48 друзів Вовка: фундація DEJURE випустила розслідування про ОАСК

Аналітики розповіли про суддів Окружного адміністративного суду Києва та про те, чим вони встигли прославитися.

Про це повідомив у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

Складається із профайлів суддів ОАСК, його матеріали займають 180 сторінок.

"Гроші, рішення, зв'язки, голоси на плівках, прогуляні співбесіди і золоті Порше, фіктивні розлучення і висновки ГРД - все, що було відомо і невідомо про суддів ОАСК в одному місці. Це найбільший і один із наймасштабніших аналітичних матералів, які ми в Фундація DEJURE робили", - написав Жернаков.

З розслідуванням можна ознайомитися за цим посиланням.

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