"Квартал-95" працював над руйнуванням моєї репутації, тепер продовжує Кабмін, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Слідчі провели близько 70 обшуків на комунальних підприємствах Києва і в підрозділах міської влади.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів мер Києва Віталій Кличко.
"Завдання… знаєте, від початку таке було. "95 квартал" над цим працював довго і наполегливо, тепер Уряд працює – для того, щоб зруйнувати репутацію. Мою репутацію як людини. Мою репутацію як мера. І вкрай неприємно, коли вдаються до відвертих маніпуляцій", - зазначив Кличко.
За словами мера Києва, навмисно робиться такий розголос щодо нібито тотальної корупції.
"Близько 70 обшуків на наших комунальних підприємствах і в підрозділах міської влади (відбулося за останні півроку. - Ред.). А загалом, з травня слідчих дій проведено близько 2 тисяч. Це також і у підрядних організацій та установ. Чому я можу стверджувати, що вони займаються маніпуляціями? Департамент внутрішнього аудиту мерії займається перевіркам використання бюджетних грошей. Ми десь по 400 перевіркам і виявленим порушенням передали за кілька років матеріали до правоохоронних органів. Вони лежали там роками. А потім прийшли, кинули нам матеріали: у вас тут корупція і так далі. Ми дивимось - а це провадження по тих матеріалах, які ми самі і передали правоохоронцям! Тому я кажу, воно тільки так виглядає, що вони щось тут викрили. А це переважно - результати нашої роботи з виявлення порушень", - додав Кличко.
Мер столиці зазначив, що корупція ще є, але з нею борються.
"Але мені дуже дивно, коли, наприклад, ДБР виходить і каже: за нашими підрахунками десь 10 млрд з бюджету міста Києва крадуть. А як ви це оцінили? Чому не 20? Якщо у вас є факти, чіткі приклади, то наводьте їх. Як казав герой в одному фільмі: "імя, сєстра!" Інакше складається враження, що цілеспрямовано і голослівно формують думку суспільства: мовляв, все погано в місті, суцільна корупція. І на фоні цього кажуть: от бачите, Кличко ж - неефективний керівник і тут все настільки погано, що ми рятуємо киян від Кличка. Таким чином це подається", - підсумував він.
Докладніше читайте в інтерв'ю з мером Києва Віталієм Кличком тут.
Будь ласка, зачекайте...
У Зели уже никогда не будет монобольшинства, и ему придется договариваться.
Если Зеля будет лезть и дальше как баран на вилы - коалицию соберут те кто умеет договариваться - УДАР, ЕС, Разумков, и если Юля не дура - она тоже туда влезет.
Кличко идет на парламентские выборы - будут голосовать за него, ЕС и без меня пройдут в парламент.
А уж то что он лучший мэр за 20 лет - это любого киевлянина спросите. Дороги, парки, коммуникации, детсады ремонтируются, зеленые зоны облагораживаются , для велосипедов целую инфрастурктуру сделали по городу - я очень доволен.
Зеленые конченые украинофобские мрази, на их фоне Виталька, который застравивает Киев как идиот, выглядит на много приличнее
При этом на растоянии 1.5 км от этой стройки, построен Славутыч, Славутыч 2, которые с самой дикой застройкой что я видел(из окна дома можно чуть ли не до другого дома дотянуться). И там Виталя рад всему. И конченый Грейт тоже ок, и Севен который когда строили, то по вырубали кучу зеленки на осокорках, тоже ок
Зєквартал є проект багатьох зацікавлених сторін. І не слід забувати, що цю голєму з гівна та палок легалізували в тому числі і через західні посольства. І тут я маю великі сумніви в тому, що західні цивілізантські ельфи схавали фуфєл про *молодого полум'яного реформатора*
Ну, а це значить, що від самого початку вони, знаючи, чий саме цей *троянській віслюк* вірний слуга, діяли відверто проти українських інтересів
И не надо сиди в своем зажопинске.
Виталика не трогайте, зебилы.. даже ваши блдские титушки вам за него морду набьют, бо вам, жлобам зелёным никаких денег не хватит, которые вы уже разокрали у лохов 73%ных...
Но Кличко больше думает о людях - и дороги поремонтировали, парки строятся, велодорожки, да куча всего.
Впервые за 20 лет моют улицы. Зимой снегоуборочная техника стоит с вечера, чтобы ночью убирать снег - не в час пик, я это вижу - у меня под окнами.
дулю вам а не Кличко.
сильно сомневаюсь.
В Украине реально дефицит медиа каналов где строго и тонко соблюдаются рамки української мови. Перш за все це радіо : УР, Промінь, Культура, ну й можливо Суспілний , який був УТ-1. Дефіціт в медіа мовного "канону" це велика проблема до речі. Можливо тому я досі пишу россійською на форумі, бо бракує гарної, канонічної української мови в інформпросторі.
Реально просто блювотно від "етерів". В принципі ще слово "мізки", тупо противно, але типу народне, але, який біс це все реалізовує - ви сказав.
Табачнік їм аплодує чо.
До речі можна би протест - "сказав "етер" - скажи "ж*д""
Нав'язано одне - поверни інше. Ну якось так.
Було нормально, але звісно як говориш, розвели срач ще й тут. Може то й не срач, тільки я срусь(хі-хі), але оці всі "членкині"(навіть Буткевик бушує) "вотетодааа"
это вот затевает
всё вот это…
кто-то воевал из них, угадаешь? Нет, неправильно, не Путин.
так шо заткнись. "фюрер" был один ибо нефиг
Слава Украине!
кстати, твой любимец до Фюрера не дотягивает ровно так как ты и до Эйнштейна.
срав.нивают только дебилы, вот что и видим.
п.с. я не Национал-Социалист.
Та просто цитировал.
У меня два зама.... И прочее.
Такое не придумаешь.
Репутация, блин))))
Над ним ржут, а он имея деньги не запустит клоунаду против зе и компании.