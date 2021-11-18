Київ потроху наближається до нижнього порогу "червоної зони", - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко сподівається, що місту вдасться уникнути запровадження повного локдауну.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні столичні лікарні, що приймають хворих на коронавірус, заповненні трошки більше, ніж на 66%. Ліжок з киснем заповнено - 71%. (А 10 листопада, коли були пікові показники, заповненість ліжок з киснем становила майже 80%). На сьогодні, як я вже сказав, у нас тенденція до зменшення завантаженості ліжок, у тому числі і кисневих", - зауважив мер Києва.

Кличко розповів, що у Києві для прийому хворих на коронавірус у 33 медзакладах визначено понад 6 тисяч ліжок. Подачею кисню в комунальних медзакладах обладнані понад 90% ліжок. Також у столиці є понад 500 апаратів штучної вентиляції легень.

"Влітку, коли не було такої хвилі захворюваності, ми зробили все, щоб підготуватися. Тоді фахівці – і міжнародні, і вітчизняні - говорили, що наступна хвиля буде однозначно набагато складнішою. Тому ми цей час використали, щоб підготувати наші медзаклади, закупити все необхідне", - розповів мер.

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"Якщо буде потреба, ми готові розгорнути ще 5,5 тисяч ліжок додатково. Але сьогодні такої потреби поки немає. І, якщо позитивна динаміка, зменшення госпіталізацій, заповненості ліжок, збережеться протягом найближчого часу, то уряд зможе розглянути питання виходу Києва з червоної зони", - додав Кличко.

Повне інтерв’ю мера Києва Віталія Кличка виданню Цензор.НЕТ читайте за посиланням.