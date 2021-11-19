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Новини Політика України
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"Голос" повідомляє, що НАЗК відновило держфінансування партії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило державне фінансування політичної партії "Голос".

Про це повідомили у пресслужбі політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Звинувачення керівництва НАЗК у нецільовому використанні коштів були повністю необґрунтованими. Ми довели свою правоту в суді", - йдеться у повідомленні "Голосу".

В прес-службі також твердять, що ще від початку 2021 року НАЗК пішло на порушення закону і позбавило "Голос" державного фінансування. При цьому партію звинуватили у начебто нецільовому використанні коштів.

"Ми підозрювали, що одну з ключових антикорупційних інституцій використовують для тиску на опозицію. І довели у суді, що передбачене законом державне фінансування використовується виключно у передбачений українським законодавством спосіб", - додали в "Голосі".

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У НАЗК про поновлення фінансування партії не повідомляли. 8 днів тому в агентстві заявляли, що не можуть поновити фінансування "Голосу" до рішення Верховного Суду.

Автор: Ольга Лузан
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а на взносы членов партии пожить не пытались? или членов маловато??
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19.11.2021 17:44 Відповісти
Категорично проти державного фінансування будь яких партій. Цю фігню "протягнула" мадам Капітєльман. Потім вона пролобіювала "партійне рабство" і голосування по "загальнодержавному виборчому окрузі" за партійними списками. Саме за Юльки та Януковича почалось знищення демократичних засад суспільства. Сьогодні парламент (ВР) України це фіктивна структура яка до демократії не має жодного стосунку - якесь брудне і корумповане чувирло тупо платить за місце в партійному списку партії. Іншими словами у чувака не має конкретних виборців - він може жити в Мухосранську а балотуватися десь в Чернігові жодного разу не побувавши в "своєму" виборчому окрузі. Тупе бидло іде і голосує за "партійними списками" за абсолютно невідому особу яка живе зовсім іншим життям в другому регіоні і не має жодних спільних інтересів з виборцями. Відкликати "свого" депутата виборці не можуть, відтак, "депутат" пять років має "індульгенцію" на грабунок держбюджету України за умови "депутатського рабства" - голосування за будь який законопроект по команді лідера партії. Звідси всі депутати це просто корумповане і абсолютно безвідповідальне перед виборцями стадо, яке годується з тих коштів які отримує лідер партії на лобіювання законів в інтересах олігархів, "закордонних інвесторів" або навіть ворожої нам держави під час війни. У нас депутатом за партійними списками може стати абсолютно аморальна потвора типу Ківи, Колі-"Котлєти", Рабіновіча або взагалі - апофеоз ідіотизму! - відверті вороги України Медведчук, Бойко і Новінський. І всі вони найбільше ненавидять і хором, незалежно від партійної належності, шельмують мажоритарну систему за якою існує увесь цивілізований .демократичний світ. В цивілізованому світі партії відчайдушно шукають авторитетних громадян на місцях і існують на членські внески партійців та легальні позабюджетні кошти. У нас "партії" тепер стали "бізнесом" з якого годуються лідери партій. А виборцям що з цього? Ні фуя! Одноразовий електорат. Бидло - ні висунути свого, ні відкликати, ні вимагати відповідальності і виконання обіцянок. Ні-чо-го. Лише носити тавро дебіла - 73% і смоктати ... лапу...
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19.11.2021 18:04 Відповісти
Цю хрєнь протягнув Сєрлєщ в купі з наємами і заліщучками.
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19.11.2021 20:02 Відповісти
 
 