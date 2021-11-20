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Запуск украинского спутника перенесли на январь 2022 года, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Запуск украинского спутника перенесли на январь 2022 года, - Шмыгаль

Украинский спутник "Сич-2-30" полетит на околоземную орбиту в январе 2022 года. Решение перенести запуск приняла компания Илона Маска.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Спутник ("Сич-2-30". - Ред.) готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года. Это было по плану", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что компания Илона Маска SpaceX приняла решение перенести запуск ракеты-носителя на январь 2022 года.

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"Соответственно спутник полетит, но в ближайшее время", - добавил глава правительства.

Напомним, в октябре спутник "Сич-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту. Отметим, что запуск спутника "Сич-2-30" планировался на декабрь 2021 года. На околоземную орбиту его выведет ракета американской компании SpaceX.

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Топ комментарии
+5
Новая идея фикс Гундосика - спутник. "Никто не запустил, а Вова смог"
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20.11.2021 20:29
+3
Затримання вагнерівців перенесли, тепер запуск супутника... Шось стрьомно за супутник...
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20.11.2021 20:51
+2
Нова программа! Велике спутнивныцтво!😁
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20.11.2021 20:33
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Правила форума Совет форумчан
Илон, такого мы от тебя не ожидали.
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20.11.2021 20:28 Ответить
Ілон купи вже нашу Україну з потрохами, у тебе є більше трильйона доларів.
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20.11.2021 21:03 Ответить
компанія Ілона Маска SpaceX прийняла рішення перенести запуск ракети-носія на січень 2022 року.
Під передчасні вибори нараховуються...?
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20.11.2021 20:29 Ответить
Новая идея фикс Гундосика - спутник. "Никто не запустил, а Вова смог"
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20.11.2021 20:29 Ответить
Яка практична користь від цього супутника? Мабуть тільки, щоб наш совковий керманич десь сказав, що ми "велика космічна держава"?
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20.11.2021 20:30 Ответить
Нова программа! Велике спутнивныцтво!😁
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20.11.2021 20:33 Ответить
Ні. Космічне Крадівництво 😁
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20.11.2021 22:33 Ответить
головне - не підпускати до запусків ракет, та й будь-чого, аніматорів Зелі та й саму Зелю... бо професійні зебіли-свати-квартал-овці просруть усе...
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20.11.2021 20:34 Ответить
С Клованом и дермаком внутри?
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20.11.2021 20:38 Ответить
Даже на вид старый советский хлам.
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20.11.2021 20:46 Ответить
Зеля вилітає прямо у теплій ванні від Подоляка?
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20.11.2021 20:48 Ответить
Затримання вагнерівців перенесли, тепер запуск супутника... Шось стрьомно за супутник...
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20.11.2021 20:51 Ответить
Супутник має військове призначення? (хоча б частково?)... Може це телекомунікаційний супутник, який покращіть взаємодію підрозділів ВСУ при веденні спостережень чи військових дій??? Яи це науковио-дослідний супутник? Про що мова? Запустили залізяку у космос і раді? Доцільність цих дій? Дуже сопдіваюсь, що він не призначений для транслювання "Сватів" та Голобородьки чи інших "папіків"...

Але найпозитивніше в цій новині, що Україна ще має потенціал на побудову не тільки носіїв, але й високотехнологічних супутників.
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20.11.2021 20:56 Ответить
шмыгаль активничает, пока буба бухает?
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20.11.2021 20:59 Ответить
А может в спутник поместить Вовку-Клоуна? А то президента из него не получилось, так хоть пусть космонавтом побудет.
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20.11.2021 21:10 Ответить
Спутник крайне неудачный из-за нижайшего разрешения камеры. По хорошему его вообще нельзя запускать сейчас, нужно докупить нормальную оптику, только тогда его запуск будет иметь смысл и для ВСУ и для науки. Иначе это бессмысленное выбрасывание денег ради понтов с украинским спутником...
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20.11.2021 21:14 Ответить
При Зе ничего не взлетит, он же может фоткать Рашку а єтого делать низя
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20.11.2021 21:16 Ответить
Зрада! Надо создать ТСК, все на майдан
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20.11.2021 21:35 Ответить
Этот спутник там будет явно не один, такого размера спутники Space X сразу несколько запускает если у них орбита похожая. Может группу собирают
Переносите уже на февраль я там как раз буду посмотрел бы запуск
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20.11.2021 22:22 Ответить
яке ще рішення стосовно України прийме Ілон Маск?
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20.11.2021 23:00 Ответить
...таки в январе будет презентована текстовая версия, а сам запуск будет на протяжении двух лет
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21.11.2021 04:54 Ответить
Забыли покрасить спутник в зеленый цвет за сто мульйонов баксов, потому и перенесли запуск.
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21.11.2021 10:00 Ответить
 
 