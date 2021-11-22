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Болгарія (486) вибори (6162) Радев (22)

Радев, який назвав Крим "російським", переміг на виборах президента Болгарії

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Радев, який назвав Крим

Президент Болгарії Румен Радев легко домігся переобрання у другому турі виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на екзитполи.

Так, опитування, проведені на виході з виборчих дільниць, показують, що Радев отримав від 63% до 65% голосів. Його суперник Анастас Герджиков отримує від 31% до 33%.

Перемога Радева, як зазначають ЗМІ, - добрі новини для коаліції "Продовжуємо зміни", яка раніше у листопаді перемогла на парламентських виборах та підтримала кандидатуру Радева.

Водночас, як повідомляють російські ЗМІ, за даними ЦВК Болгарії за результатами обробки 99,7% бюлетенів Радев набирає у другому турі 66,69% ​​голосів виборців, Герджиков – 31,83%. Явка виборців становила 24,12%. Разом із Радевим перемагає Ілляна Йотова, яка балотувалася на посаду віце-президента.

Ректор Софійського університету Герджиков визнав, що "Румен Радев та Іліяна Йотова перемагають із великою перевагою". Він привітав їх і висловив сподівання, що Радев та Йотова "виконають свої обіцянки", а песимістичні прогнози самого Герджикова про ситуацію в країні "не справдяться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява президента Болгарії Радева щодо Криму - удар по відносинах з Україною, - Кулеба

У ході передвиборчої кампанії Герджиков, як зазначається у повідомленнях, обвинувачував суперника у надмірних симпатіях до Росії. Однак, за словами аналітиків, Радев під час першого президентського терміну показав, що такі обвинувачення голослівні.

Як повідомлялося, посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева було запрошено до МЗС України 19 листопада у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії. Останній назвав Крим російською територією та заявив про неефективність санкцій проти Росії.
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Топ коментарі
+19
Не стоит украинцам обижаться на победу симпатика России Радева . Большинству болгар фиолетово , что он говорил про Крьім . В Украине , например , много глупостей говорят о Саакашвили и не смущаются , что глупости на 100% совпадают с мнением Кремля . Такова се-ля-ви...
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22.11.2021 08:11
+13
И эта страна член НАТО ? И член ЕС ? С таким НАТО танки ***** за неделю до Берлина не спеша прикатят
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22.11.2021 08:42
+12
Вспомним, во времена "совка" Болгарию называли шестнадцатой республикой! (Пингвин -не птица, Болгария- не заграница). Ментальность осталась совковая!
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22.11.2021 08:27
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А что, зебеня лучше???
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22.11.2021 08:10 Відповісти
От вам і болгарські братішки- пуйлішки. Члєни (пісюни) омріяного Нато і ЄС.
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22.11.2021 08:22 Відповісти
Не стоит украинцам обижаться на победу симпатика России Радева . Большинству болгар фиолетово , что он говорил про Крьім . В Украине , например , много глупостей говорят о Саакашвили и не смущаются , что глупости на 100% совпадают с мнением Кремля . Такова се-ля-ви...
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22.11.2021 08:11 Відповісти
Ой-ой!
Только не надо этого.
Мы не собираемся целовать и носить на руках Саакашвили только за то, что его не любит Рашка.
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22.11.2021 08:25 Відповісти
Рашка нібито не любить і владу наших "зелених", але це не значить, що цьому слід вірити.
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22.11.2021 08:40 Відповісти
Колись деякі "корисні ідіоти" писали : "Гіркін - Проти путіна! Він критикує його політику на Донбасі!" Коли писав що вони - ідіоти бо Гіркін Путіна криткує не за саму війну а за те що той не почав на Донбасі повномасштабну війну і не ввів відкрито туди російські війська вони мене трохи не "кацапським пропагандистом" обзивали!
Так і тут - Росія критикує "зелене лайно" не тому що воно "лайно" а тому що воно не придушує протести українців як це робить Лукашенко в Білорусі!
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22.11.2021 08:51 Відповісти
Не сходится ! В 2019г Кремль проклинал Порошенко , добавляя ему , на самом деле , голоса проукраинских избирателей . И Путин прекрасно єто понимал , но продолжал повторять - " кто угодно , лишь бьі не Порошенко". Назвать Пу дураком нельзя , он просто вел свою игру против Украиньі.
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22.11.2021 08:57 Відповісти
Бред.
Практически все проукраинские патриоты и так были за Порошенко.
Зеленский всегда себя позиционировал "и вашим и нашим" - никого не хотел обидеть и всех хотел обнадежить.
По этому крики Уйла "только бы не Порошенко" - никакого процента ему не добавили.
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22.11.2021 11:23 Відповісти
Бо Гіркін ручний. інакше його б спіткала доля Нємцова. А українську владу ще повністю не "приручили" і не асимілювали різними ермаками і татаровими.
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22.11.2021 09:03 Відповісти
Гіркін - не "ручний" Кацапи ще й не таких "ручних" "прибирали бо діють по "сталінському принципу : "Есть человек - есть проблема! Нет человека - нет проблемы!"
Скоріш усього у нього десь за межами Росії (може в швейцарському банку) лежить компромат на "кремлівських" І розпорядження: "вскрыть в случае моей внезапной смерти" Саме тому його і не чіпають
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22.11.2021 09:12 Відповісти
З часом таємне стане явним, можливо і не доживемо до того часу.
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22.11.2021 09:19 Відповісти
...Скоріш усього у нього десь за межами Росії (може в швейцарському банку) лежить компромат на "кремлівських" І розпорядження: "вскрыть в случае моей внезапной смерти" Саме тому його і не чіпають
----------------------------

Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите. .(с)
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22.11.2021 09:48 Відповісти
Аргументи "на бочку"! Я висловив свою версію Наведи свою! Люди що "відкривали рот" проти Путіна - і за менше на той світ ішли А ця "**** білогвардійська" - жива до цих пір Ну так дай своє правдоподібніше пояснення цьому , а не плюйся лайном!
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22.11.2021 10:11 Відповісти
та элементарно...И не нужно плеваться ядом в монитор...В Украине "пасутся" две структуры Кремля - военные и чекисты. Гиркин - квалифицированный военный диверсант. Такими кадрами не разбрасываются. А в Башнях соблюдается баланс между вояками и чекистами. Устранение Гиркина может нарушить баланс - дать повод на смуту против Путинга военными, которые хотят воевать, а не поддерживать безальтернативный договорняк о капитуляции. А то, что Гиркин позволяет себе такие высказывания - значить у него "крыша" на уровне высшего состава военных. Его заслуги в оккупации территории значительно превышают вред от его болтовни - не выпусти Гиркина со Славянска максимум была бы оккупирована часть территории Луганской области и все. Донецк был бы сегодня контролируемый Украиной.
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22.11.2021 10:35 Відповісти
З Гіркіна такий "ценний кадр", як з мене - балерина! У нього історико-архівний інститут за плечима! Людина, що "мізками поїхала" на "ідеї "Білої Гвардії" Людина яку "у мішку" вивозили з Донбасу , бо він там красти відкрито не давав! Хоч мене не сміши!
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22.11.2021 11:01 Відповісти
И где вы балериной устроились работать?
И что?
Гиркин - монархист. А реконструкция "Белая гвардия" - это хобби. Вас же не смущает, что одна из ярых адепток Ледокола ********* щеголять в форме нквд!
Вы видели "процесс" транспортировки? Или кто-то рассказал?
Лучше смейтесь - нести пургу с сурьезным выражением фейса як для 8-ми летнего здешнего обитателя якось не комильфо.
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22.11.2021 12:07 Відповісти
От і я хочу запитать: "И что?" Який стосунок "монархізм" Гіркіна впливає чи заперечує мною сказане?
А щодо "транспортування" - так той же Бородай про це в інтерв"ю розповідав І від Гіркіна ніяких заперечень не надійшло!
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22.11.2021 12:12 Відповісти
Что "и что"?
Ще раз: у Гиркина не "мозги поехали" на "идее "Белой гвардии" - он реставратор и монархист.
Ааа...От оно шо..."Тот же Бородай рассказывал"...Я думал сведения с СБУ или ГУР...На крайний случай - Мо скаль озвучил..."Бородай рассказал"...И вы поверили? Или вы верите всему, что вам "по душе"?
А почему он должен оправдываться или что -то заперечувать? От злые языки расскажут где-то публично, что мы спите в коробке от холодильника - побежите заперечувати?
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22.11.2021 13:01 Відповісти
Намолотив "Сім мішків гречаної вовни - і всі неповні!" Навчися якось формулювать зв"язно свої думки! "Суцільний "поток сознанія"
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22.11.2021 13:05 Відповісти
я просто "разбил по пунктам" то, что вы намолотили языком, выражая не связно свои мысли при сплошном потоке сознания
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22.11.2021 13:22 Відповісти
Чудо в пір"ї"! "Розбить по пунктам" - не означає - писать "сумбур" окремими реченнями! Це трішки інше - коли беретья закінчена теза опонента і проти неї висувається чітка аргументація а не "Я упала с самосвала Тормозила головой!"
До речі - в російському правописі в подібних випадках "несвязно" - "слитно" пишеться! "Грамотій"!
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22.11.2021 13:36 Відповісти
йдіть собі лісом, пірья на чуді! "Грамотей", после "Я упала с самосвала" ставиться точка, если пишешь с заглавной буквы. В противном случае обозначение "Тормозила" начинается с маленькой". Тяжелое детство, каменные игрушки - 3 класса образования?
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22.11.2021 13:54 Відповісти
Пеньок дурний! Це - "частушка" Я привів два рядки з неї - просто написав їх не в "стовпчик ", а в один рядок! І де вас таких "грамотних" на ботоферми набирають? У якому ПТУ?
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22.11.2021 13:59 Відповісти
Дурний пеньок, де ти таку "частушку" откопал?!!! С каких пор "приговорка" стала "частушкой"??? Кроме того, если ты "цитируешь" "в один рядок" "частушку" - в таком случае ставиться запятая/кома! Иди хоть в вечернюю школу запишись - невже таких "грамотных" на ботофермы набирают?!
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22.11.2021 14:23 Відповісти
Боже! Який же ти "упоротий" і "тупий! Тепер - "по пунктах" (як ти висловився):
1) Частушка - з Західного сСибіру (де я колись служив) Повний текст:
"Я упала с самосвала
Тормозила головой!
Если-б ногу не сломала
Получилось по иной!"
2) не "приговорка" а "поговорка" - ти навіть свого "узкоязичного діалекту" не знаєш!
3) Якщо тобі "по суті" нічого сказать, то ти хочеш до "правопису "доколупаться"? Так ти його сам не знаєш ! Навіть свого рідного - про український і мови нема!
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22.11.2021 14:36 Відповісти
Не знаю как у вас в Сибире, но на фене (арго, жаргон) это "звучит" так:

Я упала с самосвала, тормозила головой, пока голову искала, две ноги ушли домой

Жарг. мол. Шутл. О неаккуратной женской прическе.

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22.11.2021 16:20 Відповісти
От же ж "упертюх"! А нічого що подібні "витвори фольклору" - це "усна творчість"? А вона часом не запам"ятовується точно І в результаті з"являються інтерпретації Те ж саме і з анекдотами - деякі мають до двох десятків різноманітностей при збереженні суті
Я бачу - ти вже забув про йшла у нас суперечка! Головне - доколупаться до мене хоч у чомусь і якщо не вкусить - то хоч "серонуть"!
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22.11.2021 16:33 Відповісти
Бог пробачить!
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22.11.2021 16:34 Відповісти
"Серонув"? Усе "видавив"? Чи ще трохи на майбутнє залишив?
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22.11.2021 16:48 Відповісти
Вообще непонятно кто гиркин..грушник или кгбшник...ибо засветился и там и там, хотя это редкость обе конторы враждуют и запросто валят тех кто ведет двойную игру...Ну и наверняка есть свои внутренние конкуренты и ***** в фсбшной конторе..которых просто так не убрать..
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22.11.2021 12:40 Відповісти
Это скорее всего прорасстрелы мирных жителей в Боснии
И там видимо снайперы **** , как и на Майдане, работали
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22.11.2021 10:22 Відповісти
Вот где журналистам Грозева надо покопаться
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22.11.2021 10:23 Відповісти
Так Гіркін починав саме звідти! А також був "куратором" того полку ВДВ, злочинну діяльність якого у Чечні розкрила Анна Політковська ! А потім її убили! Так що думаю - у Гіркіна на "кремлівських" доволі матеріалу набралося! Тим більше - він як спеціаліст-архіваріус , знає, як збирать інформацію, як її архівувать і як використовувать!
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22.11.2021 11:24 Відповісти
Скільки чорне не називай білим - воно навіть не посіріє.
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22.11.2021 08:21 Відповісти
Вспомним, во времена "совка" Болгарию называли шестнадцатой республикой! (Пингвин -не птица, Болгария- не заграница). Ментальность осталась совковая!
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22.11.2021 08:27 Відповісти
Не так казали, і не про Болгарію.
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22.11.2021 08:30 Відповісти
Чому ж не про Болгарію? Я чув, саме так, тільки курку на пінгвіна змінив. А ще, про прапорщіка так казали( ...не офіцер).
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22.11.2021 08:47 Відповісти
Так она даже просилась принять в состав Союза, но мудрое политбюро решило, что пусть будет как независимое государство под ручным управлением. Как и весь Варшавский договор. Только большинство мечтало вырваться из под контроля Кремля, а болгарам больше с рашкой нравится, чем с Европой. Русаки уже весь Золотой берег скупили.
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22.11.2021 09:52 Відповісти
Таки да, Относительно-дешевую ,курортную болгарскую недвижимость,покупали и Украинцы, много покупали.
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22.11.2021 11:15 Відповісти
73 % болванов и Болгария неберет...
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22.11.2021 08:28 Відповісти
Чем мне всегда нравились американцьі : даже проведя секретную спецоперацию , они никогда в єтом не признаются , но и не врут , тупо все отрицая . Работает гениальная фраза "NO COMMENT".
Не то , что развели у нас , обсасьівая т.н. "Вагнергейт". Нужно учиться у США , имхо
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22.11.2021 08:28 Відповісти
Только они наказывают виновных, а не затыкают рот всем, кто просит этих виновных наказать...
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22.11.2021 08:39 Відповісти
Бурбу ведь уволили ?
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22.11.2021 08:59 Відповісти
Уволили за предложение пройти полиграф тем, кто знал об операции, чтобы выявить "крота"....
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22.11.2021 09:02 Відповісти
Зесрань в своем репертуаре
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22.11.2021 09:59 Відповісти
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22.11.2021 08:37 Відповісти
И эта страна член НАТО ? И член ЕС ? С таким НАТО танки ***** за неделю до Берлина не спеша прикатят
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22.11.2021 08:42 Відповісти
Щоб краще розуміти Болгарію, слід знати, що Німеччина охоче підтримала блокування газопроводу , який мав йти з московщини через Болгарію, але Німеччина вперто просуває газопровод через свою територію. Відчуйте цей сморід.
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22.11.2021 08:45 Відповісти
Кожному рота не затулиш.
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22.11.2021 08:55 Відповісти
Наш Зеля верній путинец по сравнению с Руменом Радевым. Радеву долго ещё учиться надо у шмаркли.
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22.11.2021 08:59 Відповісти
Бабло побеждает очень часто, даже если оно смердит рашистским дерьмом !
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22.11.2021 09:05 Відповісти
С 1999 по 2010 ***** и кипирятиф " Озеро" скомуниздили о
т скрепных ********* о том 750 млрд до 1 трлн долларов. На пропаганду *****стана и гбшных партий , плюс журнашлюхи- от 4 млрд долларов. Результат - на лицо. Вата и гбшных партии плодятся , особенно Франция, немцы Угры, болгары тем более , не исключение
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22.11.2021 09:14 Відповісти
у болгар також як і в нас не було люстрації... тобто КГБісти далі керують по країні
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22.11.2021 09:36 Відповісти
В их полку прибыло.
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22.11.2021 09:42 Відповісти
Болгары самый продажный народ. Просто надо заплатить больше.
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22.11.2021 09:51 Відповісти
Болгария!!??Да у нас в ОП через одного совки,сепары и шпионы.У нас в Раде откровенные друзья и соратники Путина,у нас на ТВ куча пророссийских каналов свободно вещает.Болгария говорите?
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22.11.2021 10:11 Відповісти
вьі плохо знаете болгар которьіе идут к власти. думаю что єто очередной трюк с болгарским прокацапским єлекторатом. вьіборьі ничего не рашают - туристов больше не будет чем сейчас.
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22.11.2021 11:41 Відповісти
Там ще стоїть під горою Альоша, Болгарії руський солдат?
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22.11.2021 12:29 Відповісти
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22.11.2021 12:31 Відповісти
"Радев набирає у другому турі 66,69% ​​голосів виборців... Явка виборців становила 24,12%"
Т.е. 66,69% * 24,12% = 16,085628% избирателей выбрало "нового" президента? А шо, в Болгарии так можно? Это круче, чем даже у нас (45% * 73%) !
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22.11.2021 13:12 Відповісти
Чинний український Президент В.Зеленський отримав посаду не в останню чергу завдяки в більшій мірі безглуздим звинуваченням соратників п'ятого Президента П.Порошенка в корупції. Молдавський екс-президент Додон приходив до влади на хвилі антикорупційних виступів проти Демократичної партії і її лідера Влада Плахотнюка. І хоча самі соціалісти Молдови з їхньою проросійською позицією не підтримувалися більшістю населення, Додон сприймався як один із лідерів протестів, а Маріан Лупу, який визнав під час дебатів територіальну цілісність України, сприймався як представник корупційної партії.
От і в Болгарії Румен Радев - нехай навіть соціалісти Болгарії втрачають голоси від одних виборів до інших - сприймається як сміливий генерал, який протистоїть корупційному правлінню партії ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова. А його опонент Герджиков був підтриманий як раз цією партією. Так що, на мій превеликий жаль, «антикорупція» може бути не тільки суспільним запитом, а й технологією, яка дозволяє Кремлю допомагати своїм прихильникам посилювати вплив навіть тоді, коли їх не підтримує більшість населення. Адже прихильники Додона в Молдові не хотіли помічати, що їхній обранець також був пов'язаний із корумпованими кланами. А прихильники Радева не хочуть думати, що болгарські соціалісти, також замішані у багатьох корупційних скандалах і тісно пов'язані з Москвою, не випадково висунули генерала в президенти.
Так чому він повинен соромитися у виразах і думати про реакцію Києва? Йому якраз потрібно продемонструвати свої політичні пріоритети - тим більше, що вплив Москви на Балканах посилюється. Радев же не тільки про російський Крим говорив, але і про безглуздість санкцій проти Росії. Його відповідь на дебатах була справжнім маніфестом політика, який зацікавлений в тому, щоб ці слова помітили.
Чи означає все це, що не потрібно боротися з корупцією? Ні, звичайно - без перемоги над нею навряд чи можливий нормальний розвиток таких країн, як Болгарія, Молдова або Україна. Просто потрібно знати, що технологія «антикорупції» давно вже стала важливим інструментом політичного впливу чекістів. І так, під прапором боротьби з «баригами» і корупціонерами владу будуть втрачати їхні опоненти, зате до влади будуть приходити «антикорупціонери» - у Софії, Кишиневі, Києві і так далі. І переобрати їх потім буде не так-то й просто - Додона ось вдалося, бо була Мая Санду з кращою репутацією, а Радеву на других виборах взагалі не було альтернативи. І з Зеленським ми попрощаємося тільки завдяки його власній некомпетентності і ненаситності, а не через народне прозріння.
Так, і при всьому при тому при всіх цих «антикорупціонерах» та їхніх перемогах рівень корупції буде просто зашкалювати. Ну це ви і самі знаєте. Для цього до Софії їхати не треба, ні.

Віталій Портников
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22.11.2021 13:56 Відповісти
Одним ******** больше, одним меньше. Какая разница, когда агент фсб клоуна направляет...
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22.11.2021 14:06 Відповісти
 
 