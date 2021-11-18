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Киев понемногу приближается к нижнему порогу "красной зоны", - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

Киев понемногу приближается к нижнему порогу

Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что городу удастся избежать введения полного локдауна.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня столичные больницы, принимающие больных коронавирусом, заполнены немногим больше чем на 66%. Койки с кислородом заполнены на 71%. (А 10 ноября, когда были пиковые показатели, заполненность коек с кислородом составляла почти 80%). На сегодняшний день, как я уже сказал, у нас тенденция к уменьшению загруженности коек, в том числе и кислородных", - отметил мэр Киева.

Кличко рассказал, что в Киеве для приема больных коронавирусом в 33 медучреждениях определено более 6 тысяч коек. Подачей кислорода в коммунальных медучреждениях оборудованы более 90% коек. Также в столице более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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"Летом, когда не было такой волны заболеваемости, мы сделали все, чтобы подготовиться. Тогда специалисты – и международные, и отечественные – говорили, что следующая волна будет однозначно гораздо сложнее. Поэтому мы это время использовали, чтобы подготовить наши медучреждения, закупить все необходимое ", – рассказал мэр.

"Если будет необходимость, мы готовы развернуть еще 5,5 тысячи коек дополнительно. Но сегодня такой потребности пока нет. И если положительная динамика, уменьшение госпитализаций, заполненности коек, сохранится в ближайшее время, то правительство сможет рассмотреть вопрос выхода Киева из красной зоны ", – добавил Кличко.

Полное интервью мэра Киева Виталия Кличко Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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Таня@V4paTD06dtkx5Su

4 ч





Вчора виписали з лікарні сусіда, 28 років, після ковід.
Звичайно, не вакцинований. Одна легеня практично не працює.
Додому дали кисневий концентратор, без нього може обходитись хвилин 20 в спокої і 10 хвилин, коли рухається.
Сьогодні вимикали світло, добре, що ненадовго.
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18.11.2021 20:44 Ответить
Це ви про Київ?
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18.11.2021 21:20 Ответить
І до цього призвело казна-яке лікування.
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18.11.2021 21:38 Ответить
Ему в больнице вкололи всё, что хотели - внукам хватит, если будут.
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18.11.2021 22:29 Ответить
Когда придет пора новогодних покупок тут все перейдет в "зеленую и желтую зоны" и опять в красную после старого нового года в январе. Ничего личного или медицинского, просто бизнес.
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18.11.2021 21:23 Ответить
В мене питання: а як отримати сертифікат про вакцинацію при відсутності "сімейного" лікаря? В пунктах вакцинації, якщо ти не внесений "учвстковЬІм" (тобто "сімейним") лікарем, не надають. А зі справкою про вакцинацію можуть заштрафувати - то ж не сертифікат!
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18.11.2021 21:26 Ответить
Через Дію.
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18.11.2021 22:47 Ответить
в том же Хелси можно найти семейного, дело несложное.
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18.11.2021 23:07 Ответить
не гони педаля - скорые просто не приезжают к людям. болеют по домам а умирают уже в больницах
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18.11.2021 21:55 Ответить
любой киевлянин подтвердит сколько сейчас на улицах скорых.
Они что - между больницами ездят, друг другу кофе возят?
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18.11.2021 23:07 Ответить
Почему нельзя оформить официальный отказ от лечения ковида ?
Чтобы никто не боялся, что я займу чью-то койку или концентратор ?
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18.11.2021 22:33 Ответить
зачем его оформлять официально. Просто в случае чего - не вызывай скорую, сдохни на рабочем месте у компа и все.
Коллеги по Ольгино тебя где-нибудь закопают в лесу. Без проблем.
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18.11.2021 23:09 Ответить
Мне уже 58 лет и "скорую" я никогда не вызывал.
Нет нужды - я вполне справляюсь и с гриппом, и со всем остальным.
"Скорую" можешь вызвать себе.
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19.11.2021 08:23 Ответить
 
 