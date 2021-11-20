Запуск украинского спутника перенесли на январь 2022 года, - Шмыгаль

Украинский спутник "Сич-2-30" полетит на околоземную орбиту в январе 2022 года. Решение перенести запуск приняла компания Илона Маска.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Спутник ("Сич-2-30". - Ред.) готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года. Это было по плану", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что компания Илона Маска SpaceX приняла решение перенести запуск ракеты-носителя на январь 2022 года.

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"Соответственно спутник полетит, но в ближайшее время", - добавил глава правительства.

Напомним, в октябре спутник "Сич-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту. Отметим, что запуск спутника "Сич-2-30" планировался на декабрь 2021 года. На околоземную орбиту его выведет ракета американской компании SpaceX.

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