вот Володе и расскажите, на какую статью ККУ он наработал по срыву этой операции.

А то, что все офицеры по этой операции УВОЛЕНЫ из ЗСУ!!! То это косвенное, но верное доказательство вины Зеленского и Ермака.
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19.11.2021 22:24 Відповісти
Зеленський це ворог України, після нього на жаль від України точно мало що залишиться...
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18.11.2021 22:00 Відповісти
уже сейчас мало что осталось, так, фантомные боли - ни один гос институт не работает.
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19.11.2021 13:27 Відповісти
потрібні масові протести, щоб Зеленський пішов у відставку і публічний суд над цим виродком.
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18.11.2021 22:01 Відповісти
Бурба іде консультуватися з президентом. Той зайнятий.
Бурба йде консультуватись з Єрмаком. Єрак каже відтермінувати операцію.
Бурба робить так як йому каже Єрмак (хоча і не повинен)
Операція зірвалась
Бурба герой, Зеленський з Єрмаком зрада!

Чи то я дурень, чи в мене лижі не їдуть? А чому Бурба не біг до журналістів відразу? Думав прокатить? Не прокатило. Виходить Бурба такий само винуватий, як і президент з Єрмаком. Або всі невинуваті.

Спочатку на Цензорі подавали цю історію як те, що наші і іноземні спецслужби розробили геніальну інформацію, але як тільки про неї стало відомо в офісі президента, то хтось побіг дзвонити в Кремль.

Тепер ситуація інша. Виходить Єрмак і Зеленський мінімум півроку знали про операцію і ніхто її не зливав. І виявляється Бурба погодився з Єрмаком, що слід операцію відтермінувати. І тільки тоді як все провалилось побіг жалітись до журналістів. А якби не провалилось, всі були б молодці? Чи знову тільки Бурба?
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18.11.2021 22:14 Відповісти
В тебе лижі не їдуть. Де ти взяв таке, що Зе і Єрмак знали мінімум пів року про операцію?
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18.11.2021 22:39 Відповісти
Добре, помилилась. 2 місяці знали

https://www.bbc.com/ukrainian/features-59316149

Посилаючись на дані з розмови з колишніми працівниками української військової розвідки, Bellingcat стверджує, що Володимиру Зеленському доповіли про підготовку операції 15 червня 2020 року під час його щотижневої наради з керівництвом української розвідки.



Співрозмовники Bellingcat кажуть, що 26 червня Зеленський принципово схвалив проведення операції і попросив її конкретний план, який був підготований і затверджений тодішнім міністром оборони України Андрієм Тараном 1 липня того ж року.

Відтоді, йдеться у звіті, президент Зеленський регулярно отримував інформацію про підготовку до операції "Авеню". Документ навіть називає двох вищих посадовців спецслужб, які інформували українського лідера щодо цього, - колишнього керівника військової розвідки Василя Бурбу та колишнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького.
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19.11.2021 00:16 Відповісти
Два місяці мукав щоб замести сліди.
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19.11.2021 11:20 Відповісти
питання "Чи то я дурень", я так розумію риторичне. А чим передбачено, що Бурба повинен/має право бігти до журналіздів, бо призидент чи ще хтось зливає операцію?
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19.11.2021 17:49 Відповісти
Ну врешті решт побіг же.
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20.11.2021 12:54 Відповісти
Вибачте, але у вас логіка "равлика"!
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19.11.2021 19:29 Відповісти
Я хоч на якусь логіку спромоглась, а вас вистачило лише на особистісну образу.
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20.11.2021 12:56 Відповісти
Підсумуємо! Державою керують державні злочинці і зрадники, симпатики Московії (це було вже ясно від видачі Цемаха і беркутівців) Опозиція нікчемна, бо і досі повторює мантру про відповідальність кубла ОП ПІСЛЯ закінчення їхніх повноважень!!! А відомості про дислокації наших військ, їх озброєнню, координатах арсеналів і т. д. вже мабуть в Генштабі РФ. Чекати, поки розумово відстале населення порозумнішає, не доводиться. Піськограй "зробив" Україну і мудрих наших політиків.
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18.11.2021 22:22 Відповісти
Что это за документы,если эта курица имеет к ним доступ да ещё и публикует на весь белый свет.
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18.11.2021 22:23 Відповісти
Курица здесь ты, ботяра)))
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18.11.2021 23:55 Відповісти
Ze End!
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18.11.2021 23:31 Відповісти
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18.11.2021 23:56 Відповісти
Парадокс в том, что Ермак не за что не отвечает, он не имеет допуск к секретам !
Отвечать должен Президент, который допустил Ермака к секретам ..... , увы, бардак в высших эшелонах власти.
Кстати, Зеленский продолжает лидировать, в опросах ..... каковы граждане, такой и Президент, не стоит пенять на зеркало.
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19.11.2021 02:42 Відповісти
Молодец Янина. Горжусь тобой! Враги Украины в ОПе, и сам зе_никчемность с своей нянькой ермаком-Козырем, будут покараны!
Слава Украине!
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19.11.2021 05:15 Відповісти
Верховная Рада в "лице" фракций "СН" + примкнувшие к ней, "Батькивщины" и "Голоса" и пр. мелочи, фактически стала пособницей роSSийских террористов-убийц украинцев. Такая Верховная Рада должна быть НЕМЕДЛЕННО распушена, в новой Верховной Раде не должно быть ни одного прежнего депутата от "СН", "Батькивщины" и "Голоса", как пособников конторы ермака-Козыря (ОПы). Власти няньки зе_никчемности ермака-козыря должен быть положен конец, сама зе_никчемность осуждена по ст. 111 "госизмена"
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19.11.2021 05:29 Відповісти
как-то хреново замазали. все позывные просматриваются частично при каждом упоминании, что позволяет сопоставить несколько упоминаний для полного прочтения. Это провокация? Или журналистский непрофессионализм?
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19.11.2021 05:32 Відповісти
Судя по фото - документы находятся в оперативном деле ГУР МО. Их сфотографировал сотрудник, который имеет к ним доступ, и слил их. Отсюда вывод - "крот", сливший операцию, находится в ГУР МО
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19.11.2021 06:31 Відповісти
Гениально, долго думал? ))))
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19.11.2021 09:57 Відповісти
Главное, что, в отличие от тебя, я думаю
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19.11.2021 20:14 Відповісти
Ты уверен?
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20.11.2021 08:06 Відповісти
Представлені документи датуються червнем та серпнем 2021року. Автор документів виконав їх згідно з Новими змінами в оформленні первинних документів, які вступили в дію 1 вересня 2021 року. Керувався ДСТУ 4163:2020. РОБИМО ВИСНОВКИ ПАНОВЕ.
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19.11.2021 09:53 Відповісти
Согласно документам операцию начал Зеленский, а не Порошенко, как тут преподносилось ранее. Нет ни одного документа, подтверждающего участие Порошенко. Это все фантазии его поконников.
Бурба и второй разведчик нарушили Закон о разведке, разгласив разведывательную информацию перед лицами не допускающими это - ОП. 1ст п 6 и 12. Там они профи, а тут такие промахи. Может они и в других местах тоже "секретничали"?
Так что тут можем говорить о предательстве именно Бурбы, а не Ермака. Ермак то тут при чем, если Бурба ему сам все секреты рассказывает и еще исполняет его приказы о задержке!
Из последних материалов становится понятным, что рашисты так и не поняли, что происходит, даже после задержания 33 в Беларуси. Это говорит о том, что прямо никто им не слил инфу и не разжевал. Т.е. прокол Бурбы и Зеленского в виде предупреждения Таракана не возымели прямого воздействия сразу.
У меня к Зеленскому есть пара вопросов: зачем надо было Лукашенко ставить в известность да еще и так открыто? Что за дурость? Затем рассказывать, что это не наша операция... Очень глупо!
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19.11.2021 09:57 Відповісти
Сирожа погано лижеж грошей Беня не дасть...
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19.11.2021 10:48 Відповісти
І тут в зебілів почалися проблеми. Як хоч тепер відмазуй блазня. Маю підозру що у всьому буде винен Порошенко...
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19.11.2021 10:52 Відповісти
ГБР открыло дело из-за утечки документов о деятельности спецслужб по операции "вагнеровцев"https://ukranews.com/news/815412-gbr-otkrylo-delo-iz-za-utechki-dokumentov-o-deyatelnosti-spetssluzhb-po-operatsii-vagnerovtsev. Почему дела открывают только по разведчикам, например по группе Шведа, которая планировала освободить украинцев из застенок концлагеря Изоляция в Донецке? Бурбу уволили, лишили охраны. Почему нет дел против Ермака и других слуг народа? Нынешний начальник ГУР МО Буданов говорит, что знает, кто переплавлял Чауса в Молдову, а почему мы не слышим о том, кто его выкрал с территории Молдовы? Насколько я помню, материалы Bellingcat принимались Гаагским судом в деле о MH17. Поэтому важно сохранить как можно больше документов в деле Вагнергейта (которые или уже уничтожены или готовятся к уничтожению) для будущего суда над Зеленским.
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19.11.2021 11:25 Відповісти
ніяким чином не хочу виправдовувати "зелених" але якось забагато збігів...
каци грають мускулами біля кордонів, енергетична криза, табуни мігрантів у мікромордорських лісах і саме у цей час Bellingcat (після численних анонсів, що розтягнулися у часі) вирішує оприлюднити інфу по провалу спецоперації...
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19.11.2021 11:40 Відповісти
Bellingcat, це така собі організація, яка дуже добре працює з МІ-6. Підозрювати її у співпраці з Кремлем я би не став!

А ось якщо у МІ-6 мають інформацію про намагання Зеленського лягти під Москву та здати частину української території, тоді ця інформація дуже доречна, бо з неї керівництво ЗСУ та НГ бачить косвени докази державної зради. А тоді може по закону відмовлятися від злочинних наказів, як що вважає їх такими.

Цю енергетичну кризу Путін планував десь з 2006-го року, коли для нього стало повною несподіванкою те, що у Україні, з дуже міцним Президентом Кучмою, може пройти Помаранчевий Майдан. У ті часи казали, що для того, щоб міттево вивести Путина зі спокіного стану до майже істерики, достатнь було сказати "помаранчевий".

І існує де що. Путин маніакально ******** скривати свої наміри. Але він править вже більш 20-ти років і його повадки вже добре вивчили.
До ціх повадок відносяться:
- маніакальна жестокість та любов до вибухів, коли гине багато людей
- Путін обожнює відвликаючи дії і в нього завжди є "операція прикриття", тому події на Беларусько-Польскому кордоні і визивають таке занеспокоєння у керівництва Западних держав, що у тій же час біля кордонів України проходить скритне накопичення кацапської армії
- Путін покупає західних політиків у роздріб та оптом, але у той же час сам прагне до надзвичайній розкоши, бо по суті дуже жадібний, а з цього можно зробити вивод, що й дуже боягузливий...
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19.11.2021 12:01 Відповісти
Тобто Ви вважаєте, що усі ці події просто збіг? І як цей кач може допомогти завадити зєльцу здати частину територій або, скажімо, не підписати ще більш кабальний умовний Мінськ-3?
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19.11.2021 12:29 Відповісти
Це точно не збіг обставин.

Існують у нашому житті, житті незалежної України, таки реалії.
Ні Кравчук, ні Кучма, хоча і були проукраїнськими Президентами у відмінності від 4-х слідуючих, але не мали можливости робити різкі рухи у бік Заходу тому що у США, після Рейгана, були слабки, невміючи стратегично мислити Президенти (окремо ставлю Трампа, бо він по діям, а не словам, виявився більш розумним) і США нас кинули під вплив Кремля, у Германії панували прокацапськи настрої, у Франції, після Міттерана також сплошь бездарі.
А у той же час у нашії Верховній Раді 385 депутатів- комуняк, яки топили будь яки зусілля двох Президентів по отдаленню України від Москви.

Але з моменту отримання незалежності пройшло вже 30 років!!! Знаєте чому Путін напав на Україну у 2014-му? Тому що у керівництві усіх силових органів, на найголовніше у ЗСУ, були ті, хто закінчував ще совкові військові ВУЗи, але військові служать не до 80 років, тому ротація, тому зараз у Армії та СБУ майже немає тих, хто навчався у вишах СРСР!!!
Зараз ЗСУ те вже не його кадри. Ось беларуськи офіцери постіно тренувалися на кацапських полігонах, тому захоплення Беларусі це вже реалії.

Ті офіцери, що керують зараз, вони навчалися вже у ВУЗах незалежної країни, для них СРСР - нічого не означає. Вісім років війни зробили з кацапів, в очах наших військових ворогів, в яких стріляють без усяких сумлінь, на відміну від 2014-го року.

МІ-6, Премьеру ВБ, королеві, выдомо майже все про украънську владу. Сполученне королівство вирішало повернутися у велику політику і не пешаком, а великою фігурою. Воно сколачує політичний блок з деяких країн Північної та Східної Європи, такий собі Межморський союз, про котрий политологи розповідають вже майже 10 років.

Так що Путін робив своє, по своїм планам, а ВБ вирішала, що пора цім планам дати відсічь.

Ось вам інформація для роздумів. Крим Україна втратила ще і тому, что завдяки військовій базі на полуострові, офіцери РФ входили у дружні стосунки з українськими офіцерами, і потім, у 2014-му, самі ці їх "друзі" і приходили склонити їх до зради.
Вже вісім років, інструктори Сполученного королівства та Британської співдружності навчають та навчаються сами на українських військових полігонах. Продовження можете додумати самі...

Відповідаю на ваше питання. ЗСУ мають можливості, у разі необхідності, зірвати плани Зе по зраді. Як? Ну щось таке, як зробив у другому турі виборів Аваков, коли наказав усіма можливостями не допустити "каруселей" і не дав можливости Порошенко сфальсіфікувати результати виборів.
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19.11.2021 13:47 Відповісти
побачимо що буде далі...не думав, що це скажу стосовно зєлі, але будь яке розхитування човна зараз(враховуючи інфу про готовність бритів залучити свої спецпідрозділи, тобто ситуація дійсно дуже складна) видається вкрай небезпечним. і якщо навіть боєздатні та патріотичні сили з ЗСУ готові запобігти відвертій внутрішній капітуляції влади(хоча це теж питання), то це не обов'язково зупинить орду від повномасштабного вторгнення. якось так.
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19.11.2021 14:08 Відповісти
1. Орда не готова до повномасштабного вторгнення - не достатньо сил для цього. Як що буде широкомасштабне вторгнення, то вони получать міцну відповідь. Так, вони можуть захопити частину нашої території, але і наши і їхні втрати будуть великими.

2. У разі шорокомасштабного вторгнення, після ряду попереджень, ціна для РФ буде максимально великою.

3. На захопленних територіях Путін отримає дуже сильний партизанський опір. Я колись підрахував, що для контролю української территорії, та охорони мостів, газогонів, електростанцій, підстанцій, залізничних шляхів, то що, на території самої Московії, РФ треба мобілізувати не меньш 10 млн чоловік, а на кожного військовго працює від 5 до 7 чоловік. Їх економика цього не витримає, а наши ДРГ все рівно будуть підривати їх інфраструктурні обїєкти.

4. Ось вам для початку приклад. Газпром мав намири купити внутрішні газові мережи у ВБ. Премьер дав наказ Скотланд Ярду провести перевірку. Тоді Скотланд Ярд копнув дуже глибоко та виявив майже усіх причасних до цієї банди, та у докладі доповів, що Газпром це крімінальна структура. Газпрому відмовили від спроби щось купувати.
Це країна з дуже потужнью розвідкою та контррозвідкою.
А у США в розвід сообществі 17 організацій.
Так що еліти США та ВБ чудово знають ціну і Зеленському і Порошенко. Їх терплять та терпілі лише тому, що їх обрали виборці.
Я вважаю, що у разі силового сценарію по зміні влади у Україні і ВБ і США приймуть це спокіно і будуть співпрацювати з уже новою владою, ЯК ЩО вона буде проукраїнською.

А ось у разі масових порушень порядку відразу у декількох областях, особливо на Східі та Півдні країни, ось цього я дуже опасаюсь, бо як раз цім і спробує скористатися Кремль. А Зеленськи навмістно скинув повноваження без важилів на місцеву владу. Навмістно по глупості, або як зрадник, або як боягуз, а він дійсно дуже боязливий.
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19.11.2021 15:39 Відповісти
Виправте мене, якщо я не так зрозумів.
1. Каци навряд наважаться на повномаштабну агресію з довгостроковою окупацією територій.
2. У випадку відвертої зради національних інтересів армія може здійснити військовий переворот чи щось близьке за змістом.
3. У випадку переворота провідні країни за певних умов підтримають нову владу.
4. Найбільшою загрозою вважаєте неспокій на сході, що може призвести до утворення нових "республік" за військової підтримки орди.
Я вірно зрозумів?
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19.11.2021 16:58 Відповісти
1. Так, вони про це мріют, але на мой погляд зараз цього не буде - народ України цього не підтримує і у Кремлі це знают та розуміють.

2. Так, я вважаю, що така можливость існує. Ну як приклад по РІ, коли у Могільові, у Ставке, царські генерали, призначені царем прийшли до нього і запропонували його відректись від престолу, тому що армія йому більше не довіряє...

3. Так, вони підримуют народ, а не воров у владі. У США в Декларацію прямо записано, що народ ЗАБОВЯЗАНИЙ на озброенне протистояння проти влади, як що влада систематично порушуе і т.п.

4. Так. На Сході та Півдні найбільша підтримка ОПЗЖ, а це прокацапськи сили. Захоплення влади під час масових народних невдоволень може міттево бути підтримано військам РФ.
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19.11.2021 20:02 Відповісти
Дякую.
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19.11.2021 20:58 Відповісти
збігів рівно стільки, скільки шмаркляві дозволяють своєю безхребетністю і зрадою. А кацапи напоготові, бо в будь-який час шмарклявих почнуть бити, от вони і повторять 2014 рік.
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19.11.2021 17:51 Відповісти
Зе схоже загнав себе у глухий кут, але зараз мова про те, що усі в одному човні. І винні і не винні.
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19.11.2021 17:58 Відповісти
Бо Зе невміючи, тай і взагалі вони моральні уроди, ведуть державу у економічний та соціальний хаос.
Сьогодні Кабмін ліквідувал академію зовнішньої розвітки! Під час озброеного конфлікту!!!
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19.11.2021 20:04 Відповісти
А агент "Кальмар" все витанцьовує під "Во саду лі, в огороді"... Вилизала добре, старалась для найвеличнішого.
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19.11.2021 11:56 Відповісти
Блазня разом з офісом на нари!
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19.11.2021 12:38 Відповісти
Ты хворенький на голову или работа такая?
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19.11.2021 13:10 Відповісти
а те,що всякі дєрьмаки і шмарклевські зрадники і винні в тому, що гинуть солдати, "нада проста пірістать срєлять", то це нормально? так гондон штопаний?
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19.11.2021 17:54 Відповісти
А где все снесуны?
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19.11.2021 13:10 Відповісти
Фирма "Муравей".
За ваши деньги любой каприз. Снесут, упакуют, вынесут и занесут.
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19.11.2021 17:56 Відповісти
зрадники ще не подали у відставку?
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19.11.2021 13:40 Відповісти
Підписи за БУРБУ на документах виконані по-різному. Дата в звіті Бурби на ім'я Тарана виконана таким чорнилом, яким виконано підпис Тарана. Виглядає як фейк. Не сваріться.
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19.11.2021 14:47 Відповісти
Ціна всієї операції, де були задіяні розвідники, агенти, фірми до смішного мізерна і дорівнює в середньому місячній сумі додаткового заробітку депутата від "слуги" народу. Для зеПрезидента мабуть це було особливо вразливо, бо дуже дешево. Ось це мабуть і спричинило зраду 🤑
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19.11.2021 14:47 Відповісти
Врага указали. И шо? Воз и ныне там
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19.11.2021 16:55 Відповісти
Так а кто враг то и почему? Вот лирика есть, а конкретики почему то ни от кого услышать не могу.
Я могу сказать кто враг и почему. Опираясь на букву закона. Но вам это не понравится.
Вам зраду подавай и понеслась...
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19.11.2021 17:16 Відповісти
Так почему бы Вам всё не объяснить и разложить по полочкам? А уж понравится мне или нет - тапками кидаться по любому не буду
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19.11.2021 17:55 Відповісти
Для начала нужно ознакомиться с Законом о разведке.
Прочитать статью 1: 6 и 12 часть для дальнейшего разговора.
Никакого вагнергейта не было бы, если бы кто то просто следовал букве закона.
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19.11.2021 18:02 Відповісти
Секретность у нас смотрю на "высшем" уровне. Докладывают кому ни попадя разведданные, получают вказивки и исполняют хотелки от совершенно посторонних людей.
Теперь еще по инету свободно бродят закрытые документы и никто ни за что не отвечает.
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19.11.2021 17:10 Відповісти
Опубликованные документы СПЕЦОПЕРАЦИИ!? - если эти документы настоящие, ТО всех ответственных за слив секретной операции нужно привлечь к уголовной ответственности. А так же необходимо привлечь к ответственности лиц которым была известна информация про данную операцию, но они сами открыто по телевидению про это говорят. НАЧИНАЯ с президента и заканчивая простым чинушей в горсоветах определённые лица имеют и расписываются ЗА допуск, и не разглашении определённой информации, и об ответственности про "слив" этой информации. Поэтому не удивительно, что Путлеру известны все секреты Украины - просто нет слов.....
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19.11.2021 17:16 Відповісти
Согласен. К Бурбе одни претензии, что он трепится со всеми и исполняет приказы левых лиц.
К Зеленскому другие. Для чего он сообщил Лукашенко про 33 вагнеровца?!
У меня это вообще не сходится, если он знал все детали операции, то это просто дурь несусветная.
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19.11.2021 18:07 Відповісти
Каким образом секретные документы попали к этой курице,да у вас вообще бардак творится,ещё какие-то расследования проводят о сливах по делу вагнеров,не удивлюсь если все сейфы на распашку и любая уборщица читает их развалившись в кресле и закинув ноги на стол.
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19.11.2021 18:47 Відповісти
Вот конечно же важный на сегодня вопрос. Если не найти и не наказать, то это будет продолжаться и дальше!
Хотя, скопление войск на границе, гораздо важней этой шпионской истории! Надо уметь расставлять приоритеты.
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19.11.2021 20:17 Відповісти
Дивлюсь зараз савіка, журналюга він безпринципне падло, але надПрофесіонал. Серце радіє, коли бачу, як Він за п'ять хвилин опустив всю ЦЮ зільону мразоту починаючи з припіздєнта і закінчуючи сраними подоляком-люсєй арістовічем, а хід з попереднім записом брифінгу Бурби, взагалі, апофеоз.
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19.11.2021 21:32 Відповісти
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