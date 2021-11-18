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Новини Київські новини
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Кабмін (6260) Квартал-95 (161) Кличко (2811)

"Квартал-95" працював над руйнуванням моєї репутації, тепер продовжує Кабмін, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Слідчі провели близько 70 обшуків на комунальних підприємствах Києва і в підрозділах міської влади.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Завдання… знаєте, від початку таке було. "95 квартал" над цим працював довго і наполегливо, тепер Уряд працює – для того, щоб зруйнувати репутацію. Мою репутацію як людини. Мою репутацію як мера. І вкрай неприємно, коли вдаються до відвертих маніпуляцій", - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, навмисно робиться такий розголос щодо нібито тотальної корупції.

"Близько 70 обшуків на наших комунальних підприємствах і в підрозділах міської влади (відбулося за останні півроку. - Ред.). А загалом, з травня слідчих дій проведено близько 2 тисяч. Це також і у підрядних організацій та установ. Чому я можу стверджувати, що вони займаються маніпуляціями? Департамент внутрішнього аудиту мерії займається перевіркам використання бюджетних грошей. Ми десь по 400 перевіркам і виявленим порушенням передали за кілька років матеріали до правоохоронних органів. Вони лежали там роками. А потім прийшли, кинули нам матеріали: у вас тут корупція і так далі. Ми дивимось - а це провадження по тих матеріалах, які ми самі і передали правоохоронцям! Тому я кажу, воно тільки так виглядає, що вони щось тут викрили. А це переважно - результати нашої роботи з виявлення порушень", - додав Кличко.

Мер столиці зазначив, що корупція ще є, але з нею борються.

"Але мені дуже дивно, коли, наприклад, ДБР виходить і каже: за нашими підрахунками десь 10 млрд з бюджету міста Києва крадуть. А як ви це оцінили? Чому не 20? Якщо у вас є факти, чіткі приклади, то наводьте їх. Як казав герой в одному фільмі: "імя, сєстра!" Інакше складається враження, що цілеспрямовано і голослівно формують думку суспільства: мовляв, все погано в місті, суцільна корупція. І на фоні цього кажуть: от бачите, Кличко ж - неефективний керівник і тут все настільки погано, що ми рятуємо киян від Кличка. Таким чином це подається", - підсумував він.

Докладніше читайте в інтерв'ю з мером Києва Віталієм Кличком тут.

Також читайте: "Спокуса контролювати столицю була у кожного президента - ще за Кучми, за Януковича, зараз теж", - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Дело не в Кличко, а в том, что у киевлян хотят забрать право на свою власть в городе
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18.11.2021 17:38
+22
Кияни, не дайте владі розпинати Кличка.
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18.11.2021 17:32
+11
А ведь эти дятлы из Кличка сделают политика!
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18.11.2021 17:32
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А ведь эти дятлы из Кличка сделают политика!
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18.11.2021 17:32 Відповісти
Из Кличка политика? Та не жизть!
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18.11.2021 17:45 Відповісти
время покажет
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18.11.2021 17:50 Відповісти
А ты кто? Чей будешь?
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18.11.2021 18:09 Відповісти
Хіба не видно? Сопля. З Єрмакового носа.
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18.11.2021 18:29 Відповісти
Леня космос твой идеал? Ископаемое, за чей счет банкет из твоих бесконечных высеров?
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18.11.2021 18:18 Відповісти
Вот. Полезло кацапское дерьмо. Кипятком от Пети до сих пор ссыте. Даже у ***** поджилки трясутся
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18.11.2021 18:32 Відповісти
****, на йух. Почем за высер, рашотролль?
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18.11.2021 18:34 Відповісти
Китаец, что ты тут делаешь? ****** иди на Кивы... банан. Почем за высер рашотролль?
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18.11.2021 18:38 Відповісти
УЖЕ. Они боятся Кличко. Он уже заявил что УД/АР идет на парламентские выборы.
У Зели уже никогда не будет монобольшинства, и ему придется договариваться.
Если Зеля будет лезть и дальше как баран на вилы - коалицию соберут те кто умеет договариваться - УДАР, ЕС, Разумков, и если Юля не дура - она тоже туда влезет.
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18.11.2021 18:20 Відповісти
Разумков, бывший регинонал. И жуля никогда не будут за независимую Украину.
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18.11.2021 18:36 Відповісти
Юля как раз не дура и никуда она в банку с пауками не влезет.
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19.11.2021 10:02 Відповісти
"95 квартал" над цим працював довго і наполегливо, тепер Уряд працює ... Уряд же складається із кварталівців.
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18.11.2021 19:57 Відповісти
Квартал всіх обіср"в.
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18.11.2021 17:32 Відповісти
А тепер карма кварталу і клоуну вертається.
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18.11.2021 20:37 Відповісти
Кияни, не дайте владі розпинати Кличка.
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18.11.2021 17:32 Відповісти
Дело не в Кличко, а в том, что у киевлян хотят забрать право на свою власть в городе
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18.11.2021 17:38 Відповісти
Поздно! Забирать правонужно было после повторного избрания Черновецкого. Теперь столица обречена на мэров инопланетян.
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18.11.2021 18:04 Відповісти
Вже давно немає районних рад у столиці. Кожне село, де мешкає пара трійку тисяч душ має, а райони Києва в сотні тисяч - ні. І щось це вже років з десять нікого не пипчить, а тут раптом заволали коли Віталю обідели.
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18.11.2021 18:25 Відповісти
Кличко не кращий за зелень. Взагалі-то він найдовше вже керує Київом, тому за той треш відповідальний він більше вже за попередників
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18.11.2021 17:59 Відповісти
Не дадим.
Кличко идет на парламентские выборы - будут голосовать за него, ЕС и без меня пройдут в парламент.
А уж то что он лучший мэр за 20 лет - это любого киевлянина спросите. Дороги, парки, коммуникации, детсады ремонтируются, зеленые зоны облагораживаются , для велосипедов целую инфрастурктуру сделали по городу - я очень доволен.
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18.11.2021 18:22 Відповісти
Это да, вся Украина пашет на процветание одного гадюшника...
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18.11.2021 18:30 Відповісти
Це ви про ОПу Зєлєнского? 😲 Залишитесь без зарплати. Єрмаку це не сподобається. 😊
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18.11.2021 18:34 Відповісти
Та да, ОПа Зєлєнского таки в Києві. 😊 На неї справді вся Україна працює. Тут з вами погоджуся мабудь. 😊 От так, чесно проти Єрмака. Сміливий ви. Тепер розумію, чому під кличкою пишете. 😁
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18.11.2021 18:46 Відповісти
За киян не переживайте.Подивіться результат виборів до міськради, слуги плентаються у хвості. Кажуть, що результат їм домалювали, а насправді навіть 5% не набирали.
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18.11.2021 20:45 Відповісти
Хорошо поднимают Витале рейтинг.

Зеленые конченые украинофобские мрази, на их фоне Виталька, который застравивает Киев как идиот, выглядит на много приличнее
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18.11.2021 17:33 Відповісти
Застраивает не Виталя а приближенные к ОПЕ. Посмотришь что будет с Большевиком, Электронмашем, НАУ и Арсеналом через год а это сотни гектар.
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18.11.2021 18:32 Відповісти
Я прекрастно помню как Виталя не захотел строить патриотику на озерах, и не смотря на то что были у Аркадии все доки, Виталя завалил стройку. Как незаконными запретами, так и нанятой гопотой из Нац Дружин.

При этом на растоянии 1.5 км от этой стройки, построен Славутыч, Славутыч 2, которые с самой дикой застройкой что я видел(из окна дома можно чуть ли не до другого дома дотянуться). И там Виталя рад всему. И конченый Грейт тоже ок, и Севен который когда строили, то по вырубали кучу зеленки на осокорках, тоже ок
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19.11.2021 10:13 Відповісти
Может ОПА сейчас и участвует. При всем том, что я считаю Вову Зе конченым уродом, а тех кто за него голосовал, людьми которым надо вручить "Паспорт Не гормадянина Украiни", но говнозастройка идет уже очень долго, еще с времен как Вова Зе в бане перед Овощем выступал
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19.11.2021 10:16 Відповісти
Да, перевелись юмористы, сейчас что не день, то сценарий для новой программы, столько дебилоидов при власти, такого не было за все 30 лет ))
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18.11.2021 17:35 Відповісти
У квартала руки растут из задницы, поэтому результат у них с точностью до наоборот.
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18.11.2021 17:36 Відповісти
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18.11.2021 18:07 Відповісти
Ого! Дві жопи! Цікаво, якою з них він сере? 🤔Напевне обома?
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18.11.2021 18:30 Відповісти
Клопєнштайн(1%)@Dicer41101382





Зєквартал є проект багатьох зацікавлених сторін. І не слід забувати, що цю голєму з гівна та палок легалізували в тому числі і через західні посольства. І тут я маю великі сумніви в тому, що західні цивілізантські ельфи схавали фуфєл про *молодого полум'яного реформатора*
Ну, а це значить, що від самого початку вони, знаючи, чий саме цей *троянській віслюк* вірний слуга, діяли відверто проти українських інтересів
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18.11.2021 17:36 Відповісти
Віталій, будьте вище цього. Не згадуйте юмор 95 кварталу. То юмор, просто посміхніться. Все решта, ми і так не дурні. П.С. Одеська область. ( Для дурнів: П.С. - це пост скриптум)
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18.11.2021 17:39 Відповісти
Справа не в Кличку, а в тому, що у киян хочуть забрати право на свою владу у місті
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18.11.2021 17:40 Відповісти
А чем зажравшийся Киев отличается от остальных городов?
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18.11.2021 17:43 Відповісти
Горит пукан от Киева. Сиди в своем вонючем ордло и не воняй
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18.11.2021 17:46 Відповісти
Какое там ОРДЛО. Им на Цензор ходить, что на подвал прогуляться. Очередной винторогий из Мухосранска на бухло зарабатывает
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18.11.2021 18:12 Відповісти
Табе, столичному жителю, возразить нечего! Говна у вас действительно больше, чем во всей остальной Украине.
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18.11.2021 18:22 Відповісти
такую ахинею мог пердануть только тот кто ни разу не был в Киеве.
И не надо сиди в своем зажопинске.
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18.11.2021 18:23 Відповісти
В Киеве принято есть икру не чайными а столовыми ложками. Фи, молодой человек, не знаете элементарных вещей, ни разу не моветон!
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18.11.2021 17:52 Відповісти
Перевели мое сообщение на украинский. Круто
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18.11.2021 17:45 Відповісти
Оно идеальное)
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18.11.2021 17:53 Відповісти
Де ви в "95 Ква..." побачили гумор? То блазнювання. Робота на замовлення.
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18.11.2021 18:08 Відповісти
Віталя міцний орішок для зешвалі.Саме тому його й обрали мером,щоб не здати Київ зеленим макакам
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18.11.2021 17:47 Відповісти
Віталя тонко натякнув, що Кабмін став Кварталом-95...
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18.11.2021 17:47 Відповісти
Из Пидалика политик как из г---а пуля. ( максимум вышибала в дешевом гамбургском кабаке, ну не тренер же, с его невозможностью донести свою мысль используя рот), да простят меня любители его боксерского прошлого. Это точно как из Шевы "политик".. , кто не помнит он с Натахой Королевской сунулся в политику " Украина вперед" , но Бог его уберег от попадания туда и он вернулся к футболу на свое счастье. ( и это что по уровню интеллекта Шева значительно выше , но все равно не политик однозначно)
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18.11.2021 17:52 Відповісти
на фоне Кличка, брэнда Украины (не идеального, а кто идеален?), зебилы без бумажки, всЕ - это тупорылые "коломойские фермеры", це - мерзость, це реально - мерзость(с)..
Виталика не трогайте, зебилы.. даже ваши блдские титушки вам за него морду набьют, бо вам, жлобам зелёным никаких денег не хватит, которые вы уже разокрали у лохов 73%ных...
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18.11.2021 17:53 Відповісти
Кто только не был клоуном в Киеве?Тьфу ты,мэром.Кто -нибудь назовет не клоуна?Я не припомню.
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18.11.2021 18:09 Відповісти
Кличко был отличным мэром и до Зели - его выбрали в 14 году. Лучший мэр города за те 22 года что я здесь живу. Застал Омелю - единственное что при Омеле также было чисто.
Но Кличко больше думает о людях - и дороги поремонтировали, парки строятся, велодорожки, да куча всего.
Впервые за 20 лет моют улицы. Зимой снегоуборочная техника стоит с вечера, чтобы ночью убирать снег - не в час пик, я это вижу - у меня под окнами.
дулю вам а не Кличко.
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18.11.2021 18:26 Відповісти
Якої репутації ? Руйнівниука Київа ? Я до іншої країни з улюбленного міста мав переїзджати, бо в Київі жити вже неможливо
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18.11.2021 17:57 Відповісти
далеко забрался) теплее там точно...
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18.11.2021 18:00 Відповісти
в Новосибирске или в Сургуте?
сильно сомневаюсь.
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18.11.2021 18:27 Відповісти
а где ты зимовать будешь, недоделок. Вижу ты знаток Расеи.
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18.11.2021 18:29 Відповісти
Жити неможливо, бо рагульйо схарчило Київ. Так, ригалік доклав руку. Але саме навала рагулья теж нищить Київ.
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18.11.2021 18:05 Відповісти
Та яка там в тебе репутатція, браток.
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18.11.2021 18:04 Відповісти
Не родись сильным и богатым,а родись клоуном!
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18.11.2021 18:05 Відповісти
"мою репутацию как мэра"______))))))))))))))
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18.11.2021 18:11 Відповісти
клоун мудрецу не канкурент
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18.11.2021 18:11 Відповісти
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18.11.2021 18:13 Відповісти
доглупал че стоко коментов в недавней новости, писали же шо укр. версия щас главная. я только за, но без "проЄктов", "мізків", "етерів" и прочей чуши. "грамотеи" бл
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18.11.2021 18:13 Відповісти
Вот только сегодня вспоминали) что эту, сорри, херню с "етерамі" и прочей ахинеей мовною, запачаткував СТБ. Я тогда работал на ТВ и очень хорошо помню, как мы возмущались. Причем это началось четко после того как долю СТБ (50/ вроде) у Пинчука выкупили кацапы. Я еще тогда не мог понять зачем кацапаскому менеджменту таке знущання над мовою. Они сволочи талантливые, они сознательно размывали и усложняли мовлення у новинах, что и оттолкнуть част аудитории и размыть формирующиеся рамки литературної мови.

В Украине реально дефицит медиа каналов где строго и тонко соблюдаются рамки української мови. Перш за все це радіо : УР, Промінь, Культура, ну й можливо Суспілний , який був УТ-1. Дефіціт в медіа мовного "канону" це велика проблема до речі. Можливо тому я досі пишу россійською на форумі, бо бракує гарної, канонічної української мови в інформпросторі.
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18.11.2021 19:14 Відповісти
Взагалі тупо я просто не можу чути ці "новоязи". На рахунок "проЄкт", погуглив, пишуть шо типу так правильно. Ну ага блін, правильно тоді не "*врей", але "ж*д", якщо йти до типу ранішого правописання.
Реально просто блювотно від "етерів". В принципі ще слово "мізки", тупо противно, але типу народне, але, який біс це все реалізовує - ви сказав.
Табачнік їм аплодує чо.
До речі можна би протест - "сказав "етер" - скажи "ж*д""
Нав'язано одне - поверни інше. Ну якось так.
Було нормально, але звісно як говориш, розвели срач ще й тут. Може то й не срач, тільки я срусь(хі-хі), але оці всі "членкині"(навіть Буткевик бушує) "вотетодааа"
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18.11.2021 19:30 Відповісти
вот как нулевое дерьмо против Кличка возбудилось. Только то что затеяли зе-клоуны называется узурпация власти.
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18.11.2021 18:16 Відповісти
Тем, кто затевает вот это вот
это вот затевает
всё вот это…
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18.11.2021 18:23 Відповісти
А причем тут Залдостанов. Это эе друг вашего *****
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18.11.2021 18:25 Відповісти
Да вроде и ни при чём. Разве что конкурент в красноречии.
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18.11.2021 18:28 Відповісти
Ты лучше про красноречие вашего плешивого фюрера расскажи. Этой плешивой моли даже суфлер не помогает
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18.11.2021 18:35 Відповісти
сышь, с Фюрером Моль не срав.нивай.
кто-то воевал из них, угадаешь? Нет, неправильно, не Путин.
так шо заткнись. "фюрер" был один ибо нефиг
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18.11.2021 19:44 Відповісти
Винторогий, тебе значение слово фюрер известно? Да тупые кацапы стали как валенки. И чего ты дрожишь? Владимир Владимирович, Путин? ***** ,оно по любому *****.
Слава Украине!
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18.11.2021 20:00 Відповісти
засрано это слово, выродками. ибо немецкое оно. Че ты не говоришь на Владимира - Вождь? то?
кстати, твой любимец до Фюрера не дотягивает ровно так как ты и до Эйнштейна.
срав.нивают только дебилы, вот что и видим.
п.с. я не Национал-Социалист.
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18.11.2021 20:03 Відповісти
Нельзя разрушить то чего нет.Какая нахрен репутация у болвана и коррупционера?
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18.11.2021 18:17 Відповісти
Згадалося прислів'я про жабу та гадюку.
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18.11.2021 18:18 Відповісти
Вова бери перчатки и наведайся в кабмин когда будут заседать.
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18.11.2021 18:21 Відповісти
Это Виталик. Вова в Штатах живёт.
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18.11.2021 18:24 Відповісти
Квартал загнулся на второй день после выборов.
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18.11.2021 18:23 Відповісти
У Виталия Кличко была и есть лишь одна репутация - боксера-тяжеловеса.Политическая репутация его недалеко улетела от Лени "Космоса".
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18.11.2021 18:24 Відповісти
Имел все шансы в 2014 стать президентом. Фирташ с Порошенко вовремя отговорили.
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18.11.2021 18:26 Відповісти
Вспомните ту "сказочную Русь", а ведь это было очень давно, уже тогда квартал вытирал ноги обо всех кроме Коломоя. Но это не помешало многим топить за ЗЕ на выборах. А Кличко отдельная тема, его гасили еще задолго до его Мерства, хотя по итогу оказалось, что Виталик по сравнению с Зеленским Римский трибун, великий оратор, ЗЕ без бумажки двух слов связать не может...
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18.11.2021 18:26 Відповісти
все, що не їх породи буде і надалі нищитися
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18.11.2021 18:27 Відповісти
Суть украинской власти в том, что в нее идут, чтобы заработать, больше денег, отхватить из бюджета, наивных украинцев....мало их никогда не бывает, но когда другие хотят на тебя повлиять и сделать управляемым, то насылают кучу проверок, а когда не хочешь быть управляемым начинается такое развешивание лапши, моя репутация страдает, я такой честный, что вабще, меня бедного притесняют, все это политические преследования.
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18.11.2021 18:28 Відповісти
Какую репутацию разрушал?
Та просто цитировал.
У меня два зама.... И прочее.
Такое не придумаешь.
Репутация, блин))))
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18.11.2021 18:39 Відповісти
Зачем Кличко повышать до 20 грн проезд, если такой кризис ему власть создает? Или это фейк? Повышение беспрецедентное и ударит финансово по тем же медсестрам, учителям, огромному числу небогатых людей и конечно, по рейтингу вцелом успешного мера. Надо отменять это повышение и подключать своего избирателя на защиту, а то эти слухи про Фукса и транспорт разозлят киевлян и они поддержат рейдерскую атаку на кресло мера
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18.11.2021 18:40 Відповісти
Зачем Кличко повышать до 20 грн проезд.-Когда в Люксембурге, наоборот, общественный транспорт стал бесплатным. Стоимость проезда в общественном транспорте Киева будет 20 грн: Для владельцев карты киевлянина - 12 грн.
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18.11.2021 19:31 Відповісти
застройки в центре Киева портят рейтинг педалика,все остальное отговорки
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18.11.2021 18:50 Відповісти
Репутация? У Кличко? Была. До того как он попил кофе в Австрии с Фирташем и Порошенко... Ну а сейчас Веталя представляет собой послушную марионетку застройщиков. Думаю не безвозмездно. Нет, я понимаю, что в Киеве никогда не было нормального мера. Но репутация и сегодняшний Кличко совершенно несовместимые вещи.
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18.11.2021 18:50 Відповісти
Самый беспринципный и исключительно циничный градоуправитель Киева за последние лет 50 . Даже лЕня Космос, при своей патологической жадности к деньгам, и тот за свое царствование ввел несколько станций метро и реконструировал со скандалами линию скоростного трамвая. Этот же практикуется на многократной и ужасной по своей сути реконструкции парков и обустройстве велосипедных дорожек да еще последний тренд уходящего года - полное перекрытие города на выходных под фиктивные ЗОЖ мероприятия, платые и можно сказать драконовские расценки на парковки личного транспорта городан без какого либо предоставления этой услуги и подобных мест получения теневой монопольной прибыли в столице просто тьма тьмущая а до остальных нужд жителей Киева ему нет дела вообще, как хотите так и живите, вообщем такого морального у надо еще поискать.
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18.11.2021 18:55 Відповісти
Нет, Леня Космос был пожалуй хуже. Именно он начал безосновательно увеличивать коммунальные тарифы за вывоз мусора и т.п. Первооткрыватель....
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18.11.2021 19:17 Відповісти
Ты сам свою репутацию разрушил, Шулявкой, метро на Виноградарь, Троещину и Львовскими воротами. А тарифом на проезд в 500% просто ее убил. Тебе денег не хватает?
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18.11.2021 19:00 Відповісти
Саме так: через Вечірній Квартал у Києві з 2014р. не відкрито жодної станції метрА, швидкісного трамваю, міської електрички, жодного мЕтру трамвайних чи тролейбусних ліній, жодної нової розв"язки, під/надземного переходу, мосту через Дніпро... Хай візьмуть до себе в актори Віталю - тоді все виправиться
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18.11.2021 19:22 Відповісти
До боксёра дошло.
Над ним ржут, а он имея деньги не запустит клоунаду против зе и компании.
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18.11.2021 21:23 Відповісти
Виталя ты б там не вые....ся учитывая что твоей фракции в раде нет а за киевлян и тебя фактически рубилась партия ЕС и еще парочка небайдужих
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19.11.2021 04:56 Відповісти
Уж так, как Зеленский унижал Виталия, злорадно превращая его личностные человеческие добрые качества великого спортсмена современности, украинца, патриота Украины, превращая его в посмешище, в примитивную личность, в необразованное чмо, так даже Путин не позволял себе опускаться до уровня комедианта из подворотни! У Зеленского не было тормозов на этот счет! Этот человек без принципов - деньги не пахнут! Держи удар, Виталя! Он тебе скоро пригодиться! Кто против тебя Зеленский? Сворой наваливается! Посмотрим, когда свора разбежится, что он из себя представлять станет!
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19.11.2021 07:21 Відповісти
 
 