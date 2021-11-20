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Порошенко вимагає негайно розслідувати "вагнергейт": "Очевидно, йдеться про персональну відповідальність Зеленського"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко вимагає негайно розслідувати

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" закликає негайно провести об’єктивне розслідування "вагнергейту", покарати винних у державній зраді та захистити українських розвідників, яких було звільнено після зриву спецоперації.

"Розслідування Bellingcat, а тепер і заява ексочільника військової розвідки Василя Бурби, проливають світло на зрив унікальної спецоперації українських спецслужб із затримання російських терористів-"вагнерівців", – написав Порошенко у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очевидно, йдеться про персональну відповідальність Зеленського, який особисто перекреслив важку і вкрай небезпечну роботу фахівців-розвідників. Міру такої відповідальності має встановити тільки ТСК, уповноважена розслідувати зрив спецоперації. До того ж, у такій комісії представники провладної фракції не повинні мати більшості через конфлікт інтересів", – наголошує він.

"Зеленський має покаятися за постійну брехню щодо "вагнергейту", негайно надати державну охорону офіцерам – учасникам спецоперації і сумлінно співпрацювати з ТСК, щоб дати їй можливість максимально об’єктивно оцінити дії президента", – переконаний Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нагорода підписана Путіним", - Турчинов продемонстрував досьє, зібране на вагнерівців, затримання яких готували розвідники. ВIДЕО

Він констатує: непрофесіоналізм, безвідповідальність, брехня – все це давно визначає політику нинішньої влади.

"Але "вагнергейт" – це більше ніж брехня, бо йдеться про зраду українських військових, а отже і української держави в часи війни! Спецоперація, яка мала стати гордістю українських спецслужб та увійти у світову історію боротьби з тероризмом, стала ганьбою і зрадою влади", – зауважує лідер "ЄС".

"Ми вимагаємо правди. Влада має негайно дати суспільству відповідь, хто дав команду спецслужбам зірвати спецоперацію із затримання "вагнерівців". Хто той "кріт", який злив деталі операції Лукашенку та Путіну?", – зазначає Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили, - Бурба

"Мають бути негайно відсторонені і зняті зі своїх посад всі, присутні на нараді в Офісі президента, де обговорювався фінал спецоперації. Ми вимагаємо від Зеленського припинити переслідування розвідників, негайно поновити в ЗСУ всіх незаконно звільнених військовослужбовців та надати їм охорону", – пише він.

"Ми також вимагаємо від правоохоронних органів порушити кримінальні справи за фактом державної зради та перевищення службових повноважень", – резюмує  Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бурба: Єрмак сказав, що перенести затримання "вагнерівців" - вказівка Зеленського

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+47
ANNEKSIYA NET

ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ ВАСИЛИЯ БУРБЫ, ОДНОЙ СТРОКОЙ:
"НАБИРАЯ НОМЕР ЛУКАШЕНКО, ЗЕЛЕНСКИЙ ОТПРАВИЛ ЕРМАКА НА ВСТРЕЧУ С БУРБОЙ".
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20.11.2021 11:05
+46
тут добавить можно. что ВСЕ, кто голосовал за зеЛоха офшорного - несут равную с ним ответственность..
Но эти зебланы начали понимать как их поимели и ... продолжают повторять методички г+г и кремля..
Идиотизм зебилов не лечится, 73% и 87% - реально "мышебратья" ..
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20.11.2021 11:22
+44
АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ Гео Лерос ГОЛВНИ ЗРАДНИКИ Украины Зеленский и его Ермак !! Враги РАБОТАЮЩИЕ НА АГРЕССОРА И ТЕРРОРИСТОВ !
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20.11.2021 11:13
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20.11.2021 12:13 Відповісти
скажу больше, зеленский провёл блестящую операцию по передаче саакашвили в руки *****
именно в кремле этот сценарий был срежисирован и так как зеленский втёрся в доверие к саакашвили то пообещал что всё будет хорошо в Грузии за него заступятся типа... но как видим результат никто не заступается, саакашвили сидит.

эту спецоперацию зеленского тоже вагнергейт скоро будет расследовать
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20.11.2021 12:18 Відповісти
Баканов не дозволить нікого видпрацёвувати та брати покази. Кажуть президента ніззя викликати на допити - а чому це президента ніззя допитувати? Он Клинтона ж викликали коли по Моніці був процесс, та тикали ганчіркою в спермі Клінтону у лице. А цього бл-кого осла неможна викликати на допит? Воно шо уровень бог? Тим паче викликати по розслідуванню державної зради коли йде війна? Баканова відстороніть від службових обов'язків хоча б по причині невиконання ним тих же обов'язків - СБУ само в першу чергу повинно було зразу ж провести розслідування.
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20.11.2021 12:19 Відповісти
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20.11.2021 12:22 Відповісти
Зеленський сам створив з ОПУ відділення ФСБ РФ, під орудою свого друга Єрмака. Таємні державні заходи в Україні, як такі, неможливі. Вони неминуче стають надбанням вищого керівництва Росії. Ми повністю повернулися в часи Януковича. Проте існує дві відмінності: 1) Зеленський взяв під особистий захист вороже, антидержавне кубло: 2) державна і службова "таємниця" стали товаром збагачення і основою кар*єрного росту високопосадовців. Назвати це жахом - замало. Зеленський, по невідомим причинам, створив реальну загрозу для існування держави.
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20.11.2021 12:37 Відповісти
Откуда вы такие дебилы беретесь?
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20.11.2021 12:53 Відповісти
Из-за урала
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20.11.2021 12:59 Відповісти
точно. нехай тепер зелене лайно поскаче та погавкає, як колись перед Порошенко.

нехай Зе-чмо позвiтує, як воно так обiсралося по всiм фронтам.

нехай вiзьме з собою агента Козиря-дєрьмака, нехай покажуть народу обидва свої ксiви з

двуголовю куркою. а вони в них точно є...

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20.11.2021 12:44 Відповісти
Не стоит питать иллюзий, Вагнергейт в политическом плане ничего в Украине не поменяет, Майдан из за этого не соберется. Народ массово не одупляется в этих шпионских играх. И Порошенко не стоит надеется, что его активная позиция по вагнергейту как то отразится на рейтинге Есть более простые и действенные ходы, как сковырнуть петушню захватившую власть. И начинать надо с Правды. Рассказать людям правду об энергетическом кризисе, например, Порошенко супеоратор в отличии от Зe, он умеет просто о сложном рассказать. Например, что происходит между Калом-мойским и Ахметовым в энергетческом секторе, что важней для энерг. кризиса игры этих хищников или действия кацапов. Скоро кризис в энергетике придавит 90/ украинцев и это разозлит людей, и надо работать пока власт не назначила виноватыми кацапов и..самого Порошенко.
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20.11.2021 12:49 Відповісти
Зеленський має покаятися за постійну брехню щодо "вагнергейту Джерело: https://censor.net/ua/n3300627
Тільки після того, як сяде на дожиттєве разом зі своїми поплічниками, а таким брехунам як сироже і подоляку відріжуть язик за брехню, а всім зедебілів які тут пишуть поламають руки і ноги.
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20.11.2021 13:31 Відповісти
Все это напоминает состояние неглупой тещи, когда первый муж ее дочери оказался вором и подлецом, а второй, после развода, оказался наркоманом... Теща скандалит против проделок наркомана, но с сожалением понимает, что вор не был бы лучше...
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20.11.2021 14:31 Відповісти
Це треба так наступити на мозоля....навіть з роту все пре?!
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20.11.2021 15:00 Відповісти
Не надо делать героя из главы ГРУ, ему не разрешил завхоз, сославшись на Зеленского. И не получив письменных указаний в такой важнейшей операции тот умывает руки что-ли....
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20.11.2021 15:35 Відповісти
Если это было указание Зеленского, тогда Москва крепко сжала ему его бубенчики - значит, есть такая информация про него, которой его шантажируют.
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20.11.2021 16:30 Відповісти
Українські патріоти зробили величезну роботу, що убивці Українців на Сході України, були доправлені для суду в Україну, і тут привладні з ОПУ « дивно» зливають весь результат ворогам…
За убивцями прилітає спец борт ФСБ і забирає їх на московію…
Привладні більше року брешуть та викручуються в агонії від історичної ганьби… Їх дітям жити тепер з цим клеймом ..
Гпу та СБУ, «чомусь», дивно, не виконують прямі вимоги Законів України щодо захисту національних інтересів в Особливий Період…
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20.11.2021 16:49 Відповісти
ЦЕ ЗРАДА .Зе-команда по вуха забрехалась та обі..лась. Їм уже нема чого казати.Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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20.11.2021 21:42 Відповісти
А самое страшное, что из-за своей брехни и трусости, ОПа больше года не дает хода собранным данным: ни одного суда в Украине против вагнеровцев, не дали инфу на суд по малазийскому боингу, не дали инфу амерам по художествам этих скотов в Сирии и ЮАР и т.д.
Эти твари похоронили столько важной для всех информации!
"Байден, пачему мы не в НАТЕ?"
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21.11.2021 01:23 Відповісти
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