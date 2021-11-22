З вікна ковід-відділення на Волині вистрибнув 78-річний пацієнт, якого збирались виписувати

З вікна четвертого поверху ковід-відділення Волинської обласної клінічної лікарні у селі Боголюби вистрибнув та загинув пацієнт. Чоловіку було 78 років.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили у секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області, інформація про подію надійшла до правоохоронців 21 листопада близько 21:00.

За даними поліції, самогубство вчинив 78-річний житель Львівської області. Чоловік вистрибнув з четвертого поверху медзакладу, в якому проходив лікування від коронавірусу. Він загинув на місці.

Під час поверхневого огляду слідів насильства не виявлено, тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. Усі обставини загибелі встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 115 з приміткою "самогубство" Кримінального кодексу України.

Завідувач ковід-відділення обласної лікарні Юрій Філіпчук повідомив УНІАН, що загиблий чоловік лікувався у них 21 день і сьогодні, 22 листопада, його мали виписувати.

"Що спричинило таку трагедію, сказати важко. Пацієнт вже одужав. Можливо, з кимось поговорив по телефону, бо телефонів ми ж не відбираємо у них, вони спілкуються з родичами. Але однозначно стверджувати нічого не можу", - сказав медик.

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