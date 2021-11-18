Через вилку в тарифах малі міста на межі банкрутства, - Кличко
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На компенсацію цін за газ з бюджету Києва доведеться виділити більше 2 мільярдів гривень.
Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"На сьогодні 2 мільярди гривень столиця виділила, аби компенсувати різницю між вартістю тарифів для населення і реальною ціною, яка на сьогодні є через здорожчання газу. Це колосальні кошти!", - розповів мер.
"Справді, платіжки люди отримують від міської влади. Але 80% складової тарифів – це вартість енергоносіїв, ціна на електрику і газ. НКРЕКП, міністерство, Кабмін встановлює ціну на енергоносії. І це є ключовою складовою. Ми, мери, зробили все: і домовилися, і Меморандум підписали з урядом, "Нафтогазом", в якому обумовили ціну на газ і компенсації містам. Ми зробили все для того, щоб тарифи на тепло та гаряче водопостачання для населення не зросли", - пояснив Кличко.
Мер Києва наголосив, що така вилка в ціні може бути смертельною для малих міст.
"Це коштує бюджету міста великих грошей. А де візьмуть великі кошти інші міста, у яких такої можливості немає? Вони на межі банкрутства, будемо прямо говорити. Чи соціального вибуху. А уряд досі не погасив місцевим бюджетам різницю в тарифах за минулі роки і не компенсує нинішні витрати", - зауважив Кличко.
Повне інтерв’ю мера Києва Віталія Кличка виданню Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Отключить горячую воду, но брать деньги за поставку и отведение горячей воды.
И еще чего-нибудь придумать...
После того ,как ввели налоги на воздух - народ стал меньше дышать
Правительство вынуждено было ввести еще налог на осадки
Простой дождь - 100 лир
Проливной - 200 лир
С громом и молнией -300 лир!
на Соловки готов?
И будут у них крепостные города (сёла уже выкупили).
Закон сохранения не обмануть!