Запуск українського супутника перенесли на січень 2022 року, - Шмигаль

Український супутник "Січ-2-30" полетить на навколоземну орбіту в січні 2022 року. Рішення перенести запуск прийняла компанія Ілона Маска.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Супутник ("Січ-2-30". - Ред.) готовий. Запуск повинен був відбутися в грудні цього року. Це було за планом", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що компанія Ілона Маска SpaceX прийняла рішення перенести запуск ракети-носія на січень 2022 року.

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"Відповідно супутник полетить, але найближчим часом", - додав глава уряду.

Нагадаємо, в жовтні супутник "Січ-2-30" отримав від Міжнародного союзу електрозв'язку власну орбіту і частоту. Зазначимо, запуск супутника "Січ-2-30" планувався на грудень 2021 року. На навколоземну орбіту його виведе ракета американської компанії SpaceX.

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