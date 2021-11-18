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Київ (13830) Кличко (2811) коронавірус (16711)

Київ потроху наближається до нижнього порогу "червоної зони", - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

Київ потроху наближається до нижнього порогу

Мер Києва Віталій Кличко сподівається, що місту вдасться уникнути запровадження повного локдауну.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні столичні лікарні, що приймають хворих на коронавірус, заповненні трошки більше, ніж на 66%. Ліжок з киснем заповнено - 71%. (А 10 листопада, коли були пікові показники, заповненість ліжок з киснем становила майже 80%). На сьогодні, як я вже сказав, у нас тенденція до зменшення завантаженості ліжок, у тому числі і кисневих", - зауважив мер Києва.

Кличко розповів, що у Києві для прийому хворих на коронавірус у 33 медзакладах визначено понад 6 тисяч ліжок. Подачею кисню в комунальних медзакладах обладнані понад 90% ліжок. Також у столиці є понад 500 апаратів штучної вентиляції легень.

"Влітку, коли не було такої хвилі захворюваності, ми зробили все, щоб підготуватися. Тоді фахівці – і міжнародні, і вітчизняні - говорили, що наступна хвиля буде однозначно набагато складнішою. Тому ми цей час використали, щоб підготувати наші медзаклади, закупити все необхідне", - розповів мер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексмера Києва Омельченка госпіталізовано зі значним ураженням легень через коронавірус. Він у непростому стані, - Кличко

"Якщо буде потреба, ми готові розгорнути ще 5,5 тисяч ліжок додатково. Але сьогодні такої потреби поки немає. І, якщо позитивна динаміка, зменшення госпіталізацій, заповненості ліжок, збережеться протягом найближчого часу, то уряд зможе розглянути питання виходу Києва з червоної зони", - додав Кличко.

Повне інтерв’ю мера Києва Віталія Кличка виданню Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Автор: Володимир Янченко
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4 ч





Вчора виписали з лікарні сусіда, 28 років, після ковід.
Звичайно, не вакцинований. Одна легеня практично не працює.
Додому дали кисневий концентратор, без нього може обходитись хвилин 20 в спокої і 10 хвилин, коли рухається.
Сьогодні вимикали світло, добре, що ненадовго.
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18.11.2021 20:44 Відповісти
Це ви про Київ?
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18.11.2021 21:20 Відповісти
І до цього призвело казна-яке лікування.
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18.11.2021 21:38 Відповісти
Ему в больнице вкололи всё, что хотели - внукам хватит, если будут.
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18.11.2021 22:29 Відповісти
Когда придет пора новогодних покупок тут все перейдет в "зеленую и желтую зоны" и опять в красную после старого нового года в январе. Ничего личного или медицинского, просто бизнес.
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18.11.2021 21:23 Відповісти
В мене питання: а як отримати сертифікат про вакцинацію при відсутності "сімейного" лікаря? В пунктах вакцинації, якщо ти не внесений "учвстковЬІм" (тобто "сімейним") лікарем, не надають. А зі справкою про вакцинацію можуть заштрафувати - то ж не сертифікат!
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18.11.2021 21:26 Відповісти
Через Дію.
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18.11.2021 22:47 Відповісти
в том же Хелси можно найти семейного, дело несложное.
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18.11.2021 23:07 Відповісти
не гони педаля - скорые просто не приезжают к людям. болеют по домам а умирают уже в больницах
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18.11.2021 21:55 Відповісти
любой киевлянин подтвердит сколько сейчас на улицах скорых.
Они что - между больницами ездят, друг другу кофе возят?
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18.11.2021 23:07 Відповісти
Почему нельзя оформить официальный отказ от лечения ковида ?
Чтобы никто не боялся, что я займу чью-то койку или концентратор ?
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18.11.2021 22:33 Відповісти
зачем его оформлять официально. Просто в случае чего - не вызывай скорую, сдохни на рабочем месте у компа и все.
Коллеги по Ольгино тебя где-нибудь закопают в лесу. Без проблем.
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18.11.2021 23:09 Відповісти
Мне уже 58 лет и "скорую" я никогда не вызывал.
Нет нужды - я вполне справляюсь и с гриппом, и со всем остальным.
"Скорую" можешь вызвать себе.
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19.11.2021 08:23 Відповісти
 
 