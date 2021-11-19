48 друзей Вовка: фонд DEJURE выпустил расследование об ОАСК

Аналитики рассказали о судьях Окружного административного суда Киева и о том, чем они успели прославиться.

Об этом сообщил в фейсбуке координатор Общественного совета доброчестности, председатель правления DEJURE юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

Состоит из профайлов судей ОАСК, его материалы занимают 180 страниц.

"Деньги, решения, связи, голоса на пленках, прогулянные собеседования и золотые Порше, фиктивные разводы и выводы ОСД – все, что было известно и неизвестно о судьях ОАСК в одном месте. Это самый большой и один из самых масштабных аналитических материалов, которые мы в Фонде DEJURE делали", - написал Жернаков.

С расследованием можно ознакомиться по этой ссылке.

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