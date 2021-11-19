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48 друзей Вовка: фонд DEJURE выпустил расследование об ОАСК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

48 друзей Вовка: фонд DEJURE выпустил расследование об ОАСК

Аналитики рассказали о судьях Окружного административного суда Киева и о том, чем они успели прославиться.

Об этом сообщил в фейсбуке координатор Общественного совета доброчестности, председатель правления DEJURE юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

Состоит из профайлов судей ОАСК, его материалы занимают 180 страниц.

"Деньги, решения, связи, голоса на пленках, прогулянные собеседования и золотые Порше, фиктивные разводы и выводы ОСД – все, что было известно и неизвестно о судьях ОАСК в одном месте. Это самый большой и один из самых масштабных аналитических материалов, которые мы в Фонде DEJURE делали", - написал Жернаков.

С расследованием можно ознакомиться по этой ссылке.

Читайте также: Дочь победителя конкурса на должность судьи КС Сибиги живет в Москве и "радуется тортам в стиле "рабочей и колхозница", - Жернаков
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Топ комментарии
+20
чего телятся с этим козлом? он уже годков пять как должен быть за решеткой
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19.11.2021 17:18
+15
Поимеют за время работы, пойдут на пенсию и будут еще получать по 100000грн в месяц.
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19.11.2021 17:12
+12
У Зели такие люди на вес золота.
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19.11.2021 17:20
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Поимеют за время работы, пойдут на пенсию и будут еще получать по 100000грн в месяц.
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19.11.2021 17:12 Ответить
чего телятся с этим козлом? он уже годков пять как должен быть за решеткой
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19.11.2021 17:18 Ответить
лучше работать им памятником
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19.11.2021 17:59 Ответить
Не величка поправочка: не за ґратами 5 років, а на гіляці .
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19.11.2021 21:42 Ответить
У Зели такие люди на вес золота.
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19.11.2021 17:20 Ответить
Так саме, як і в усіх його попередників...нажаль...
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19.11.2021 18:51 Ответить
Вірно. Конституційний суд він не побоявся зачепити, аби він не став розглядати конституційність закону "Про спекуляцію с/г землею", а тут така толерантність! Зрозуміло ж, чому він так обходиться з "суддями" Вовчого ОАСК
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21.11.2021 08:28 Ответить
якась фігня - всі знають що народний президент розігнав ОАСК ще в минулому році. А "суддя" Вовк сидить в СІЗО.
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19.11.2021 17:43 Ответить
100%.Сидит в общей камере.
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19.11.2021 19:28 Ответить
Запакованій іншими "суддями"
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21.11.2021 08:29 Ответить
народного улюбленця запитали чому невідкладний законопроект про скасування ОАСК поданий ще навесні до верховної ради(де у нього більшість) досі нерозглянутий.?Зеленський відповів,що заважають "вліятєльниє люді"
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20.11.2021 08:39 Ответить
Колояйський з Пінчуком, чи хто?
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21.11.2021 08:31 Ответить
их место на нарах, а они вершат правосудие..., пока в стране такое возможно, шансы на какое-то светлое будущее для страны очень призрачны...
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19.11.2021 17:44 Ответить
Тут Вовк,там Вовка-задовбали...
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19.11.2021 17:44 Ответить
ну, и як стати вовком?
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19.11.2021 18:08 Ответить
Зонтову то все до сраки,скільки ще вам потрібно лайна висрати на голову,щоб ви нарешті навели лад у своєму домі???купка підарасів не дає розвиватись країні,але всі сидять обісрані та ниють чекаючи месію
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19.11.2021 18:15 Ответить
Видать хороший дружбан для клоуна, а иначе ничего не скажешь.
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19.11.2021 19:15 Ответить
Та наволоч вовк - просто якийсь непотопляємий. Уже який президент змінюється - а він все на своєму місці і не має жодних проблем. Що порошенко з ним домовлявся замість того - щоб розігнати той суд, тепер зюзя робить те ж саме.
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19.11.2021 19:23 Ответить
уже ж всі в країні розуміють доки цю нікчемну срань не почнуть привселюдно лінчувати в країні нічого не зміниться по суті, від слова зовсім, ці покидьки відмажуть будь-кого хто забашляє їх через їх же підставних холуїв, виконають любу забаганку впливового олігарха, пропихнуть яке завгодно рішення для скурвленої влади. щураче кубло буде лише плодити собі подібних і зміцнювати свій вплив на будь-які процеси в країні бо їм "должні" впливові виродки буквально у всіх владних кабінетах.
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19.11.2021 20:14 Ответить
Весна пройшла, будемо саджати мільярд дерев
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19.11.2021 20:14 Ответить
Зеленскому следует вооружить Граждан, а ее сажать их в тюрьму
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19.11.2021 20:22 Ответить
зграю вовчу заметуть......
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19.11.2021 22:17 Ответить
И что? Он прекрасно клал или ложил на все звинувачення...
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20.11.2021 09:10 Ответить
А вовк слухає,та їсть. Бо клав він великий болт на всі ці розслідування.
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20.11.2021 16:13 Ответить
 
 