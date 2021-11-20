Запуск українського супутника перенесли на січень 2022 року, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Український супутник "Січ-2-30" полетить на навколоземну орбіту в січні 2022 року. Рішення перенести запуск прийняла компанія Ілона Маска.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Супутник ("Січ-2-30". - Ред.) готовий. Запуск повинен був відбутися в грудні цього року. Це було за планом", - сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що компанія Ілона Маска SpaceX прийняла рішення перенести запуск ракети-носія на січень 2022 року.
"Відповідно супутник полетить, але найближчим часом", - додав глава уряду.
Нагадаємо, в жовтні супутник "Січ-2-30" отримав від Міжнародного союзу електрозв'язку власну орбіту і частоту. Зазначимо, запуск супутника "Січ-2-30" планувався на грудень 2021 року. На навколоземну орбіту його виведе ракета американської компанії SpaceX.
Будь ласка, зачекайте...
Під передчасні вибори нараховуються...?
Але найпозитивніше в цій новині, що Україна ще має потенціал на побудову не тільки носіїв, але й високотехнологічних супутників.
Переносите уже на февраль я там как раз буду посмотрел бы запуск