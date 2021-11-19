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Новини Політика України
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Болгарія (486) Крим (12755) МЗС (3559) Радев (22)

МЗС очікує на спростування заяви президента Болгарії Радева про "російський" Крим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС очікує на спростування заяви президента Болгарії Радева про

Міністерство закордонних справ України очікує на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви про "російський" Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

"19 листопада до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність та неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму під час вчорашніх передвиборчих теледебатів", - йдеться в повідомленні.

В МЗС наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах.

"Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви. Посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи", - додали в МЗС.

Раніше повідомлялося, що президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, вважає Крим російською територією та заявляє про неефективність антиросійських санкцій ЄС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
При Зелі так і буде.
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19.11.2021 13:20
+7
а свого посла слабо відкликати для консультацій? чи "какая разніца" чий там Крим?!
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19.11.2021 13:12
+6
мядальку і цьому покидьку, як і продажному мад'яру!
А якщо без жартів, то це каже президент країни- члена НАТО та ЄС?!!
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19.11.2021 13:16
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а свого посла слабо відкликати для консультацій? чи "какая разніца" чий там Крим?!
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19.11.2021 13:12 Відповісти
Болгарський президент такий же ушльопок як і чеський Земан?
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19.11.2021 13:16 Відповісти
такі самі, як і Зе. Який, до речі самим своїм фактом існування з мантрою "заглянуть в очко *****" і провокує подібні висловлювання.
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19.11.2021 13:33 Відповісти
мядальку і цьому покидьку, як і продажному мад'яру!
А якщо без жартів, то це каже президент країни- члена НАТО та ЄС?!!
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19.11.2021 13:16 Відповісти
При Зелі так і буде.
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19.11.2021 13:20 Відповісти
про й що мова...
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19.11.2021 13:36 Відповісти
Ще один кандидат на "орден дружби народів"
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19.11.2021 13:21 Відповісти
а по якому паспорту Зеля купував нерухомість в Криму під час війни і його окупації?
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19.11.2021 13:22 Відповісти
А як можна спростувати те, що вже заявлено? Я знаю лише 3 політики, які можуть говорити одне а потім прикинутись шлангом і говорити, що я цього не казав або говорити протилежне-це Путін, Лавров та Порошенко.
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19.11.2021 13:28 Відповісти
тебе, зебіл, послали вже? - адміни, видать, захрестили...
Так от - свистуй за вказаним маршрутом
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19.11.2021 13:36 Відповісти
сануции неэффективны???? значит он за то чтобы их многократно усилить???? или где...?
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19.11.2021 13:30 Відповісти
Может небо закрыть болгарским авиакомпаниям....это ведь гораздо серьезнее чем Протасевич.....да хребет слабоват.
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19.11.2021 13:44 Відповісти
Болгари завжди були і залишаються продажними.
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19.11.2021 17:31 Відповісти
 
 