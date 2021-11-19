"Голос" повідомляє, що НАЗК відновило держфінансування партії

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило державне фінансування політичної партії "Голос".

Про це повідомили у пресслужбі політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Звинувачення керівництва НАЗК у нецільовому використанні коштів були повністю необґрунтованими. Ми довели свою правоту в суді", - йдеться у повідомленні "Голосу".

В прес-службі також твердять, що ще від початку 2021 року НАЗК пішло на порушення закону і позбавило "Голос" державного фінансування. При цьому партію звинуватили у начебто нецільовому використанні коштів.

"Ми підозрювали, що одну з ключових антикорупційних інституцій використовують для тиску на опозицію. І довели у суді, що передбачене законом державне фінансування використовується виключно у передбачений українським законодавством спосіб", - додали в "Голосі".

Читайте: Після розколу в "Голосі" Стефанчук закликав Железняка та Устінову порозумітися: Потрібно шукати компроміс

У НАЗК про поновлення фінансування партії не повідомляли. 8 днів тому в агентстві заявляли, що не можуть поновити фінансування "Голосу" до рішення Верховного Суду.