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Через вилку в тарифах малі міста на межі банкрутства, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Через вилку в тарифах малі міста на межі банкрутства, - Кличко

На компенсацію цін за газ з бюджету Києва доведеться виділити більше 2 мільярдів гривень.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На сьогодні 2 мільярди гривень столиця виділила, аби компенсувати різницю між вартістю тарифів для населення і реальною ціною, яка на сьогодні є через здорожчання газу. Це колосальні кошти!", - розповів мер.

"Справді, платіжки люди отримують від міської влади. Але 80% складової тарифів – це вартість енергоносіїв, ціна на електрику і газ. НКРЕКП, міністерство, Кабмін встановлює ціну на енергоносії. І це є ключовою складовою. Ми, мери, зробили все: і домовилися, і Меморандум підписали з урядом, "Нафтогазом", в якому обумовили ціну на газ і компенсації містам. Ми зробили все для того, щоб тарифи на тепло та гаряче водопостачання для населення не зросли", - пояснив Кличко.

Мер Києва наголосив, що така вилка в ціні може бути смертельною для малих міст.

Також читайте: Питання перегляду тарифів на проїзд в Києві до кінця опалювального сезону розглядатись не буде, - Кличко

"Це коштує бюджету міста великих грошей. А де візьмуть великі кошти інші міста, у яких такої можливості немає? Вони на межі банкрутства, будемо прямо говорити. Чи соціального вибуху. А уряд досі не погасив місцевим бюджетам різницю в тарифах за минулі роки і не компенсує нинішні витрати", - зауважив Кличко.

Повне інтерв’ю мера Києва Віталія Кличка виданню Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Виталя мэр, а ты ничто. Брысь под лавку, ничтожество.
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18.11.2021 22:44
+8
Все давно придумано в сказке "Чипполино"
После того ,как ввели налоги на воздух - народ стал меньше дышать
Правительство вынуждено было ввести еще налог на осадки
Простой дождь - 100 лир
Проливной - 200 лир
С громом и молнией -300 лир!
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18.11.2021 23:36
+4
если кому в Киеве жить на халяву тяжело,то пусть валят в село,там гораздо дешевле...
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18.11.2021 22:09
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если кому в Киеве жить на халяву тяжело,то пусть валят в село,там гораздо дешевле...
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18.11.2021 22:09 Відповісти
Что именно дешевле в селе?
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18.11.2021 22:20 Відповісти
Картопля, власноруч вирощена, яблука з власного саду. 😊 От лише працювати треба. Тоді з голоду точно не помреш.
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19.11.2021 06:52 Відповісти
Педалик бі лучше рассказал почему вся страна строиться, а Киев нет.
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18.11.2021 22:10 Відповісти
Педалик - это клоунский вовочка. Обещал ездить на велосипедике, а потом пропедалил аж 73%
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18.11.2021 23:12 Відповісти
Ты в Киеве не был даже брехло-бот. От строек в Киеве уже в глазах рябит..Киев то как раз строица по полной. Другой вопрос цены недвиги...но раз идёт массовая застройка, значит спрос есть и при такой высокой цене.
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19.11.2021 00:46 Відповісти
Это он так толсто иронизировал.
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19.11.2021 00:58 Відповісти
Повысить стоимость проезда в 5 раз.
Отключить горячую воду, но брать деньги за поставку и отведение горячей воды.
И еще чего-нибудь придумать...
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18.11.2021 22:11 Відповісти
Все давно придумано в сказке "Чипполино"
После того ,как ввели налоги на воздух - народ стал меньше дышать
Правительство вынуждено было ввести еще налог на осадки
Простой дождь - 100 лир
Проливной - 200 лир
С громом и молнией -300 лир!
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18.11.2021 23:36 Відповісти
зима однозначно будет нескучной, как говорил герой одного известного фильма - вечер перестает быть томным.
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18.11.2021 22:14 Відповісти
Ну говорит Так как оно и есть , у нас в городе оплатить разницу по теплу только до нового года денег не то что в ноль а и не хватает при этом ещё и зарплату платить надо
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18.11.2021 22:22 Відповісти
Нужно национализировать облгазы и проблеиа решится.
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18.11.2021 22:30 Відповісти
1917 год, ага)))

на Соловки готов?
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18.11.2021 23:27 Відповісти
Я вот бывал в Челябинске, а ты?
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19.11.2021 00:09 Відповісти
Бывал или сидел?
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19.11.2021 03:08 Відповісти
******** поухоженнее Киева будет. Жители любят его и это заметно.
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19.11.2021 04:23 Відповісти
Да и работой по зонам в совке обеспечивали
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19.11.2021 09:28 Відповісти
Виталя, открой боксерский клуб и и им командуй
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18.11.2021 22:36 Відповісти
Виталя мэр, а ты ничто. Брысь под лавку, ничтожество.
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18.11.2021 22:44 Відповісти
У нас клоун командует страной, а у него даже опыта командования городом не было, так что не канает.
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18.11.2021 23:13 Відповісти
Кернеса предлагаешь?
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19.11.2021 00:11 Відповісти
Некрофилией не увлекаюсь.
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19.11.2021 00:57 Відповісти
Вилка в цене,.. вилы в руках(может быть).
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18.11.2021 22:40 Відповісти
Теплая осень лишает монополистов в облгазах значительной части присвоенного, они стремятся компенсировать обвал поступлений ростом цены. Выход один: ситуация прямо напрашивается на законную реприватизацию облгазов, что сделает их прибыльными за счёт ликвидации паразитов присосавшихся к трубе.
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18.11.2021 22:42 Відповісти
Советую больше петь. Я лично хожу по театру, и все время пою себе под нос. Меня вахтер спрашивает: «Почему вы все время поете?» А я отвечаю: «А чтобы не выть!» - Лев ДУРОВ
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18.11.2021 23:42 Відповісти
Виталий - о каком банкротстве речь? - КРАДУТ - 30-50 % бюджета местного......я вот живу в ЧАбанах - бюджет 170 миллионов - ВОРУЮТ - 50-60 миллионов.... НЕ БУДУТ ВОРОВАТЬ - будут средства - НА ВСЕ....
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18.11.2021 23:53 Відповісти
Эх, Чабаны...Затерянный мир Киевской агломерации.
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19.11.2021 01:01 Відповісти
с такой конской ценой педалик ради пиара врубил батареи в прошлом месяце при +15 и теперь 600 грн вынь да положь за полторы недели отапливания улицы
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19.11.2021 01:15 Відповісти
Віталік - не ідеал? Звичайно. Якщо порівнювати з ідеалом. А якщо із Зєлєнскім? Тоді таки ідеал! 😊
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19.11.2021 06:58 Відповісти
Когда проплаченные *******ы фашиста подоляка тут воют на виталика - это вызывает лишь смех. Ведь что может предложить опг квартал95 киевлянам? очередного клоуна мэром, который будет тупо выполнять хотелки мрази дерьмака и гниды зеленского? Видели мы эффективность клоунской политики в масштабах всей страны: кризис в энергетике, первое место в мире по смертности от ковида, падение экономики почти на 10% в год, сумашедшая безработица и тотальное обнишание населения. Так уж пускай Киевом руководит боксер, чем ******* из квартала95
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19.11.2021 08:25 Відповісти
После банкротства малые города выкупят олигархи.
И будут у них крепостные города (сёла уже выкупили).
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19.11.2021 09:57 Відповісти
Дешевле газ - дороже проезд.
Закон сохранения не обмануть!
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19.11.2021 11:52 Відповісти
 
 