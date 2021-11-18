"Квартал-95" работал над разрушением моей репутации, теперь продолжает Кабмин, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Следователи провели около 70 обысков на коммунальных предприятиях Киева и в подразделениях городских властей.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
"Задание… знаете, с самого начала такое было. "95 квартал" над этим работал долго и упорно, теперь Правительство работает – для того, чтобы разрушить репутацию. Мою репутацию как человека. Мою репутацию как мэра. И крайне неприятно, когда прибегают к откровенным манипуляциям", - отметил Кличко.
По словам мэра Киева, намеренно делается такая огласка по поводу якобы тотальной коррупции.
"Около 70 обысков на наших коммунальных предприятиях и в подразделениях городских властей (состоялось за последние полгода. - Ред.). В целом, с мая следственных действий проведено около 2 тысяч. Это также и у подрядных организаций и учреждений. Почему я могу утверждать, что они занимаются манипуляциями? Департамент внутреннего аудита мэрии занимается проверками использования бюджетных денег. Мы где-то по 400 проверкам и выявленным нарушениям передали за несколько лет материалы в правоохранительные органы. Они лежали там годами. А потом пришли, бросили нам материалы: у вас здесь коррупция и так далее. Мы смотрим - а это производство по тем материалам, которые мы сами и передали правоохранителям! Поэтому я говорю, оно только так выглядит, что они здесь что-то разоблачили. А это преимущественно - результаты нашей работы по выявлению нарушений", - добавил Кличко.
Мэр столицы отметил, что коррупция еще есть, но с ней борются.
"Но мне очень странно, когда, например, ГБР выходит и говорит: по нашим подсчетам где-то 10 млрд из бюджета города Киева воруют. А как вы это оценили? Почему не 20? Если у вас есть факты, четкие примеры, то приводите их". Как говорил герой в одном фильме: "Имя, сестра!" Иначе складывается впечатление, что целенаправленно и голословно формируют мнение общества: мол, все плохо в городе, сплошная коррупция. И на фоне этого говорят: вот видите, Кличко же – неэффективный руководитель и здесь все настолько плохо, что мы спасаем киевлян от Кличко. Таким образом это представляется", - подытожил он.
Подробнее читайте в интервью с мэром Киева Виталием Кличко здесь.
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У Зели уже никогда не будет монобольшинства, и ему придется договариваться.
Если Зеля будет лезть и дальше как баран на вилы - коалицию соберут те кто умеет договариваться - УДАР, ЕС, Разумков, и если Юля не дура - она тоже туда влезет.
Кличко идет на парламентские выборы - будут голосовать за него, ЕС и без меня пройдут в парламент.
А уж то что он лучший мэр за 20 лет - это любого киевлянина спросите. Дороги, парки, коммуникации, детсады ремонтируются, зеленые зоны облагораживаются , для велосипедов целую инфрастурктуру сделали по городу - я очень доволен.
Зеленые конченые украинофобские мрази, на их фоне Виталька, который застравивает Киев как идиот, выглядит на много приличнее
При этом на растоянии 1.5 км от этой стройки, построен Славутыч, Славутыч 2, которые с самой дикой застройкой что я видел(из окна дома можно чуть ли не до другого дома дотянуться). И там Виталя рад всему. И конченый Грейт тоже ок, и Севен который когда строили, то по вырубали кучу зеленки на осокорках, тоже ок
Зєквартал є проект багатьох зацікавлених сторін. І не слід забувати, що цю голєму з гівна та палок легалізували в тому числі і через західні посольства. І тут я маю великі сумніви в тому, що західні цивілізантські ельфи схавали фуфєл про *молодого полум'яного реформатора*
Ну, а це значить, що від самого початку вони, знаючи, чий саме цей *троянській віслюк* вірний слуга, діяли відверто проти українських інтересів
И не надо сиди в своем зажопинске.
Виталика не трогайте, зебилы.. даже ваши блдские титушки вам за него морду набьют, бо вам, жлобам зелёным никаких денег не хватит, которые вы уже разокрали у лохов 73%ных...
Но Кличко больше думает о людях - и дороги поремонтировали, парки строятся, велодорожки, да куча всего.
Впервые за 20 лет моют улицы. Зимой снегоуборочная техника стоит с вечера, чтобы ночью убирать снег - не в час пик, я это вижу - у меня под окнами.
дулю вам а не Кличко.
сильно сомневаюсь.
В Украине реально дефицит медиа каналов где строго и тонко соблюдаются рамки української мови. Перш за все це радіо : УР, Промінь, Культура, ну й можливо Суспілний , який був УТ-1. Дефіціт в медіа мовного "канону" це велика проблема до речі. Можливо тому я досі пишу россійською на форумі, бо бракує гарної, канонічної української мови в інформпросторі.
Реально просто блювотно від "етерів". В принципі ще слово "мізки", тупо противно, але типу народне, але, який біс це все реалізовує - ви сказав.
Табачнік їм аплодує чо.
До речі можна би протест - "сказав "етер" - скажи "ж*д""
Нав'язано одне - поверни інше. Ну якось так.
Було нормально, але звісно як говориш, розвели срач ще й тут. Може то й не срач, тільки я срусь(хі-хі), але оці всі "членкині"(навіть Буткевик бушує) "вотетодааа"
это вот затевает
всё вот это…
кто-то воевал из них, угадаешь? Нет, неправильно, не Путин.
так шо заткнись. "фюрер" был один ибо нефиг
Слава Украине!
кстати, твой любимец до Фюрера не дотягивает ровно так как ты и до Эйнштейна.
срав.нивают только дебилы, вот что и видим.
п.с. я не Национал-Социалист.
Та просто цитировал.
У меня два зама.... И прочее.
Такое не придумаешь.
Репутация, блин))))
Над ним ржут, а он имея деньги не запустит клоунаду против зе и компании.