Назвавший Крым "российским" Радев победил на выборах президента Болгарии
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Президент Болгарии Румен Радев легко добился переизбрания во втором туре выборов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на экзит-полы.
Так, опросы, проведённые на выходе с избирательных участков, показывают, что Радев получил от 63% до 65% голосов. Его соперник Анастас Герджиков получает от 31% до 33%.
Победа Радева, как отмечают СМИ, - хорошие новости для коалиции "Продолжаем перемены", которая ранее в ноябре победила на парламентских выборах и поддержала кандидатуру Радева.
В то же время, как сообщают российские СМИ, по данным ЦИК Болгарии, по результатам обработки 99,7% бюллетеней Радев набирает во втором туре 66,69% голосов избирателей, Герджиков – 31,83%. Явка избирателей составила 24,12%. Вместе с Радевым побеждает Илияна Йотова, которая баллотировалась на пост вице-президента.
Ректор Софийского университета Герджиков признал, что "Румен Радев и Илияна Йотова побеждают с большим преимуществом". Он поздравил их и выразил надежду, что Радев и Йотова "выполнят свои обещания", а пессимистические прогнозы самого Герджикова о ситуации в стране "не сбудутся"
В ходе предвыборной кампании Герджиков, как отмечается в сообщениях, обвинял соперника в чрезмерных симпатиях к России. Однако по словам аналитиков, Радев во время первого президентского срока показал, что такие обвинения голословны.
Как сообщалось, посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был приглашен в МИД Украины 19 ноября в связи с высказываниями президента Болгарии. Последний назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.
Пожалуйста, подождите...
Только не надо этого.
Мы не собираемся целовать и носить на руках Саакашвили только за то, что его не любит Рашка.
Так і тут - Росія критикує "зелене лайно" не тому що воно "лайно" а тому що воно не придушує протести українців як це робить Лукашенко в Білорусі!
Практически все проукраинские патриоты и так были за Порошенко.
Зеленский всегда себя позиционировал "и вашим и нашим" - никого не хотел обидеть и всех хотел обнадежить.
По этому крики Уйла "только бы не Порошенко" - никакого процента ему не добавили.
Скоріш усього у нього десь за межами Росії (може в швейцарському банку) лежить компромат на "кремлівських" І розпорядження: "вскрыть в случае моей внезапной смерти" Саме тому його і не чіпають
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Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите. .(с)
И что?
Гиркин - монархист. А реконструкция "Белая гвардия" - это хобби. Вас же не смущает, что одна из ярых адепток Ледокола ********* щеголять в форме нквд!
Вы видели "процесс" транспортировки? Или кто-то рассказал?
Лучше смейтесь - нести пургу с сурьезным выражением фейса як для 8-ми летнего здешнего обитателя якось не комильфо.
А щодо "транспортування" - так той же Бородай про це в інтерв"ю розповідав І від Гіркіна ніяких заперечень не надійшло!
Ще раз: у Гиркина не "мозги поехали" на "идее "Белой гвардии" - он реставратор и монархист.
Ааа...От оно шо..."Тот же Бородай рассказывал"...Я думал сведения с СБУ или ГУР...На крайний случай - Мо скаль озвучил..."Бородай рассказал"...И вы поверили? Или вы верите всему, что вам "по душе"?
А почему он должен оправдываться или что -то заперечувать? От злые языки расскажут где-то публично, что мы спите в коробке от холодильника - побежите заперечувати?
До речі - в російському правописі в подібних випадках "несвязно" - "слитно" пишеться! "Грамотій"!
1) Частушка - з Західного сСибіру (де я колись служив) Повний текст:
"Я упала с самосвала
Тормозила головой!
Если-б ногу не сломала
Получилось по иной!"
2) не "приговорка" а "поговорка" - ти навіть свого "узкоязичного діалекту" не знаєш!
3) Якщо тобі "по суті" нічого сказать, то ти хочеш до "правопису "доколупаться"? Так ти його сам не знаєш ! Навіть свого рідного - про український і мови нема!
Я упала с самосвала, тормозила головой, пока голову искала, две ноги ушли домой
Жарг. мол. Шутл. О неаккуратной женской прическе.
Я бачу - ти вже забув про йшла у нас суперечка! Головне - доколупаться до мене хоч у чомусь і якщо не вкусить - то хоч "серонуть"!
И там видимо снайперы **** , как и на Майдане, работали
Не то , что развели у нас , обсасьівая т.н. "Вагнергейт". Нужно учиться у США , имхо
т скрепных ********* о том 750 млрд до 1 трлн долларов. На пропаганду *****стана и гбшных партий , плюс журнашлюхи- от 4 млрд долларов. Результат - на лицо. Вата и гбшных партии плодятся , особенно Франция, немцы Угры, болгары тем более , не исключение
Т.е. 66,69% * 24,12% = 16,085628% избирателей выбрало "нового" президента? А шо, в Болгарии так можно? Это круче, чем даже у нас (45% * 73%) !
От і в Болгарії Румен Радев - нехай навіть соціалісти Болгарії втрачають голоси від одних виборів до інших - сприймається як сміливий генерал, який протистоїть корупційному правлінню партії ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова. А його опонент Герджиков був підтриманий як раз цією партією. Так що, на мій превеликий жаль, «антикорупція» може бути не тільки суспільним запитом, а й технологією, яка дозволяє Кремлю допомагати своїм прихильникам посилювати вплив навіть тоді, коли їх не підтримує більшість населення. Адже прихильники Додона в Молдові не хотіли помічати, що їхній обранець також був пов'язаний із корумпованими кланами. А прихильники Радева не хочуть думати, що болгарські соціалісти, також замішані у багатьох корупційних скандалах і тісно пов'язані з Москвою, не випадково висунули генерала в президенти.
Так чому він повинен соромитися у виразах і думати про реакцію Києва? Йому якраз потрібно продемонструвати свої політичні пріоритети - тим більше, що вплив Москви на Балканах посилюється. Радев же не тільки про російський Крим говорив, але і про безглуздість санкцій проти Росії. Його відповідь на дебатах була справжнім маніфестом політика, який зацікавлений в тому, щоб ці слова помітили.
Чи означає все це, що не потрібно боротися з корупцією? Ні, звичайно - без перемоги над нею навряд чи можливий нормальний розвиток таких країн, як Болгарія, Молдова або Україна. Просто потрібно знати, що технологія «антикорупції» давно вже стала важливим інструментом політичного впливу чекістів. І так, під прапором боротьби з «баригами» і корупціонерами владу будуть втрачати їхні опоненти, зате до влади будуть приходити «антикорупціонери» - у Софії, Кишиневі, Києві і так далі. І переобрати їх потім буде не так-то й просто - Додона ось вдалося, бо була Мая Санду з кращою репутацією, а Радеву на других виборах взагалі не було альтернативи. І з Зеленським ми попрощаємося тільки завдяки його власній некомпетентності і ненаситності, а не через народне прозріння.
Так, і при всьому при тому при всіх цих «антикорупціонерах» та їхніх перемогах рівень корупції буде просто зашкалювати. Ну це ви і самі знаєте. Для цього до Софії їхати не треба, ні.
Віталій Портников