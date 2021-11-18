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Из-за вилки в тарифах малые города на грани банкротства, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Из-за вилки в тарифах малые города на грани банкротства, - Кличко

На компенсацию цен за газ из бюджета Киева придется выделить более 2 миллиардов гривен.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На сегодняшний день 2 миллиарда гривен столица выделила, чтобы компенсировать разницу между стоимостью тарифов для населения и реальной ценой, которая на сегодняшний день есть из-за подорожания газа. Это колоссальные средства!", - рассказал мэр.

"Действительно, платежки люди получают от городских властей. Но 80% составляющей тарифов – это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ. НКРЭКУ, министерство, Кабмин устанавливает цену на энергоносители. И это является ключевой составляющей. Мы, мэры, сделали все: и договорились, и Меморандум подписали с правительством, "Нафтогазом", в котором обусловили цену на газ и компенсации городам. Мы сделали все для того, чтобы тарифы на тепло и горячее водоснабжение для населения не выросли", - объяснил Кличко.

Читайте также: "Клуб предпринимателей" написал письмо НКРЭКУ о последствиях повышения тарифов на распределение газа

Мэр Киева подчеркнул, что такая вилка в цене может быть смертельной для малых городов.

"Это стоит бюджету города больших денег. А где возьмут большие средства другие города, у которых такой возможности нет? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва. А правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы", - заметил Кличко.

Полное интервью мэра Киева Виталия Кличко Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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Топ комментарии
+8
Виталя мэр, а ты ничто. Брысь под лавку, ничтожество.
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18.11.2021 22:44
+8
Все давно придумано в сказке "Чипполино"
После того ,как ввели налоги на воздух - народ стал меньше дышать
Правительство вынуждено было ввести еще налог на осадки
Простой дождь - 100 лир
Проливной - 200 лир
С громом и молнией -300 лир!
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18.11.2021 23:36
+4
если кому в Киеве жить на халяву тяжело,то пусть валят в село,там гораздо дешевле...
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18.11.2021 22:09
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если кому в Киеве жить на халяву тяжело,то пусть валят в село,там гораздо дешевле...
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18.11.2021 22:09 Ответить
Что именно дешевле в селе?
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18.11.2021 22:20 Ответить
Картопля, власноруч вирощена, яблука з власного саду. 😊 От лише працювати треба. Тоді з голоду точно не помреш.
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19.11.2021 06:52 Ответить
Педалик бі лучше рассказал почему вся страна строиться, а Киев нет.
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18.11.2021 22:10 Ответить
Педалик - это клоунский вовочка. Обещал ездить на велосипедике, а потом пропедалил аж 73%
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18.11.2021 23:12 Ответить
Ты в Киеве не был даже брехло-бот. От строек в Киеве уже в глазах рябит..Киев то как раз строица по полной. Другой вопрос цены недвиги...но раз идёт массовая застройка, значит спрос есть и при такой высокой цене.
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19.11.2021 00:46 Ответить
Это он так толсто иронизировал.
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19.11.2021 00:58 Ответить
Повысить стоимость проезда в 5 раз.
Отключить горячую воду, но брать деньги за поставку и отведение горячей воды.
И еще чего-нибудь придумать...
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18.11.2021 22:11 Ответить
Все давно придумано в сказке "Чипполино"
После того ,как ввели налоги на воздух - народ стал меньше дышать
Правительство вынуждено было ввести еще налог на осадки
Простой дождь - 100 лир
Проливной - 200 лир
С громом и молнией -300 лир!
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18.11.2021 23:36 Ответить
зима однозначно будет нескучной, как говорил герой одного известного фильма - вечер перестает быть томным.
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18.11.2021 22:14 Ответить
Ну говорит Так как оно и есть , у нас в городе оплатить разницу по теплу только до нового года денег не то что в ноль а и не хватает при этом ещё и зарплату платить надо
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18.11.2021 22:22 Ответить
Нужно национализировать облгазы и проблеиа решится.
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18.11.2021 22:30 Ответить
1917 год, ага)))

на Соловки готов?
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18.11.2021 23:27 Ответить
Я вот бывал в Челябинске, а ты?
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19.11.2021 00:09 Ответить
Бывал или сидел?
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19.11.2021 03:08 Ответить
******** поухоженнее Киева будет. Жители любят его и это заметно.
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19.11.2021 04:23 Ответить
Да и работой по зонам в совке обеспечивали
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19.11.2021 09:28 Ответить
Виталя, открой боксерский клуб и и им командуй
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18.11.2021 22:36 Ответить
Виталя мэр, а ты ничто. Брысь под лавку, ничтожество.
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18.11.2021 22:44 Ответить
У нас клоун командует страной, а у него даже опыта командования городом не было, так что не канает.
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18.11.2021 23:13 Ответить
Кернеса предлагаешь?
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19.11.2021 00:11 Ответить
Некрофилией не увлекаюсь.
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19.11.2021 00:57 Ответить
Вилка в цене,.. вилы в руках(может быть).
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18.11.2021 22:40 Ответить
Теплая осень лишает монополистов в облгазах значительной части присвоенного, они стремятся компенсировать обвал поступлений ростом цены. Выход один: ситуация прямо напрашивается на законную реприватизацию облгазов, что сделает их прибыльными за счёт ликвидации паразитов присосавшихся к трубе.
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18.11.2021 22:42 Ответить
Советую больше петь. Я лично хожу по театру, и все время пою себе под нос. Меня вахтер спрашивает: «Почему вы все время поете?» А я отвечаю: «А чтобы не выть!» - Лев ДУРОВ
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18.11.2021 23:42 Ответить
Виталий - о каком банкротстве речь? - КРАДУТ - 30-50 % бюджета местного......я вот живу в ЧАбанах - бюджет 170 миллионов - ВОРУЮТ - 50-60 миллионов.... НЕ БУДУТ ВОРОВАТЬ - будут средства - НА ВСЕ....
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18.11.2021 23:53 Ответить
Эх, Чабаны...Затерянный мир Киевской агломерации.
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19.11.2021 01:01 Ответить
с такой конской ценой педалик ради пиара врубил батареи в прошлом месяце при +15 и теперь 600 грн вынь да положь за полторы недели отапливания улицы
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19.11.2021 01:15 Ответить
Віталік - не ідеал? Звичайно. Якщо порівнювати з ідеалом. А якщо із Зєлєнскім? Тоді таки ідеал! 😊
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19.11.2021 06:58 Ответить
Когда проплаченные *******ы фашиста подоляка тут воют на виталика - это вызывает лишь смех. Ведь что может предложить опг квартал95 киевлянам? очередного клоуна мэром, который будет тупо выполнять хотелки мрази дерьмака и гниды зеленского? Видели мы эффективность клоунской политики в масштабах всей страны: кризис в энергетике, первое место в мире по смертности от ковида, падение экономики почти на 10% в год, сумашедшая безработица и тотальное обнишание населения. Так уж пускай Киевом руководит боксер, чем ******* из квартала95
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19.11.2021 08:25 Ответить
После банкротства малые города выкупят олигархи.
И будут у них крепостные города (сёла уже выкупили).
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19.11.2021 09:57 Ответить
Дешевле газ - дороже проезд.
Закон сохранения не обмануть!
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19.11.2021 11:52 Ответить
 
 