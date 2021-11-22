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Волинь (650) Нацполіція (13932) самогубство (489) коронавірус (16711)

З вікна ковід-відділення на Волині вистрибнув 78-річний пацієнт, якого збирались виписувати

Новини Цензор.НЕТ Події

З вікна ковід-відділення на Волині вистрибнув 78-річний пацієнт, якого збирались виписувати

З вікна четвертого поверху ковід-відділення Волинської обласної клінічної лікарні у селі Боголюби вистрибнув та загинув пацієнт. Чоловіку було 78 років.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили у секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області, інформація про подію надійшла до правоохоронців 21 листопада близько 21:00.

За даними поліції, самогубство вчинив 78-річний житель Львівської області. Чоловік вистрибнув з четвертого поверху медзакладу, в якому проходив лікування від коронавірусу. Він загинув на місці.

Під час поверхневого огляду слідів насильства не виявлено, тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. Усі обставини загибелі встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 115 з приміткою "самогубство" Кримінального кодексу України.

Завідувач ковід-відділення обласної лікарні Юрій Філіпчук повідомив УНІАН, що загиблий чоловік лікувався у них 21 день і сьогодні, 22 листопада, його мали виписувати.

"Що спричинило таку трагедію, сказати важко. Пацієнт вже одужав. Можливо, з кимось поговорив по телефону, бо телефонів ми ж не відбираємо у них, вони спілкуються з родичами. Але однозначно стверджувати нічого не можу", - сказав медик.

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Топ коментарі
+15
Корона, звичайно, порушує мізки, але її не було в 2019 році під час виборів, тому ця хвороба не пов"язана з ковідом, це щось інше.
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22.11.2021 13:49
+7
Может ему просто не было куда идти... Каждый день кто-то самоубивается, хотя оно и не дывно: растут тарифы, платежки по коммунальным растут как и цены на продукты питания, так что я бы не стал связывать это с каранавирисом!!!
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22.11.2021 13:46
+4
Это зебилизм головного мозга, необратимое заболевание.
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22.11.2021 14:00
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Чому я ни сокил ,чому ни литаю ...
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22.11.2021 13:46 Відповісти
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22.11.2021 14:25 Відповісти
Может ему просто не было куда идти... Каждый день кто-то самоубивается, хотя оно и не дывно: растут тарифы, платежки по коммунальным растут как и цены на продукты питания, так что я бы не стал связывать это с каранавирисом!!!
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22.11.2021 13:46 Відповісти
Корона, звичайно, порушує мізки, але її не було в 2019 році під час виборів, тому ця хвороба не пов"язана з ковідом, це щось інше.
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22.11.2021 13:49 Відповісти
Это зебилизм головного мозга, необратимое заболевание.
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22.11.2021 14:00 Відповісти
Возможно узнать у автора статьи про фотографию? Где и когда была сделана? Спасибо
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22.11.2021 13:53 Відповісти
в гугле есть функция поиска по фото. напрягись.
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22.11.2021 14:14 Відповісти
найдется же всегда такое недоразумение как вы!? нет там информации про больницу и город
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22.11.2021 16:36 Відповісти
нижче я вам привів приклад
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22.11.2021 16:49 Відповісти
Минздрав показал жуткие фото из COVID-больницы
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22.11.2021 16:47 Відповісти
там нет той информации, что нужна мне
где там инфа о больнице?
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23.11.2021 15:26 Відповісти
и о дате?
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23.11.2021 15:28 Відповісти
мне нужна инфа по конкретному фото? где и когда сделано
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23.11.2021 16:07 Відповісти
Невже не видно, що там з різних лікарень нависмикували...
Тому й немає точної адреси. Звичайне залякування. А потім збирання в отару...
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23.11.2021 16:06 Відповісти
именно по этой причине обращалась к автору статьи
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23.11.2021 16:08 Відповісти
Повчиться користуватись пошуком. Пригодиться!

Автор Желізняк Олександр - 17:44, 19.10.2021

Ці фото з ковід-лікарні Харкова змусять вас переглянути ставлення до вакцинації
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23.11.2021 16:17 Відповісти
Це знов та ж підбірка без посилання на дати і точні адреси
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23.11.2021 16:20 Відповісти
дуже дякую
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24.11.2021 12:43 Відповісти
Корона руйнує ЦНС, все може бути.
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22.11.2021 13:53 Відповісти
Счёт за таблетки выставили наверное
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22.11.2021 13:55 Відповісти
Узнал новые тарифы за газ, решил что выгодней прыгнуть.
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22.11.2021 13:59 Відповісти
**** Ляшко будет говорить что погиб от ковида
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22.11.2021 14:03 Відповісти
Привитый?
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22.11.2021 14:07 Відповісти
Дурачок, вылеченный!
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22.11.2021 14:20 Відповісти
еще одно недоразумение
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22.11.2021 16:38 Відповісти
Выпрыгивают из-за недостатка кислорода - тут надо разбираться. Могли отобрать кислород
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22.11.2021 14:17 Відповісти
Еще один дурак - его вылечили, выписывали!
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22.11.2021 14:21 Відповісти
У дедушки видно деньги на лечение закончились Его по-этому и выписали. Сегодня заболеть или оперироваться равнозначно расстрелу. Медицина превратилась в бизнес, где лечат только за бабло, больниц не строят, недорогие лекарства перестали производить. Рожу ковидного Ляшка с его рекламой укольчиков и видосики гундосого "вагнеровца" только показывают. Скоро будем лечить по телевизору и интернету.
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22.11.2021 15:26 Відповісти
..з "відсутніми легенями", без кисню, відправили діда додому помирати аби не псувати лікарні статистику?
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22.11.2021 15:42 Відповісти
 
 