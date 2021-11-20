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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Сивохо виступив за те, щоб мешканці окупованої території Донбасу могли дистанційно голосувати на українських виборах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сивохо виступив за те, щоб мешканці окупованої території Донбасу могли дистанційно голосувати на українських виборах

Ексрадник секретаря РНБО України Сергій Сивохо виступив за те, щоб дати можливість мешканцям окупованої території Донбасу дистанційно голосувати на українських виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він заявив у інтерв'ю виданню "Телеграф". 

Відповідаючи на запитання "Чи немає запобіжників від того, щоб у результаті цього процесу до парламенту не пройшли сепаратисти, люди, пов’язані з Росією?", Сивохо відповів: "А ви чули, як Арсен Аваков сказав про це: "Переможуть місцеві, хай Бог простить, сепари. Мене це влаштовує. Це буде в рамках законів України"".

Сивохо наголосив, що взагалі не розуміє значення виразу "голосування під дулами автомата". "Будь-яке голосування – суто таємна справа. І, до речі, у цьому контексті була позитивна заява секретаря РНБО Олексія Данілова. Він сказав, що поставлена задача Міністерству цифрової трансформації розробити систему для забезпечення конституційних прав мешканців непідконтрольних територій. Тобто люди, які перетинають КПВВ, повинні мати цифровий доступ до всіх органів влади, аж до президента. Вже думають про цифрове спілкування з людьми звідти. Це круто", - зазначив колишній радник секретаря РНБО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сивохо в бронежилеті прибув до м. Опитне, заявивши, що на місцевих мешканцях ставлять досліди. ВІДЕО+ФОТО
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Топ коментарі
+86
Господи, избавь Украину от дебилов! Пожалуйста!
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20.11.2021 15:42
+84
Это не дебил, это обычный предатель. Обычный тип из зеленого стада.
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20.11.2021 15:48
+75
То не дебіл, а підступний ворог України. Результати дистанційних виборів: ОПЗЖ -96%, слюги -4;
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20.11.2021 15:46
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Сивохо последние мозги проел?
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20.11.2021 18:04 Відповісти
Чому це падаль не в буцигарнi.
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20.11.2021 18:07 Відповісти
Почитала комменты и хочу сказать.
Ребята, вы, кажется, не уловили сущность этого вброса.
Это пробный шар, тестируется общество на предмет голосования на оккупированных территориях через Дию.
Если народ схавает, они запустят это голосование, то есть это будет то, чего требует Россия.
Так что следите за руками этих шулеров, а не пишите смешные комменты про Сивоху.
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20.11.2021 18:10 Відповісти
И, тем более, что Сивоха говорит, что Верещучка медведчуковская его полностью поддерживает
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20.11.2021 18:41 Відповісти
Ну значить зонтик им в руки и на пару, мери попа верещук и сцаний кнур в лугандонию.
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20.11.2021 18:55 Відповісти
Ню-ню, мерине сівий, від тебе НІХТО не вимагає розуміння, БО ЦЕ- МАРНА СПРАВА. А виборів на данбаці НЕ БУДЕ ДОПОКИ ВІН ПО-ДУХУ НЕ СТАНЕ УКРАЇНСЬКИМ І НЕ ЗАГОВОРИТЬ УКРАЇНСЬКОЮ. Якщо для цього потрібно 5-ть років, буде 5-ть, а якщо 50, то буде 50. Нам, Українцям потрібен УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС, А не шайка сєпарів.
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20.11.2021 18:19 Відповісти
Якщо він такий впевненний,то хай їде до своїх, в лугандонію та домбабве,і там з тими "абізянами"голосує...Намутили за 7 років біди по країні, а зараз хочуть оте все лайно запхати назад в Україну...Вони вже продемонстрували як вони голосують, що одні руїни та розграбоване і вивезене до московіїї все більш- менш придатне майно...І ці "кормільці"в черговий раз хочуть принести біду в наш дім...
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20.11.2021 18:29 Відповісти
Воно ще ніколи не бачило отого дула (Цівка.укр) перед своєю свинячею рийкою....
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20.11.2021 18:40 Відповісти
Цівка це- "мушка".
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14.12.2021 15:17 Відповісти
Дебіл сальний! Давай твої геніталії затисну в лещата - і ти згодишся перийменуватися на Степана Бандеру за 1 хвилину!
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20.11.2021 18:43 Відповісти
О обосцаный просох и вылез. Но ведь все одно воняет мочой. Давно этого сепарка не выпускали . Наверное опять будет впихать невпихуемое., сепарский лугандон в свободную Украину.
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20.11.2021 18:51 Відповісти
Обістять і виваляти в пір'ї.....
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20.11.2021 18:58 Відповісти
печаль, у Сивохо сивуха вместо мозгов...
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20.11.2021 19:00 Відповісти
Приставте ему к виску заряженный автомат и путь проголосует не так , как просит автоматчик, мож тогда дойдет, главное потом памперсы вовремя поменять.
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20.11.2021 19:26 Відповісти
А значення виразу "п'яне обісцяне донецьке бидло" він розуміє?
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20.11.2021 19:31 Відповісти
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20.11.2021 19:38 Відповісти
етот тупой боров уже задрал
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20.11.2021 20:10 Відповісти
Тварь кацапская.
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20.11.2021 20:14 Відповісти
алкаш тупорылый..
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20.11.2021 20:40 Відповісти
а ше шо їм дати?
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20.11.2021 20:43 Відповісти
Сивохо, это обобществлённое представительное лицо сепаратиста и колоборанта в окружении Зеленского, но никак не украинского донбассовца. Его задача ввести стороной конфликта местных бандитов и вывести Россию за скобки! Предательство интересов миллионов рассеянных по миру и Украине жителей Донецка, именно тех, кто не услуживал оккупантам, и готов вернуть Донбасс под законную власть Украины! А местных еще проверять и проверять на лояльность законной власти, как им это станет не противно! Одно дело "попасть", а другое, подносить "хлеб-соль" врагам! Не им участвовать в выборах!
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20.11.2021 20:45 Відповісти
он что с ума сошел. не угомонится никак....(( ясно за кого сепарня там рассейская проголосует. за ОПСЖ явно же. идите вы на.... со своими голосами....((
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20.11.2021 20:58 Відповісти
Подение рейтинга Зелупы и квартальных мразей,заставляет искать новых изберателей-полезных идиотов,а.И как пряник для будущих изберателей,новый министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины,зубатая воровка из Равы-Руской,Верещук,собирается вернуть все долги по пенсиям идр выплатам всем кто на оккупированных территориях,естественно деньги возьмут из бюджета Украины ,а не из офшоров Зелупы.Плесень очень трудно вывести,а зеленую плесень в сто раз труднее.
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20.11.2021 22:40 Відповісти
Але, тим не менше, вивести ТРЕБА.
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14.12.2021 15:21 Відповісти
у него окончательно мозг жиром заплыл
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20.11.2021 20:59 Відповісти
Попробуйте. Это будет хороший повод повесить всю вашу шоблу.
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20.11.2021 21:14 Відповісти
Делирий?
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20.11.2021 21:56 Відповісти
Нам, жителям Донбасса, право голоса нужно давать после сдачи экзамена по истории, языку, и логике.
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20.11.2021 22:05 Відповісти
Спятил. Нам сепарни только не хватало
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20.11.2021 22:23 Відповісти
Старый придурок. Займись выращиванием огурцов может твоей заднице поможет?
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20.11.2021 22:28 Відповісти
Дайте йому галоперидолу, і поміняйте памперс.
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20.11.2021 22:33 Відповісти
Подение рейтинга Зелупы и квартальных мразей,заставляет искать новых изберателей-полезных идиотов,а.И как пряник для будущих изберателей,новый министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины,зубатая воровка из Равы-Руской,Верещук,собирается вернуть все долги по пенсиям идр выплатам всем кто на оккупированных территориях. Плесень очень трудно вывести,а зеленую плесень в сто раз труднее.
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20.11.2021 22:35 Відповісти
Пять поколений без права голосования
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20.11.2021 22:53 Відповісти
та без права розмножуватись
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21.11.2021 06:53 Відповісти
Ага. Чтобы псковчане, буряты, кадыровцы, рязанцы и прочие мышебратья могли проголосовать полным составом, все 146%.
После освобождения территории ОРДЛО все, на ней проживающие должны быть лишены права голоса как минимум лет на 10. А может и больше.
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20.11.2021 23:30 Відповісти
примітивна тварина......тупість неймовірна чи добре проплачений русььькій міффф.....!!!!
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20.11.2021 23:32 Відповісти
От маразматик!
В дирляндії майже всі з двоголовим аусвайсом.
То може вже нехай і лаптєногі із за порєбріка теж голосують?
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20.11.2021 23:37 Відповісти
Этот обосцанный ублюдок должен быть повешен одним из первых .Не допустите снова ошибку-не дайте им сбежать.
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20.11.2021 23:37 Відповісти
О, а это чудо откуда вылезло!
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20.11.2021 23:53 Відповісти
У держдуру вони голосують, у Раду дозволити їм голосувати, а в Китайський, Турецький, Сомалійський парламенти вони теж бажають госувати? Голосливі @@@@
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21.11.2021 00:05 Відповісти
Отправьте этого ватника туда. Пусть организовывает голосование.
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21.11.2021 00:07 Відповісти
Сивохе пора уже заботиться не о Донбассе, а о себе, так как имея такой лишний вес, он укорачивает свою жизнь лет на 40 и в любой момент может получить диабет (если его еще нет!), инсульт или инфаркт. У него уже однозначно серьезные нарушения кровообращения, повышенное кровяное давление и весь организм работает на износ. В ногах уже лимфостаз и скорее всего и варикоз, сосуды забиты холестерином и кальцием, у него серьезные нарушения дыхания, так как он уже не способен нормально дышать и насыщать кровь кислородом, это значит, что у его организма хроническое кислородное голодание, в том числе и у головного мозга! Он этого еще не понимает или не принимает всерьез, он думает, что он еще в порядке... Он постоянно чувствует себя неважно, но может не отдавать себе в этом отчет. Интересно, кто ему завязывает шнурки? У какого портного шьет свою одежду? Ему теперь нужно много зарабатывать, чтобы оплачивать индивидуальный пошив. И плюс ко всему, его еще угораздило попасть в команду коллаборационистов, во главе со своим лидером, а может и предателем. Мысли такого хронически больного человека не могут быть здоровыми, а значит здравыми. Сивохо, тебе пора серьезно заняться своим здоровьем, тебе не до политических заявлений.
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21.11.2021 00:19 Відповісти
А чи мають право брати участь в українських виборах особи з громадянством країни агресора Чому ніхто з тих хто при владі не піднімає це питання...
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21.11.2021 00:36 Відповісти
обосраное сивохо не смотрело, как в дырляндии на последних выборах в Дуру 1 чел за 15 человек со своего компьютера проголосовал?
он такого и у нас хочет?
У них запрет на голосование (любое) минимум 10 лет после деоккупации должен быть!
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21.11.2021 00:37 Відповісти
Продажная зелёнаясепарская падаль
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21.11.2021 01:47 Відповісти
Видать зеленая плесень понимает,что уже окончательно прое**ла весь оставшийся рейтинг у мало-мальских патриотов. Решили восполнить сепарской мразью. Наивные. Вы везде обосрались и теперь дорога вам только вниз.
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21.11.2021 04:47 Відповісти
Ексрадник секретаря РНБО України Сергій Сивохо виступив за те, щоб дати можливість мешканцям окупованої території Донбасу дистанційно голосувати на українських виборахЗа )(уйла та
під)(уйловників
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21.11.2021 06:47 Відповісти
вечно обоссанного дебильного сивохо надо поймать и сказать - еще одно слово и впереди будет только светлый путь... но... СлаБоУмные ничего не делают... за что быканов получает бабло - за преступное бездействие или преступное содействие антиукраинских действий очень многих...
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21.11.2021 07:15 Відповісти
а какой українский провайдер работает на оккупированом Донбасе ?
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21.11.2021 07:21 Відповісти
ватная с*ка
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21.11.2021 07:46 Відповісти
сивохо, почитай комментарии и ты поймешь, что ты тварь безрогая, т е обычный жиртрест.
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21.11.2021 08:56 Відповісти
Таки правда: КВН-це не гра. Це діагноз.
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21.11.2021 10:16 Відповісти
И они не артисты, а обыкновенные кривляки с особой наглость и цинизмом. В табло давно не хапали, раззбитыми губами и поломанными челюстями тяжело шевелить.
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07.03.2022 19:38 Відповісти
Ну не конченный?!
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21.11.2021 10:40 Відповісти
гидка потвора збуджує суспільство за ради піара
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21.11.2021 11:31 Відповісти
это и есть истинная причина создания ДИИ зеленским, что б устроить электронное голосование пусть даже частично и фальсифицировать выборы
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21.11.2021 12:37 Відповісти
Этот Сивохо ещё долго будет ходить по киеву и обсцыкать все подворотни!! Тупорылый дегенерат и Засранец пророссийский !! Интересно кто его -бездельника содержит??? наверняка такой же зеленский!!!
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21.11.2021 13:16 Відповісти
Та коли вже той закон про колаборантів приймуть? Сивуха перший в черзі буде зі своїми пропозиціями! Яке, навіть формально, може бути голосування людей, що знаходяться в заручниках у терористів? Шо воно несе?.. 🤨
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22.12.2021 04:53 Відповісти
Дыбил
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22.12.2021 18:04 Відповісти
Він хворий і меле дурне... Або ж алкогольні марення
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07.03.2022 19:29 Відповісти
Там же такое табло, что не промажешь! Почему он ещё не насованный, черт его побери?!
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07.03.2022 19:35 Відповісти
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