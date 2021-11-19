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суддя (1423) Вовк Павло (254) Окружний адмінсуд Києва (377) Жернаков (52)

48 друзів Вовка: фундація DEJURE випустила розслідування про ОАСК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

48 друзів Вовка: фундація DEJURE випустила розслідування про ОАСК

Аналітики розповіли про суддів Окружного адміністративного суду Києва та про те, чим вони встигли прославитися.

Про це повідомив у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

Складається із профайлів суддів ОАСК, його матеріали займають 180 сторінок.

"Гроші, рішення, зв'язки, голоси на плівках, прогуляні співбесіди і золоті Порше, фіктивні розлучення і висновки ГРД - все, що було відомо і невідомо про суддів ОАСК в одному місці. Це найбільший і один із наймасштабніших аналітичних матералів, які ми в Фундація DEJURE робили", - написав Жернаков.

З розслідуванням можна ознайомитися за цим посиланням.

Читайте: Донька переможця конкурсу на посаду судді КС Сибіги живе у Москві та "радіє тортам в стилі "рабочій і колхозніца", - Жернаков

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
чего телятся с этим козлом? он уже годков пять как должен быть за решеткой
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19.11.2021 17:18
+15
Поимеют за время работы, пойдут на пенсию и будут еще получать по 100000грн в месяц.
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19.11.2021 17:12
+12
У Зели такие люди на вес золота.
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19.11.2021 17:20
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Поимеют за время работы, пойдут на пенсию и будут еще получать по 100000грн в месяц.
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19.11.2021 17:12 Відповісти
чего телятся с этим козлом? он уже годков пять как должен быть за решеткой
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19.11.2021 17:18 Відповісти
лучше работать им памятником
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19.11.2021 17:59 Відповісти
Не величка поправочка: не за ґратами 5 років, а на гіляці .
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19.11.2021 21:42 Відповісти
У Зели такие люди на вес золота.
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19.11.2021 17:20 Відповісти
Так саме, як і в усіх його попередників...нажаль...
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19.11.2021 18:51 Відповісти
Вірно. Конституційний суд він не побоявся зачепити, аби він не став розглядати конституційність закону "Про спекуляцію с/г землею", а тут така толерантність! Зрозуміло ж, чому він так обходиться з "суддями" Вовчого ОАСК
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21.11.2021 08:28 Відповісти
якась фігня - всі знають що народний президент розігнав ОАСК ще в минулому році. А "суддя" Вовк сидить в СІЗО.
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19.11.2021 17:43 Відповісти
100%.Сидит в общей камере.
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19.11.2021 19:28 Відповісти
Запакованій іншими "суддями"
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21.11.2021 08:29 Відповісти
народного улюбленця запитали чому невідкладний законопроект про скасування ОАСК поданий ще навесні до верховної ради(де у нього більшість) досі нерозглянутий.?Зеленський відповів,що заважають "вліятєльниє люді"
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20.11.2021 08:39 Відповісти
Колояйський з Пінчуком, чи хто?
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21.11.2021 08:31 Відповісти
их место на нарах, а они вершат правосудие..., пока в стране такое возможно, шансы на какое-то светлое будущее для страны очень призрачны...
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19.11.2021 17:44 Відповісти
Тут Вовк,там Вовка-задовбали...
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19.11.2021 17:44 Відповісти
ну, и як стати вовком?
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19.11.2021 18:08 Відповісти
Зонтову то все до сраки,скільки ще вам потрібно лайна висрати на голову,щоб ви нарешті навели лад у своєму домі???купка підарасів не дає розвиватись країні,але всі сидять обісрані та ниють чекаючи месію
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19.11.2021 18:15 Відповісти
Видать хороший дружбан для клоуна, а иначе ничего не скажешь.
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19.11.2021 19:15 Відповісти
Та наволоч вовк - просто якийсь непотопляємий. Уже який президент змінюється - а він все на своєму місці і не має жодних проблем. Що порошенко з ним домовлявся замість того - щоб розігнати той суд, тепер зюзя робить те ж саме.
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19.11.2021 19:23 Відповісти
уже ж всі в країні розуміють доки цю нікчемну срань не почнуть привселюдно лінчувати в країні нічого не зміниться по суті, від слова зовсім, ці покидьки відмажуть будь-кого хто забашляє їх через їх же підставних холуїв, виконають любу забаганку впливового олігарха, пропихнуть яке завгодно рішення для скурвленої влади. щураче кубло буде лише плодити собі подібних і зміцнювати свій вплив на будь-які процеси в країні бо їм "должні" впливові виродки буквально у всіх владних кабінетах.
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19.11.2021 20:14 Відповісти
Весна пройшла, будемо саджати мільярд дерев
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19.11.2021 20:14 Відповісти
Зеленскому следует вооружить Граждан, а ее сажать их в тюрьму
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19.11.2021 20:22 Відповісти
зграю вовчу заметуть......
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19.11.2021 22:17 Відповісти
И что? Он прекрасно клал или ложил на все звинувачення...
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20.11.2021 09:10 Відповісти
А вовк слухає,та їсть. Бо клав він великий болт на всі ці розслідування.
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20.11.2021 16:13 Відповісти
 
 