Киев понемногу приближается к нижнему порогу "красной зоны", - Кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что городу удастся избежать введения полного локдауна.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Сегодня столичные больницы, принимающие больных коронавирусом, заполнены немногим больше чем на 66%. Койки с кислородом заполнены на 71%. (А 10 ноября, когда были пиковые показатели, заполненность коек с кислородом составляла почти 80%). На сегодняшний день, как я уже сказал, у нас тенденция к уменьшению загруженности коек, в том числе и кислородных", - отметил мэр Киева.
Кличко рассказал, что в Киеве для приема больных коронавирусом в 33 медучреждениях определено более 6 тысяч коек. Подачей кислорода в коммунальных медучреждениях оборудованы более 90% коек. Также в столице более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Летом, когда не было такой волны заболеваемости, мы сделали все, чтобы подготовиться. Тогда специалисты – и международные, и отечественные – говорили, что следующая волна будет однозначно гораздо сложнее. Поэтому мы это время использовали, чтобы подготовить наши медучреждения, закупить все необходимое ", – рассказал мэр.
"Если будет необходимость, мы готовы развернуть еще 5,5 тысячи коек дополнительно. Но сегодня такой потребности пока нет. И если положительная динамика, уменьшение госпитализаций, заполненности коек, сохранится в ближайшее время, то правительство сможет рассмотреть вопрос выхода Киева из красной зоны ", – добавил Кличко.
Полное интервью мэра Киева Виталия Кличко Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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Вчора виписали з лікарні сусіда, 28 років, після ковід.
Звичайно, не вакцинований. Одна легеня практично не працює.
Додому дали кисневий концентратор, без нього може обходитись хвилин 20 в спокої і 10 хвилин, коли рухається.
Сьогодні вимикали світло, добре, що ненадовго.
Они что - между больницами ездят, друг другу кофе возят?
Чтобы никто не боялся, что я займу чью-то койку или концентратор ?
Коллеги по Ольгино тебя где-нибудь закопают в лесу. Без проблем.
Нет нужды - я вполне справляюсь и с гриппом, и со всем остальным.
"Скорую" можешь вызвать себе.