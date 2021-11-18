Опубліковано документи спецоперації щодо "вагнерівців": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення. ДОКУМЕНТ+ВIДЕО
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Журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер".
Документи вона опублікувала на своїй сторінці в фейсбуку та розповіла про них у відеоролику, передає Цензор.НЕТ.
Соколова опублікувала два документи.
Перший, доповідь від 22 червня 2020 року начальника ГУР Міноборони генерал-полковника Василя Бурби міністру оборони Андрію Тарану про те, що розвідка отримала документи та інші дані щодо 151 громадянина РФ стосовно їх участі у бойових діях проти України. Також в доповіді Бурба пропонує і детально описує проведеня спецоперації "АВЕНЮ", яка мала на меті захоплення та вивезення на територію України громадян РФ, які скоїли воєнні злочини проти України. Крім того, Бурба просить Тарана санкціонувати проведення данної операції.
Другий документ, звіт від 4 серпня 2020 року про проведення спецоперації "АВЕНЮ" на ім'я начальника ГУР Міноборони генерал-полковника Василя Бурби від начальника спеціального резерву ГУР МО полковника Юрія Семенюка. У звіті детально описується проведення спецоперації, та повідомляється, що вона вцілому коштувала 719,3 тис. грн.
"Внутрішні документи. Зрада "воєнно-політичного керівництва". #Вагнергейт Рік брехні. З вуст перших осіб держави в очі суспільству з екранів ТБ. Плівки вербування. Повна картина зриву. Зрештою визнання Президентом, мол "ну да била, але нас обманув Олександр". Далі торги з журналістами Белінгкет, як на базарі. Коли випускати, може не треба зараз, давайте "після свят". Паралелельно тиск з боку опозиції щодо вагнеру у стінах ВР. Збір ТСК під головуванням провладної Безуглої. Смішні, процензуровані висновки ТСК, мовляв "ніхто нє віноват", від яких соромно навіть самій головуючій Безуглій. Ховалася днями в туалеті ВР, а потім тікала від нашої знімальної групи Соромно. Покажемо у випуску сьогодні цей марафон. Паніка в Офісі Президента. Тиск на ексголову ГУР і учасників спецоперації з боку СБУ. Ніч придумавання версій кого ж зробити цапом відбувайлом аби відвернути увагу від Єрмака. Який так, версія оп щодо того що не мав повноважень, цілком логічна. Не мав. Як і не мав і не має повноважень щодо інших напрямків його "смотріння". Якби ця спецоперація була зірвана в США, то ті, хто в цьому винний позбулися б посад, а верховне головнокомандування в образі Президента вже сиділо на он-лайн слуханнях щодо імпичменту. Нижче документи, які мені підкинули на флешці біля робочого офісу кілька днів тому. Ми ретельно вивчили їхні вміст. І хочемо поділитися ними із вами. Вважаємо їх оригінальними. Тому наважилися опублікувати. На документах ми затерли позивні учасників спецоперації з боку України. Не знаємо хто ці люди. Але зробили це в цілях їхньої подальшої безпеки. Опублікованих нижче документів ви не бачили ніде. Вони публікуються вперше. Сподіваюся - стануть ще одним аргументом в бік організації чесного розслідування, яке можете каталізувати тільки ВИ. Ви - громадянське суспільство.#Вагнергейт - одна із найскладніших і найпрофесійніших спецоперацій в історії Європи. Наші спецслужби круті. А ще "Вагнер" - лакмус того, хто саме сидить на Банковій. І чому ми це допустили...", - розповіла про документи Соколова.
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Ну например. Построили ракетную базу и легенда у неё, например, большая база ГСМ. Но когда все жители окрестных сёл знают, что там баллистические ракеты, то уместнее поставить биг-борд - "Стій. Проход, проїзд заборонено. Ракетна база ЗСУ". И запрет понятен и народу гордость.
Так что не крот, а скорее патриот, который знает, что высшее руководство предаёт интересы страны. У нас же по закону как - если ты стал свидетелем преступления, то ОБЯЗАН пойти к правоохранителям и написать заяву. А если преступник власть? То тогда обращаешься с заявой к самой большой власти в Украине, по Конституции Украины, к украинскому народу.
Так что состава преступления не имеется, а наличествует попытка наказания предателей не вполне обычными средствами.
Во-вторых, если информация уже попала в СМИ, то она уже секрет или всё таки уже не секрет?
В-третьих, согласно украинского законодательства, озвучивание информации о преступлении через СМИ является основанием для правоохранительных органов В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке возбудить уголовное дело. Тот, кто передал документы, передал их не просто постороннему лицу, а журналисту, в ситуации, когда подозрение в государственной измене у сотрудника ГУР есть в отношении самого Президента Украины. Против Ермака уголовное дело за ст. 111 возбуждено?
Вот Володе и расскажите, на какую статью ККУ он наработал по срыву этой операции.
А то, что все офицеры по этой операции УВОЛЕНЫ из ЗСУ!!! То это косвенное, но верное доказательство вины Зеленского и Ермака.
Бурба йде консультуватись з Єрмаком. Єрак каже відтермінувати операцію.
Бурба робить так як йому каже Єрмак (хоча і не повинен)
Операція зірвалась
Бурба герой, Зеленський з Єрмаком зрада!
Чи то я дурень, чи в мене лижі не їдуть? А чому Бурба не біг до журналістів відразу? Думав прокатить? Не прокатило. Виходить Бурба такий само винуватий, як і президент з Єрмаком. Або всі невинуваті.
Спочатку на Цензорі подавали цю історію як те, що наші і іноземні спецслужби розробили геніальну інформацію, але як тільки про неї стало відомо в офісі президента, то хтось побіг дзвонити в Кремль.
Тепер ситуація інша. Виходить Єрмак і Зеленський мінімум півроку знали про операцію і ніхто її не зливав. І виявляється Бурба погодився з Єрмаком, що слід операцію відтермінувати. І тільки тоді як все провалилось побіг жалітись до журналістів. А якби не провалилось, всі були б молодці? Чи знову тільки Бурба?
https://www.bbc.com/ukrainian/features-59316149
Посилаючись на дані з розмови з колишніми працівниками української військової розвідки, Bellingcat стверджує, що Володимиру Зеленському доповіли про підготовку операції 15 червня 2020 року під час його щотижневої наради з керівництвом української розвідки.
Співрозмовники Bellingcat кажуть, що 26 червня Зеленський принципово схвалив проведення операції і попросив її конкретний план, який був підготований і затверджений тодішнім міністром оборони України Андрієм Тараном 1 липня того ж року.
Відтоді, йдеться у звіті, президент Зеленський регулярно отримував інформацію про підготовку до операції "Авеню". Документ навіть називає двох вищих посадовців спецслужб, які інформували українського лідера щодо цього, - колишнього керівника військової розвідки Василя Бурбу та колишнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького.
Отвечать должен Президент, который допустил Ермака к секретам ..... , увы, бардак в высших эшелонах власти.
Кстати, Зеленский продолжает лидировать, в опросах ..... каковы граждане, такой и Президент, не стоит пенять на зеркало.
Слава Украине!
Бурба и второй разведчик нарушили Закон о разведке, разгласив разведывательную информацию перед лицами не допускающими это - ОП. 1ст п 6 и 12. Там они профи, а тут такие промахи. Может они и в других местах тоже "секретничали"?
Так что тут можем говорить о предательстве именно Бурбы, а не Ермака. Ермак то тут при чем, если Бурба ему сам все секреты рассказывает и еще исполняет его приказы о задержке!
Из последних материалов становится понятным, что рашисты так и не поняли, что происходит, даже после задержания 33 в Беларуси. Это говорит о том, что прямо никто им не слил инфу и не разжевал. Т.е. прокол Бурбы и Зеленского в виде предупреждения Таракана не возымели прямого воздействия сразу.
У меня к Зеленскому есть пара вопросов: зачем надо было Лукашенко ставить в известность да еще и так открыто? Что за дурость? Затем рассказывать, что это не наша операция... Очень глупо!
каци грають мускулами біля кордонів, енергетична криза, табуни мігрантів у мікромордорських лісах і саме у цей час Bellingcat (після численних анонсів, що розтягнулися у часі) вирішує оприлюднити інфу по провалу спецоперації...
А ось якщо у МІ-6 мають інформацію про намагання Зеленського лягти під Москву та здати частину української території, тоді ця інформація дуже доречна, бо з неї керівництво ЗСУ та НГ бачить косвени докази державної зради. А тоді може по закону відмовлятися від злочинних наказів, як що вважає їх такими.
Цю енергетичну кризу Путін планував десь з 2006-го року, коли для нього стало повною несподіванкою те, що у Україні, з дуже міцним Президентом Кучмою, може пройти Помаранчевий Майдан. У ті часи казали, що для того, щоб міттево вивести Путина зі спокіного стану до майже істерики, достатнь було сказати "помаранчевий".
І існує де що. Путин маніакально ******** скривати свої наміри. Але він править вже більш 20-ти років і його повадки вже добре вивчили.
До ціх повадок відносяться:
- маніакальна жестокість та любов до вибухів, коли гине багато людей
- Путін обожнює відвликаючи дії і в нього завжди є "операція прикриття", тому події на Беларусько-Польскому кордоні і визивають таке занеспокоєння у керівництва Западних держав, що у тій же час біля кордонів України проходить скритне накопичення кацапської армії
- Путін покупає західних політиків у роздріб та оптом, але у той же час сам прагне до надзвичайній розкоши, бо по суті дуже жадібний, а з цього можно зробити вивод, що й дуже боягузливий...
Існують у нашому житті, житті незалежної України, таки реалії.
Ні Кравчук, ні Кучма, хоча і були проукраїнськими Президентами у відмінності від 4-х слідуючих, але не мали можливости робити різкі рухи у бік Заходу тому що у США, після Рейгана, були слабки, невміючи стратегично мислити Президенти (окремо ставлю Трампа, бо він по діям, а не словам, виявився більш розумним) і США нас кинули під вплив Кремля, у Германії панували прокацапськи настрої, у Франції, після Міттерана також сплошь бездарі.
А у той же час у нашії Верховній Раді 385 депутатів- комуняк, яки топили будь яки зусілля двох Президентів по отдаленню України від Москви.
Але з моменту отримання незалежності пройшло вже 30 років!!! Знаєте чому Путін напав на Україну у 2014-му? Тому що у керівництві усіх силових органів, на найголовніше у ЗСУ, були ті, хто закінчував ще совкові військові ВУЗи, але військові служать не до 80 років, тому ротація, тому зараз у Армії та СБУ майже немає тих, хто навчався у вишах СРСР!!!
Зараз ЗСУ те вже не його кадри. Ось беларуськи офіцери постіно тренувалися на кацапських полігонах, тому захоплення Беларусі це вже реалії.
Ті офіцери, що керують зараз, вони навчалися вже у ВУЗах незалежної країни, для них СРСР - нічого не означає. Вісім років війни зробили з кацапів, в очах наших військових ворогів, в яких стріляють без усяких сумлінь, на відміну від 2014-го року.
МІ-6, Премьеру ВБ, королеві, выдомо майже все про украънську владу. Сполученне королівство вирішало повернутися у велику політику і не пешаком, а великою фігурою. Воно сколачує політичний блок з деяких країн Північної та Східної Європи, такий собі Межморський союз, про котрий политологи розповідають вже майже 10 років.
Так що Путін робив своє, по своїм планам, а ВБ вирішала, що пора цім планам дати відсічь.
Ось вам інформація для роздумів. Крим Україна втратила ще і тому, что завдяки військовій базі на полуострові, офіцери РФ входили у дружні стосунки з українськими офіцерами, і потім, у 2014-му, самі ці їх "друзі" і приходили склонити їх до зради.
Вже вісім років, інструктори Сполученного королівства та Британської співдружності навчають та навчаються сами на українських військових полігонах. Продовження можете додумати самі...
Відповідаю на ваше питання. ЗСУ мають можливості, у разі необхідності, зірвати плани Зе по зраді. Як? Ну щось таке, як зробив у другому турі виборів Аваков, коли наказав усіма можливостями не допустити "каруселей" і не дав можливости Порошенко сфальсіфікувати результати виборів.
2. У разі шорокомасштабного вторгнення, після ряду попереджень, ціна для РФ буде максимально великою.
3. На захопленних територіях Путін отримає дуже сильний партизанський опір. Я колись підрахував, що для контролю української территорії, та охорони мостів, газогонів, електростанцій, підстанцій, залізничних шляхів, то що, на території самої Московії, РФ треба мобілізувати не меньш 10 млн чоловік, а на кожного військовго працює від 5 до 7 чоловік. Їх економика цього не витримає, а наши ДРГ все рівно будуть підривати їх інфраструктурні обїєкти.
4. Ось вам для початку приклад. Газпром мав намири купити внутрішні газові мережи у ВБ. Премьер дав наказ Скотланд Ярду провести перевірку. Тоді Скотланд Ярд копнув дуже глибоко та виявив майже усіх причасних до цієї банди, та у докладі доповів, що Газпром це крімінальна структура. Газпрому відмовили від спроби щось купувати.
Це країна з дуже потужнью розвідкою та контррозвідкою.
А у США в розвід сообществі 17 організацій.
Так що еліти США та ВБ чудово знають ціну і Зеленському і Порошенко. Їх терплять та терпілі лише тому, що їх обрали виборці.
Я вважаю, що у разі силового сценарію по зміні влади у Україні і ВБ і США приймуть це спокіно і будуть співпрацювати з уже новою владою, ЯК ЩО вона буде проукраїнською.
А ось у разі масових порушень порядку відразу у декількох областях, особливо на Східі та Півдні країни, ось цього я дуже опасаюсь, бо як раз цім і спробує скористатися Кремль. А Зеленськи навмістно скинув повноваження без важилів на місцеву владу. Навмістно по глупості, або як зрадник, або як боягуз, а він дійсно дуже боязливий.
1. Каци навряд наважаться на повномаштабну агресію з довгостроковою окупацією територій.
2. У випадку відвертої зради національних інтересів армія може здійснити військовий переворот чи щось близьке за змістом.
3. У випадку переворота провідні країни за певних умов підтримають нову владу.
4. Найбільшою загрозою вважаєте неспокій на сході, що може призвести до утворення нових "республік" за військової підтримки орди.
Я вірно зрозумів?
2. Так, я вважаю, що така можливость існує. Ну як приклад по РІ, коли у Могільові, у Ставке, царські генерали, призначені царем прийшли до нього і запропонували його відректись від престолу, тому що армія йому більше не довіряє...
3. Так, вони підримуют народ, а не воров у владі. У США в Декларацію прямо записано, що народ ЗАБОВЯЗАНИЙ на озброенне протистояння проти влади, як що влада систематично порушуе і т.п.
4. Так. На Сході та Півдні найбільша підтримка ОПЗЖ, а це прокацапськи сили. Захоплення влади під час масових народних невдоволень може міттево бути підтримано військам РФ.
Сьогодні Кабмін ліквідувал академію зовнішньої розвітки! Під час озброеного конфлікту!!!
За ваши деньги любой каприз. Снесут, упакуют, вынесут и занесут.
Я могу сказать кто враг и почему. Опираясь на букву закона. Но вам это не понравится.
Вам зраду подавай и понеслась...
Прочитать статью 1: 6 и 12 часть для дальнейшего разговора.
Никакого вагнергейта не было бы, если бы кто то просто следовал букве закона.
Теперь еще по инету свободно бродят закрытые документы и никто ни за что не отвечает.
К Зеленскому другие. Для чего он сообщил Лукашенко про 33 вагнеровца?!
У меня это вообще не сходится, если он знал все детали операции, то это просто дурь несусветная.
Хотя, скопление войск на границе, гораздо важней этой шпионской истории! Надо уметь расставлять приоритеты.